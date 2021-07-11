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Шевченко: Я отработал пять лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Что будет дальше?

Шевченко: Я отработал пять лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на будущее:

"Определенно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее.

Вы видите добрую версию тренера Андрея Шевченко, но злую лучше не знать (смеется – прим.). В такой работе иногда приходится быть другим.

Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это великие тренера, которые многое выиграли", - сказал Шевченко.

Напомним, что Андрей Николаевич работает наставником сборной Украины с июля 2016 года. С тех пор он провел у руля "сине-желтых" 52 матча, в которых его подопечные 25 раз победили, 14 проиграли и 13 сыграли вничью.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
milanreports

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Комментарии (5)
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миг-25 (киев)
11.07.2021 в 12:57
НАШЕ БУДУЩЕЕ?- невыход на ЧМ из группы(даже 3 место не светит) -Андрей-уходи и забирай с собой своих итальянцев-аферистов -иначе ты окончательно станешь отбросом украинского общества типа Януковича Медведчука Пети Ахмета Павелки Нужен НЕЗАВИСИМЫЙ ТРЕНЕР-типа Луческо который построит новую команду -без блатных донецких пенсионеров-инвалидов и туристов из Европы
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zubrenok1956 (житомир)
11.07.2021 в 12:56
5 років це добре, а оцінку тобі вже дали показники і Сергій Кравченко; пора тренувати мілан, або челсі, якщо візуть?!; треба дорослішати ШАМ, а гра в кумівство і щоб всім було добре та з гравцями - веде в нікуди ( у Петракова вчися); грати і тренувати - це різні речі; а ще головне треба вміти самокритично оцінювати свою роботу (в нас все добре, я задоволений грою і т.д); навчися спілкуватися зі змі;
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vadooo (Слатино)
11.07.2021 в 12:43
Лучше бы ушел. Но в Украине так не принято. Будет сидеть дальше и кормить нас завтраками с волидолом.
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.07.2021 в 12:37
И Ротаня прихвати, если что!
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+1
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Джин Тоник (R)
11.07.2021 в 12:26
жаль что почти проиграли ОЧ 2022 и опозорились на Эвро 2020.А так Шева хороший парень
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