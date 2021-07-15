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Transfermarkt: Забарный по итогам Евро подорожал на 5 млн, Зинченко - на 3 млн, Яремчук - на 2,5
Итоги Евро-2020 в ценниках на игроков
worldsoccertalk.com
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков, которые принимали участие в Евро-2020. Коснулись изменения и игроков
Самым дорогим украинцем остался Руслан Малиновский, который оценен в 30 млн евро, однако его цена по итогам турнира не изменилась.
Хавбек Александр Зинченко прибавил в цене 3 млн евро и теперь оценен в 28 млн евро.
Форвард Роман Яремчук подорожал на 2,5 млн евро, теперь его стоимость – 17,5 млн.
Самый большой прирост в цене получил защитник Илья Забарный - по итогам чемпионата он стал дороже на 5 млн и теперь стоит 11 млн евро.
Вратарь Георгий Бущан подорожал на 2,5 млн евро, он оценен в 7,5 млн.
Также на 500 тысяч евро прибавил в цене нападающий Артем Довбик, теперь его стоимость составляет 1,5 млн.
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