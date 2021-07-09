Кривцов: Зеленский – мастодонт юмора, с ним страшновато перекидываться шутками

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о поддержке президента Украины Владимира Зеленского во время Евро-2020.

– Как заполняли паузы между матчами Евро все это время?

– Я брал с собой несколько книг, успел их прочесть. Было время на образование. Занимался английским. А когда начался чемпионат Европы, по вечерам смотрел футбол.

– Вам неоднократно звонил Владимир Зеленский. У вас с юмором все отлично. С президентом перекинулись парой шуток?

– Не знаю, к счастью или к сожалению, но нет. Владимир Александрович – мастодонт юмора. С ним страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл.

Он звонил нас поддержать. Приятно, что он нашел время в своем плотном графике, что президент и люди из его Офиса следят за футболом и за нас болеют.