Роксана Малиновская: У Руслана операция, потом 2 недели абсолютно без нагрузок

Жена хавбека сборной Украины Руслана Малиновского Роксана рассказала о травме игрока, заявив, что футболисту потребуется операция.

"У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз, как и всегда.

У Руслана операция, и потом ему 2 недели нельзя абсолютно никаких нагрузок… В море тоже плавать нельзя. В общем, не знаю, как нам быть со всеми этими переездами, чемоданами и Оливией (маленькая дочь пары — прим. ред.).

Это все ложится на мои плечи, поэтому куда, когда и как мы поедем — еще неизвестно. Но на что ни пойдешь ради карьеры и здоровья любимого мужа?", — написала Роксана.

Старт нового сезона Серии A назначен на 22 августа. Календарь матчей пока неизвестен.

Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах "Аталанты" во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.