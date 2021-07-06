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Люк Шоу: Два ассиста это здорово, но с Украиной я мог сыграть и лучше
Защитник всегда недоволен собой
Защитник сборной Англии Люк Шоу прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала
"Возможно, два ассиста это и здорово, но я по-прежнему считаю, что мог сыграть лучше. Но я всегда собой недоволен", — отметил Шоу.
Напомним, что в полуфинале турнира Англия сыграет с Данией. Матч состоится в среду, 7 июля, в 22:00.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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