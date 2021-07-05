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Национальная сборная Украины

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Роксана Малиновская: У Руслана операция, потом 2 недели абсолютно без нагрузок

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек все-таки ложится под нож хирургов

Роксана Малиновская: У Руслана операция, потом 2 недели абсолютно без нагрузок

Новина українською

Жена хавбека сборной Украины Руслана Малиновского Роксана рассказала о травме игрока, заявив, что футболисту потребуется операция.

"У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз, как и всегда.

У Руслана операция, и потом ему 2 недели нельзя абсолютно никаких нагрузок… В море тоже плавать нельзя. В общем, не знаю, как нам быть со всеми этими переездами, чемоданами и Оливией (маленькая дочь пары — прим. ред.).

Это все ложится на мои плечи, поэтому куда, когда и как мы поедем — еще неизвестно. Но на что ни пойдешь ради карьеры и здоровья любимого мужа?", — написала Роксана.

Старт нового сезона Серии A назначен на 22 августа. Календарь матчей пока неизвестен.

Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах "Аталанты" во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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Комментарии (5)
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York (Донецк)
05.07.2021 в 19:48
Отпуск х.ерня, главное здоровье! На пенсии отдохнете ))
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0
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Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 19:46
Жаль что не забил пенальти Македонии.Играл как любитель львовской лиги футзала.ДНО
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0
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karpatoman (Львів)
05.07.2021 в 19:37
Бідні плечі Роксани
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0
0
5ata4ok (Харьков)
05.07.2021 в 19:14
бедняжка, даже и не знаю как она без отпуска то жить дальше будет... Ну а если серьезно, Руслану - здоровья, а Роксане... больше оптимизма.
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
05.07.2021 в 18:41
Мда... Банкомат для видачі грошей потребує технічного обслуговування. Страждання і душевні муки - в жертву приноситься відпустка... "...куди, коли і як ми поїдемо - ще невідомо. Але на що не підеш заради кар'єри і здоров'я улюбленого чоловіка?"
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