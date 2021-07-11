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Шевченко: Я отработал пять лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее
Что будет дальше?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на будущее:
"Определенно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее.
Вы видите добрую версию тренера Андрея Шевченко, но злую лучше не знать (смеется – прим.). В такой работе иногда приходится быть другим.
Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это великие тренера, которые многое выиграли", - сказал Шевченко.
Напомним, что Андрей Николаевич работает наставником сборной Украины с июля 2016 года. С тех пор он провел у руля "сине-желтых" 52 матча, в которых его подопечные 25 раз победили, 14 проиграли и 13 сыграли вничью.
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