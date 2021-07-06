Операция Малиновского на грыже была запланировано еще до Евро-2020

Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский в ближайшее время перенесет операцию на грыже живота.

Как сообщила жена футболиста Роксана, операция была запланировано еще до Евро-2020.

Напомним, что проблемы с грыжей прослеживались у игрока на протяжении сего минувшего сезона.

На Евро Малиновский сыграл в 4 матчах, но не не смог выйти на поле только во встрече против Англии (0:4) 3 июля.

Старт нового сезона Серии A назначен на 22 августа. Календарь матчей пока неизвестен.

В прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах "Аталанты" во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.