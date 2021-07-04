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Степаненко: За месяц пережит спектр эмоций. Главное, что осталось - благодарность фанатам
Тарас подытожил выступления на Евро
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник национальной сборной Украины та донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко подвел итоги Евро-2020 для нашей команды.
"Спектр эмоций, что был пережит за последний месяц, чрезвычайно широк. Были радость и боль, смех и слезы, воодушевление и разочарование. Но главное, что осталось – это огромная благодарность. Благодарность болельщикам за то, что пережили все эти эмоции вместе с нами.
Столько слов поддержки после поражения команды я еще не получал никогда. Спасибо вам за это. Сегодня мы с вами единая и дружная футбольная семья", – написал Степаненко в своем инстаграме.
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