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Зинченко: Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше
Украинец поделился впечатлениями от Евро по прилету домой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итоги выступления на Евро-2020.
"Спасибо огромное за поддержку. Это действительно ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди.
Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.
Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое", - сказал Зинченко.
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