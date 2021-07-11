Шевченко: Я отработал пять лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на будущее:

"Определенно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее.

Вы видите добрую версию тренера Андрея Шевченко, но злую лучше не знать (смеется – прим.). В такой работе иногда приходится быть другим.

Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это великие тренера, которые многое выиграли", - сказал Шевченко.