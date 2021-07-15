Пяточка Караваева вошла в топ лучших голевых передач Евро-2020 от УЕФА

УЕФА сделал подборку самых красивых голевых передач на прошедшем Евро-2020.

В данный рейтинг вошли 12 ассистов, среди которых нашлось место и эффектной пяточке футболиста сборной Украины Александра Караваева на Андрея Ярмоленко в игре с Северной Македонией (2:1).

Всю подборку лучших ассистов турнира можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.