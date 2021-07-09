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Кривцов: Зеленский – мастодонт юмора, с ним страшновато перекидываться шутками
Можно не вытянуть баттл
fcdynamo.kiev.ua
Защитник
– Как заполняли паузы между матчами Евро все это время?
– Я брал с собой несколько книг, успел их прочесть. Было время на образование. Занимался английским. А когда начался чемпионат Европы, по вечерам смотрел футбол.
– Вам неоднократно звонил Владимир Зеленский. У вас с юмором все отлично. С президентом перекинулись парой шуток?
– Не знаю, к счастью или к сожалению, но нет. Владимир Александрович – мастодонт юмора. С ним страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл.
Он звонил нас поддержать. Приятно, что он нашел время в своем плотном графике, что президент и люди из его Офиса следят за футболом и за нас болеют.
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