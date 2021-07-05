Национальная сборная Украины
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Миколенко: В раздевалке сборной была трансляция, как за нас болели в Киеве
Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку во время Евро-2020.
"Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами. И когда вы у "Гулливера" болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого", – написал Миколенко.
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Источник:Instagram
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Комментарии (2)
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urik (Кривой Рог)
05.07.2021 в 16:57
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Hanter44 (Baburka)
05.07.2021 в 15:31
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