Transfermarkt: Забарный по итогам Евро подорожал на 5 млн, Зинченко - на 3 млн, Яремчук - на 2,5

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков, которые принимали участие в Евро-2020. Коснулись изменения и игроков сборной Украины .

Самым дорогим украинцем остался Руслан Малиновский, который оценен в 30 млн евро, однако его цена по итогам турнира не изменилась.

Хавбек Александр Зинченко прибавил в цене 3 млн евро и теперь оценен в 28 млн евро.

Форвард Роман Яремчук подорожал на 2,5 млн евро, теперь его стоимость – 17,5 млн.

Самый большой прирост в цене получил защитник Илья Забарный - по итогам чемпионата он стал дороже на 5 млн и теперь стоит 11 млн евро.

Вратарь Георгий Бущан подорожал на 2,5 млн евро, он оценен в 7,5 млн.

Также на 500 тысяч евро прибавил в цене нападающий Артем Довбик, теперь его стоимость составляет 1,5 млн.