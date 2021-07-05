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Роксана Малиновская: У Руслана операция, потом 2 недели абсолютно без нагрузок
Хавбек все-таки ложится под нож хирургов
Жена хавбека
"У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз, как и всегда.
У Руслана операция, и потом ему 2 недели нельзя абсолютно никаких нагрузок… В море тоже плавать нельзя. В общем, не знаю, как нам быть со всеми этими переездами, чемоданами и Оливией (маленькая дочь пары — прим. ред.).
Это все ложится на мои плечи, поэтому куда, когда и как мы поедем — еще неизвестно. Но на что ни пойдешь ради карьеры и здоровья любимого мужа?", — написала Роксана.
Старт нового сезона Серии A назначен на 22 августа. Календарь матчей пока неизвестен.
Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах "Аталанты" во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.
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