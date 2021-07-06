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Зинченко оплатил приезд в Украину известного немецкого детского хирурга - СМИ

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Клаус Экснер будет оперировать во Львове

Зинченко оплатил приезд в Украину известного немецкого детского хирурга - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поспособствовал приезду во Львов немецкого врача Клауса Экснера, сообщает ТСН.

Визит посвятили Евро-2020.

Сообщается, что в течение недели Экснер будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями.

Хирург будет работать совместно с львовскими хирургами в 8-й городской клинической больницы.

Экснер приехал в Украину 13 раз и впервые почти за 2 года. Первая поездка немецкого врача во Львов состоялась во время Евро-2012.

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В статье: Украина Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
ТСН

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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
06.07.2021 в 00:22
Хейтери збірної України, для вас новина! Please Welcome! Очікую на коменти типу "Понти ганяє", "Зарісовался" тощо... Тільки не забудьте в кінці своїх хейтерських постів додати інфу про те, що кожен з вас хорошого зробив для іміджу України в цілому та для її найменших громадян зокрема. Post Scriptum: Respect Зінченку! А також тренерському штабу та кожному гравцю збірної. Вони хоч щось добре роблять для своєї нації. На відміну від тих, хто поливає їх лайном, сидячи вдома в зручному кріслі...
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Просто док (Харьков)
06.07.2021 в 00:12
Жест был лишним, но в Целом Молодец.
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vasa pupkis (Киев)
06.07.2021 в 00:31
родители детей которых прооперирует этот доктор шлют тебя в пешую эротическую прогулку.
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