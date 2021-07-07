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Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку в Риме

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

И поздравил команду с выходом в финал

Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку в Риме

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку сборной Украины на Евро-2020 и поздравил сборную Италии с выходом в финал турнира.

"Сердечная благодарность от меня и от всего украинского народа болельщикам Милана и всем итальянским фанатам, которые поддержали нас в этом европейском путешествии.

Поздравляем Роберто Манчини, его сотрудников и всю сборную Италии с тем, что они сделали, и с выходом в финал", - написал Шевченко.

Напомним, что сборная Украины провела на Евро один поединок в Риме, где в ¼ финала проиграла Англии.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Италия
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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
07.07.2021 в 21:08
А украинцев поблагодарить он не забыл? На мове?
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