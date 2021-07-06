Зинченко оплатил приезд в Украину известного немецкого детского хирурга - СМИ

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поспособствовал приезду во Львов немецкого врача Клауса Экснера, сообщает ТСН.

Визит посвятили Евро-2020.

Сообщается, что в течение недели Экснер будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями.

Хирург будет работать совместно с львовскими хирургами в 8-й городской клинической больницы.

Экснер приехал в Украину 13 раз и впервые почти за 2 года. Первая поездка немецкого врача во Львов состоялась во время Евро-2012.