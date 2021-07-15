  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пяточка Караваева вошла в топ лучших голевых передач Евро-2020 от УЕФА
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пяточка Караваева вошла в топ лучших голевых передач Евро-2020 от УЕФА

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Вышло действительно эффектно

Пяточка Караваева вошла в топ лучших голевых передач Евро-2020 от УЕФА

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

УЕФА сделал подборку самых красивых голевых передач на прошедшем Евро-2020.

В данный рейтинг вошли 12 ассистов, среди которых нашлось место и эффектной пяточке футболиста сборной Украины Александра Караваева на Андрея Ярмоленко в игре с Северной Македонией (2:1).

Всю подборку лучших ассистов турнира можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Караваев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
att119 (Луцьк)
15.07.2021 в 18:42
Це була не передача а спроба переправити м’яч в ворота (якби забив булоб ефектно)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...