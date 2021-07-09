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Национальная сборная Украины

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Кривцов: Если бы после матча с Австрией нам бы сказали, что дойдем до четвертьфинала, то мы бы обрадовались

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник поделился своими впечатлениями от турнира

Кривцов: Если бы после матча с Австрией нам бы сказали, что дойдем до четвертьфинала, то мы бы обрадовались

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о результате команды на Евро-2020.

– Четвертьфинал Евро для вас лично – достижение?

– Есть чувство недосказанности. Наверно, из-за последнего матча с Англией. 0:4 – сильно много. Думаю, если бы проиграли в борьбе, со счетом 1:2 или 2:3, были бы ближе к полуфиналу, то было бы проще. А так, когда ты к 50-й минуте теряешь все шансы, это расстраивает.

С другой стороны, если бы после матча с Австрией нам бы сказали, что мы не просто выйдем из группы, а еще и дойдем до четвертьфинала, то мы бы обрадовались.

– Андрей Шевченко сказал, что только сильная УПЛ позволит чаще попадать на такие стадии турнира. Вы с этим согласны или видите проблему в другом?

– В матчах топ-5 лиг Европы каждую неделю ты встречаешься с соперником, который оказывает на тебя давление, не дает выйти из обороны. Ты каждую неделю проводишь интенсивные игры. У нас в УПЛ такие матчи можно посчитать на пальцах одной руки, к сожалению. Это определяет рост футболистов.

Нельзя сказать, что ты не готов к таким матчам, но когда ты выходишь на поле, все эти механизмы у тебя не отработаны, как у других сборных.

– Шевченко также говорил, что команде не хватает физических кондиций. Как думаете, почему?

– Думаю, он имел ввиду не то, о чем все подумали. Он говорил не о выносливости и беге, а об антропометрии. На установке перед матчем с Швецией нам объясняли, что у соперника физически сильные ребята, и в антропометрии мы им проигрываем, поэтому нужно сыграть внимательно.

– Сборной Украины пришлось хорошенько полетать по Европе. Как вам такой формат турнира, когда Евро принимает весь континент?

– В начале турнира это казалось интересным. Мы играли на двух стадионах, а если проходишь дальше, можешь сыграть на 4-5 аренах. Это всегда круто, будет что вспомнить. Но при этом очень нелегко менять место проживания. Те же климатические условия: в Румынии мы тренировались при +35 градусах, а в Глазго прилетели – там +14.

Если вернуться к сборной Англии, то они вообще всего один матч провели вне Лондона. Справедливо ли это? Все получили опыт организации такого турнира, но думаю, что в будущем Евро будут проводить в одной-двух странах.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 23:15
Ви до нього і не дійшли. Не скромно з такою грою таке заявляти.
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