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Павелко: В четвертьфинале Евро не было Германии и Нидерландов, а мы были на этом празднике
Президент УАФ подвел итог выступлений сборной Украины на Евро-2020
Президент УАФ Андрей Павелко подвел итоги выступления
"Уверен, за это мы и любим футбол – за то, что он такой очень и очень разный. Разные чувства, эмоции.
Мы очень благодарны нашим футболистам, что мы подарили нашим болельщикам эмоции счастья, когда вышли из группы, когда победили шведов, когда единственными из постсоветского пространства были в 1/4-й.
Также в четвертьфинале не было очень известных команд – Германии, Нидерландов. Они уже пропускали этот этап, а мы были на этом празднике.
Да, есть массив информации с этого матча, выступления. Надо проанализировать, сделать выводы. Дать новый толчок развития футбола в Украине, чтобы в будущем на таких форумах мы не только ждали чудо с такими топ-сборными, как Англия, Италия, а и уже ожидали очень и очень приятный результат.
Для этого нужно очень много работать в будущем, чтобы весь наш футбол заработал как единый механизм для успехов сборной. Это и программа государственная, и клубы профессиональные, и детско-юношеский футбол.
Вся наша футбольная семья, которая в выступлениях нашей сборной видит свои достижения", – сказал Павелко.
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