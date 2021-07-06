"Сложили на специально разложенной бумаге" - организаторы встречи сборной Украины опровергают скандал с флагами

В воскресенье 4 июля сборная Украины вернулась с Евро-2020. В аэропорту Борисполь состоялась торжественная встреча болельщиков с главной командой страны.

Впрочем, данное мероприятие пришлось по душе не всем.

Бывший пресс-атташе сборной Украины и спортивный журналист Игорь Мирошниченко выразил недовольство тем , что флаги Украины после завершения мероприятия выбросили "вниз на кучу, как мусор", а также заявил, что данная встреча была вероятно организована УАФ.

Тем не мене, по словам организаторов акции встречи сборной, флаги Украины никто не выбрасывал.