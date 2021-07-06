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"Сложили на специально разложенной бумаге" - организаторы встречи сборной Украины опровергают скандал с флагами
Просто устали ждать сборную
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В воскресенье 4 июля
Впрочем, данное мероприятие пришлось по душе не всем.
Бывший пресс-атташе сборной Украины и спортивный журналист Игорь Мирошниченко
Тем не мене, по словам организаторов акции встречи сборной, флаги Украины никто не выбрасывал.
"Прилет сборной задерживался и на время ожидания, фанаты сложили флаги на специально разложенной бумаге. По завершению мероприятия флаги, которые принадлежат организаторам, были собраны. Те флаги, которые принадлежали фанам, они забрали с собой", - сообщили организаторы встречи сборной Украины.
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