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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Transfermarkt: Забарный по итогам Евро подорожал на 5 млн, Зинченко - на 3 млн, Яремчук - на 2,5

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Итоги Евро-2020 в ценниках на игроков

Transfermarkt: Забарный по итогам Евро подорожал на 5 млн, Зинченко - на 3 млн, Яремчук - на 2,5

worldsoccertalk.com

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков, которые принимали участие в Евро-2020. Коснулись изменения и игроков сборной Украины.

Самым дорогим украинцем остался Руслан Малиновский, который оценен в 30 млн евро, однако его цена по итогам турнира не изменилась.

Хавбек Александр Зинченко прибавил в цене 3 млн евро и теперь оценен в 28 млн евро.

Форвард Роман Яремчук подорожал на 2,5 млн евро, теперь его стоимость – 17,5 млн.

Самый большой прирост в цене получил защитник Илья Забарный - по итогам чемпионата он стал дороже на 5 млн и теперь стоит 11 млн евро.

Вратарь Георгий Бущан подорожал на 2,5 млн евро, он оценен в 7,5 млн.

Также на 500 тысяч евро прибавил в цене нападающий Артем Довбик, теперь его стоимость составляет 1,5 млн.

Transfermarkt: Забарный по итогам Евро подорожал на 5 млн, Зинченко - на 3 млн, Яремчук - на 2,5 - изображение 1
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В статье: Украина Георгий Бущан Роман Яремчук Руслан Малиновский Артем Довбик Илья Забарный
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (9)
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sergkir
15.07.2021 в 22:03
Бущан подорожал на 2,5 а Забарный на 5))).шарашкины подсчёты
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
15.07.2021 в 21:57
Странно, что изменения произошли не у всех игроков.
Ответить
0
0
xapyga (Запорожье)
15.07.2021 в 21:05
Яремчук почему? он Евро провалил
Ответить
0
-6
Будєм разбіратся (Київ)
15.07.2021 в 21:31
Дай бог всім так провалювати
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+5
-1
FC Energy (Новая Каховка)
15.07.2021 в 21:45
Главное, что можно посидеть на лавочке и полечиться, но прибавить миллион другой, как Цыганков
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0
-3
Dimka26 (Чернигов)
15.07.2021 в 21:55
В чем он провалил?
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.07.2021 в 20:52
Цены всех динамовцев можно умножать на 2, а то и на 3, Сурскис дешевле не продаст. И до тех пор, пока Сурскис зажимается - наш предел будет 1/4 с проходом шведов.
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+2
-2
xapyga (Запорожье)
15.07.2021 в 21:08
причем случайный проход в 1/4 смешно конечно, Нидерланды и Австрия пакуют чемоданы а Украина играет в 1/4 дно УЕФА
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0
-6
Будєм разбіратся (Київ)
15.07.2021 в 21:33
Може то і случайно, а от виліт козлобородих совєршенно закономєрєн.
+3
0


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