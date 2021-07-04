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Моуриньо: Англии с Украиной было очень легко. Проблем не было вообще

Национальная сборная Украины
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Жозе высказался насчет результата матч Украина - Англия

Моуриньо: Англии с Украиной было очень легко. Проблем не было вообще

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал разгромное поражение Украины от Англии над Украиной в матче 1/4 Евро-2020.

"Против Украины Англии было очень легко. Слишком легко. Конечно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу, но, как я изначально и думал, проблем тут и не должно было возникнуть.

Англия всегда вела игру и могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций. И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно", – поделился португалец.

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В статье: Украина Англия Жозе Моуриньо
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Источник:
The Sun

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