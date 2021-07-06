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Операция Малиновского на грыже была запланировано еще до Евро-2020

Национальная сборная Украины
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Давние проблемы украинца

Операция Малиновского на грыже была запланировано еще до Евро-2020

Аталанта/Автор невідомий

Новина українською

Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время перенесет операцию на грыже живота.

Как сообщила жена футболиста Роксана, операция была запланировано еще до Евро-2020.

Напомним, что проблемы с грыжей прослеживались у игрока на протяжении сего минувшего сезона.

На Евро Малиновский сыграл в 4 матчах, но не не смог выйти на поле только во встрече против Англии (0:4) 3 июля.

Старт нового сезона Серии A назначен на 22 августа. Календарь матчей пока неизвестен.

В прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах "Аталанты" во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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Источник:
ТК Футбол

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