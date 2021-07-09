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Кривцов: Зеленский – мастодонт юмора, с ним страшновато перекидываться шутками

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Можно не вытянуть баттл

Кривцов: Зеленский – мастодонт юмора, с ним страшновато перекидываться шутками

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о поддержке президента Украины Владимира Зеленского во время Евро-2020.

– Как заполняли паузы между матчами Евро все это время?

– Я брал с собой несколько книг, успел их прочесть. Было время на образование. Занимался английским. А когда начался чемпионат Европы, по вечерам смотрел футбол.

– Вам неоднократно звонил Владимир Зеленский. У вас с юмором все отлично. С президентом перекинулись парой шуток?

– Не знаю, к счастью или к сожалению, но нет. Владимир Александрович – мастодонт юмора. С ним страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл.

Он звонил нас поддержать. Приятно, что он нашел время в своем плотном графике, что президент и люди из его Офиса следят за футболом и за нас болеют.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Шахтер (Донецк) Владимир Зеленский
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 20:38
Зелинский виноват что наша сборная опозорилась.При нем у Украины одни неудачи
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0
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konogon (Киев)
09.07.2021 в 20:35
Ну естественно, как можно выиграть баттл в юморе у человека, умеющего играть х.у.е.м на рояле...
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0
0
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Tolyn77 (Донецк )
09.07.2021 в 20:35
Янукович был лучшим президентом!!!
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0
0
geru867 (dgfsdxg)
09.07.2021 в 20:16
Пацаны, кому интересно есть тема! Месяц назад нашел сайт с прогнозами, поначалу думал очередная шляпа, сначало взял один на пробу, потом еще пару, в общемпоперло! Если кому интересно вот king-ball. ru Если что, меня там же на сайте найти можно!
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0
-1
Soccerman (Москва)
09.07.2021 в 20:11
плотный график , отпуск длинною в 4 года в этого зе недоумка
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+2
-1
Юра с Амура (Дніпро)
09.07.2021 в 20:10
Мастодонт... так маленькое зеленое чм0 ещё не унижали)))
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+6
-1
neutral fan (White Church)
09.07.2021 в 19:46
М-дааа, не таке я хотів би чути про гаранта(
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+5
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.07.2021 в 19:43
То хай би й мастодонтив на корпоративах для урок, а не ліз туди, де він повний нуль.
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+8
0
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
09.07.2021 в 20:12
Все они лезут за одним - власть и бабки.
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+2
0


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