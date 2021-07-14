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Матч сборной Украины претендует на звание самого зрелищного поединка Евро-2020
УЕФА выбрал семь самых зрелищных матчей турнира
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
УЕФА составил список из семи самых зрелищных матчей Евро-2020.
В число избранных вошел и один поединок с участием сборной Украины – первый матч нашей команды в группе против Нидерландов (2:3).
Интересно, что УЕФА предложил болельщикам выбрать из этой семерки самый зрелищный матч турнира, добавив и голосовалку по этому вопросу.
Также в списке претендентов такие матчи: Португалия – Германия 2:4 (группа), Германия – Венгрия 2:2 (группа), Хорватия – Испания 3:5 (1/8 финала), Франция – Швецария 3:3, 4:5 пен. (1/8 финала), Бельгия – Италия 1:2 (1/4 финала), Испания – Италия 1:1, 2:4 пен. (1/2 финала).
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