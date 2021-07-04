  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Степаненко: За месяц пережит спектр эмоций. Главное, что осталось - благодарность фанатам
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: За месяц пережит спектр эмоций. Главное, что осталось - благодарность фанатам

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Тарас подытожил выступления на Евро

Степаненко: За месяц пережит спектр эмоций. Главное, что осталось - благодарность фанатам

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины та донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко подвел итоги Евро-2020 для нашей команды.

"Спектр эмоций, что был пережит за последний месяц, чрезвычайно широк. Были радость и боль, смех и слезы, воодушевление и разочарование. Но главное, что осталось – это огромная благодарность. Благодарность болельщикам за то, что пережили все эти эмоции вместе с нами.

Читайте такжеВидео интервью Степаненко из лагеря сборной после победы над Швецией

Столько слов поддержки после поражения команды я еще не получал никогда. Спасибо вам за это. Сегодня мы с вами единая и дружная футбольная семья", – написал Степаненко в своем инстаграме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
05.07.2021 в 00:37
Стёпа, у нас к тебе претензий никаких. Ты один из немногих, кто действительно заслуживает нашего болельщецкого уважения. Если бы не ты, мы бы шведов не прошли однозначно.. ещё бы до Беседина нас бы раскатали жёстко. Так шо СПАСИБО тебе Тарас за твою классную игру от всего сердца.
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
04.07.2021 в 23:55
Тарас легенда!но сборная у нас мрак
Ответить
+1
-1
BoSO (Vinnitsa)
05.07.2021 в 00:24
Ярмола, Тарас, Марлос, Коноплянка - вже пенсія. А ким міняти?
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
05.07.2021 в 00:26
Кривцов також майже пенсія. Враховуючи кадрову політику, не виключаю, що їх замінять, скажімо так, футболісти, на кшталт Шабанова, Шепєлєва чи Бурди. Можливо, знову з'явиться Болбат. Або Бондаренко. Все по колу.
0
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
04.07.2021 в 23:55
По благодарить можно только за 2й тайм с Нидерландами, 1й тайм с Македонией и со шведами! За это спасибо, на этом все! Остальное провал
Ответить
+2
-2
BoSO (Vinnitsa)
05.07.2021 в 00:23
+1. Згоден
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...