Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку в Риме

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку сборной Украины на Евро-2020 и поздравил сборную Италии с выходом в финал турнира.

"Сердечная благодарность от меня и от всего украинского народа болельщикам Милана и всем итальянским фанатам, которые поддержали нас в этом европейском путешествии.

Поздравляем Роберто Манчини, его сотрудников и всю сборную Италии с тем, что они сделали, и с выходом в финал", - написал Шевченко.

Напомним, что сборная Украины провела на Евро один поединок в Риме, где в ¼ финала проиграла Англии.