Шаран: Сборная Украины вполне достойно выступила на Евро. Разочарования у меня нет

Известный украинский специалист Владимир Шаран оценил выступление сборной Украины на Евро-2020.

"Считаю, что наша сборная вполне достойно выступила на Евро-2020. Я понимаю, что в футбольной среде часто срабатывает правило "От любви до ненависти один шаг". Потому что когда была обыграна в 1/8 финала сборная Швеции, все готовы были носить наших футболистов и тренеров на руках. Но прошло всего три-четыре дня, как после поражения от Англии со счетом 0:4 сразу же посыпались стрелы критики. Это вполне нормальное явление, и все тренеры должны привыкнуть к этому. У нас ведь нет таких топ-футболистов, как в других национальных сборных.

Если же говорить о коллективных действиях, то эпизодически делали это неплохо. Достигает же успеха тот коллектив, который отменно готов физически, имеет подбор обладающих высоким индивидуальным мастерством исполнителей и играет в агрессивный футбол. К большому сожалению, у нас мало игроков, способных достигать высоких результатов. Со стороны украинской сборной хотелось бы больше агрессивного футбола в атаке.

Взять тот же матч с англичанами, в котором соперник продемонстрировал силовой футбол (имею ввиду три мяча из четырех, забитых со стандартных положений) и большинство результативных ударов были нанесены головой. Увы, не хватает еще нашим ребятам необходимых качеств в решающих поединках. Можно долго говорить и разбирать игру нашей сборной, однако есть тренерский штаб и мне не хотелось бы нарушать коллегиальную этику.

И хотя многие критикуют украинский футбол за силовую манеру и наличие большого количества единоборств, я считаю, что это нормальное явление. Если нет в команде игроков, способных благодаря своему индивидуальному мастерству решать исход поединков, то в первую очередь нужно правильно сыграть в обороне.

Судя по тому, что мы в итоге увидели на европейском уровне, без борьбы в каждом матче в чемпионате Украины достичь успеха на международной арене очень и очень трудно. А тем более, когда не готов должным образом физически. Мы увидели, что другие команды по части физики готовы намного лучше.

Но как бы там ни было, а разочарования по поводу сборной Украины у меня нет. Здорово, что мы сумели обыграть такую силовую команду, как Швеция. Самое главное, что в плане борьбы в том поединке этому сопернику украинская команда не уступала. Украина оказалась в восьмерке лучших в Европе, и это уже исторический факт.

Понятое дело, что критика в адрес сборной должна быть, и это в цивилизованном обществе вполне нормально. Она помогает двигаться в нужном направлении и в будущем сделать шаг вперед в достижении определенной цели. Очень важно будет попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сделав правильные выводы по результатам нынешнего чемпионата Европы.

Я понимаю, что у тренерского штаба сборной не было большого выбора игроков. В ходе матча сломался один центральный защитник, а на скамье запасных сборной Украины не было ни одного футболиста этого амплуа. Это плачевная ситуация. Особенно если играть в три центральных защитника. В таком случае ничего другого не остается, как перестраиваться по ходу матча. Это и сказалось на результате поединка против Англии. В частности, в эпизодах со вторым, третьим и четвертым пропущенными мячами", — сказал Шаран.