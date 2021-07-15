Национальная сборная Украины
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Пяточка Караваева вошла в топ лучших голевых передач Евро-2020 от УЕФА
Вышло действительно эффектно
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
УЕФА сделал подборку самых красивых голевых передач на прошедшем Евро-2020.
В данный рейтинг вошли 12 ассистов, среди которых нашлось место и эффектной пяточке футболиста сборной Украины Александра Караваева на Андрея Ярмоленко в игре с Северной Македонией (2:1).
Всю подборку лучших ассистов турнира можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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Комментарии (1)
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att119 (Луцьк)
15.07.2021 в 18:42
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