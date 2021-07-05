Миколенко: В раздевалке сборной была трансляция, как за нас болели в Киеве

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков за поддержку во время Евро-2020.

"Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами. И когда вы у "Гулливера" болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого", – написал Миколенко.