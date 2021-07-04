Степаненко: За месяц пережит спектр эмоций. Главное, что осталось - благодарность фанатам

Стёпа, у нас к тебе претензий никаких.Ты один из немногих, кто действительно заслуживает нашего болельщецкого уважения. Если бы не ты, мы бы шведов не прошли однозначно.. ещё бы до Беседина нас бы раскатали жёстко. Так шо СПАСИБО тебе Тарас за твою классную игру от всего сердца.