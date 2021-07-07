Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку в Риме
И поздравил команду с выходом в финал
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Главный тренер
"Сердечная благодарность от меня и от всего украинского народа болельщикам Милана и всем итальянским фанатам, которые поддержали нас в этом европейском путешествии.
Поздравляем Роберто Манчини, его сотрудников и всю сборную Италии с тем, что они сделали, и с выходом в финал", - написал Шевченко.
Напомним, что сборная Украины провела на Евро один поединок в Риме, где в ¼ финала проиграла Англии.
Популярное сейчас
- Директор Арены Львов: Президент Руха Козловский мне угрожает
- Жена Малиновского ответила на вопрос о конфликте мужа с Шевченко на Евро
- Полузащитник Динамо попал в сферу интересов французского клуба - источник
- Шевченко - о новом контракте: Потом примем решение. Есть время
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО