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Миколенко: В раздевалке сборной была трансляция, как за нас болели в Киеве

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку

Миколенко: В раздевалке сборной была трансляция, как за нас болели в Киеве

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку во время Евро-2020.

"Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами. И когда вы у "Гулливера" болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого", – написал Миколенко.

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В статье: Украина Виталий Миколенко
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Комментарии (2)
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urik (Кривой Рог)
05.07.2021 в 16:57
Страшно представить сколько бы вы попали , если даже с поддержкой опозорили всю страну !
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Hanter44 (Baburka)
05.07.2021 в 15:31
И почему не помогло?
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