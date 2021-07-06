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Зинченко оплатил приезд в Украину известного немецкого детского хирурга - СМИ
Клаус Экснер будет оперировать во Львове
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек
Визит посвятили Евро-2020.
Сообщается, что в течение недели Экснер будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями.
Хирург будет работать совместно с львовскими хирургами в 8-й городской клинической больницы.
Экснер приехал в Украину 13 раз и впервые почти за 2 года. Первая поездка немецкого врача во Львов состоялась во время Евро-2012.
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