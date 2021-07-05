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Зинченко: Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Украинец поделился впечатлениями от Евро по прилету домой

Зинченко: Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги выступления на Евро-2020.

"Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди.

Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.

Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое", - сказал Зинченко.

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В статье: Украина Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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vadooo (Слатино)
05.07.2021 в 10:04
Вошли в историю как обхезавшиеся. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.07.2021 в 09:08
Чудова налаштованість! Чекаємо на вихід на Мондіаль і сподіваємося на повернення в еліт-клуб Ліґи Націй.
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+1
-1
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Siren05 (Мариуполь)
05.07.2021 в 08:52
Скорее не вошли, а вляпались!
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+2
-2
Fishing 555 (Rivne)
05.07.2021 в 08:48
Ця історія була ще при Блохині. Так що краще помовчі історік.
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+2
0
gychek (львов)
05.07.2021 в 08:39
Ввійшла в історію Данія!А ви ні риба -ні м*ясо!
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+2
-2
Hanter44 (Baburka)
05.07.2021 в 08:14
Вошли и наследили.
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+3
-2


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