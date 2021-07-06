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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Сложили на специально разложенной бумаге" - организаторы встречи сборной Украины опровергают скандал с флагами

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Просто устали ждать сборную

"Сложили на специально разложенной бумаге" - организаторы встречи сборной Украины опровергают скандал с флагами

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Новина українською

В воскресенье 4 июля сборная Украины вернулась с Евро-2020. В аэропорту Борисполь состоялась торжественная встреча болельщиков с главной командой страны.

Впрочем, данное мероприятие пришлось по душе не всем.

Бывший пресс-атташе сборной Украины и спортивный журналист Игорь Мирошниченко выразил недовольство тем, что флаги Украины после завершения мероприятия выбросили "вниз на кучу, как мусор", а также заявил, что данная встреча была вероятно организована УАФ.

Тем не мене, по словам организаторов акции встречи сборной, флаги Украины никто не выбрасывал.

"Прилет сборной задерживался и на время ожидания, фанаты сложили флаги на специально разложенной бумаге. По завершению мероприятия флаги, которые принадлежат организаторам, были собраны. Те флаги, которые принадлежали фанам, они забрали с собой", - сообщили организаторы встречи сборной Украины.

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В статье: Украина УАФ
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (7)
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axellience (Malaga)
06.07.2021 в 20:05
Что за новость вообще, чушь какая-то, все же знают, что всё это показуха, поэтому ну выкинули флаги, что дальше, к футболу это как относится.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.07.2021 в 20:00
Павелко, ти дебіл? Кому потрібні подібні зустрічі заради картинки? Їдь в Північну Корею або рашу і там організовуй подібну хєрню.
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+2
0
pyvovarchyk (Львів)
06.07.2021 в 19:52
там на скріні "прекрасно видно" акуратно розстелений папір
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+1
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 19:49
Хтось повірив упирям ???!!!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.07.2021 в 19:43
Пазика не встретили.
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.07.2021 в 19:40
интересно, титуханов, которые должны были изображать восторг тренерским гением Пазика, нанимали за призовые, или за деньги федерации? кто-нибудь, запретите этой саранче павелке лепить национальную символику куда попало
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
06.07.2021 в 19:36
Своими словами подтвердили что задействовали админресурс
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+4
0


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