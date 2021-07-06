Люк Шоу: Два ассиста это здорово, но с Украиной я мог сыграть и лучше

Защитник сборной Англии Люк Шоу прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0).

"Возможно, два ассиста это и здорово, но я по-прежнему считаю, что мог сыграть лучше. Но я всегда собой недоволен", — отметил Шоу.

Напомним, что в полуфинале турнира Англия сыграет с Данией. Матч состоится в среду, 7 июля, в 22:00.