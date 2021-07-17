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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Цыганков: Дай Бог, на следующих Евро выступим еще удачнее

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Главное - это прогресс

Цыганков: Дай Бог, на следующих Евро выступим еще удачнее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал достижение "сине-желтых" (выход в 1/4 финала) Евро-2020:

"Рад за страну, людям это принесло огромную радость, каждый болел и переживал. Для Украины - это достижение. Но это планка, которую нужно ставить выше и выше.

Дай Бог, наши футболисты, новое поколение будут прогрессировать и в последующих чемпионатах, возможно, выступим еще удачнее", - сказал Цыганков.

Напомним, что сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы, где уступила финалистке Англии со счетом 0:4.

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В статье: Украина Виктор Цыганков
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Источник:
Динамо

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Комментарии (28)
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Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 16:38
Ви СПРАВЖНІ українці !!!! Чому я дуже радий !!! Ой ! Ой! Ой як погано мені! Їсти нема чого, грошей нема, все погано, все болить ! Ой як мені погано! Як мені не везе !...... Ану відійдіть від мого "Порше" - ще поцарапаете!!! Ану геть !!!!
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+1
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
17.07.2021 в 17:21
От ти тупа тварюка...
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0
0
krakow (Херсон)
17.07.2021 в 16:33
Дай Бог,удачу.
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+1
0
gychek (львов)
17.07.2021 в 16:26
Особливо,ти Вітя.На цьому зіграв пів години,на наступному вийдеш на годину.В когось,як в Коноплянки,на лавці буде травма.Якийсь Шевченко затупить з тактикою і зі складом.Хтось захоче на Мальдіви,і буде як завжди.!
Ответить
+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 16:02
Ми явно не Бразилія, але ж українці повинні СВОЮ країну любити, а не чужу якусь козломордію... А спорт є спорт ! Сьогодні програли, погано.... А завтра вдуємо когось, та буде радість !!!!
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+3
-4
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
17.07.2021 в 16:04
Футбол внє палiтiкi, да, попонаре?
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0
-8
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 16:07
ти член зі рта вийняв ??? тоді питай внятно ...
+3
-1
Acsakal (Kharkov)
17.07.2021 в 16:23
Якщо виступ України на Євро-2020 вважати "видатним досягненням", то вже на ЧС-2022 недосяжним ідеалом буде здаватися навіть збірна московії.
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0
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 16:28
З чого такі висновки ??? В нас буде новий тренер (не по кумовству назначений), буть нові гравці, тепер є ДОСВІД та велике БАЖАННЯ (я надіюсь)...Так що рвати будем всіх, як Тузік тряпку....
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 15:59
Передзвоніть шведам щоб протягнули до півфіналу.
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+6
-1
avatar
Kalina ua (Sumy)
17.07.2021 в 15:42
Да 23 года предел оказывается, куда уже дальше расти, вся надежда на новое поколение которое будет прогрессировать, слов нет...
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+2
-4
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
17.07.2021 в 15:34
Це не ви, придурки, виступали вдало, це iспанцi зi шведами вдало для нас грали!
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+9
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.07.2021 в 15:35
Ну ти й довбойб, холуй ахметівський.
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+4
-6
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
17.07.2021 в 15:41
Йди посмокчи в медведчука!
+3
-6
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 15:58
А щотобі подобається смоктати, що ти всім рекламуєш ???!!!
+2
-3
Daddygo (Харьков)
17.07.2021 в 15:55
Все верно, ничего сборная не показала, обыграла явного аутсайдера группы и вымучала победу со Швецией. Все. При этом безвольно слила австрийцам и вообще без шансов англичанам. А как Нидерланды обыгрывать пусть у чехов поучатся.
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+6
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.07.2021 в 15:56
Смокчуть у Медведчука лише холуї з партії регіонів типа Ахмета та колеса.
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+4
-1
viajador (то є Кошмарів Ситі )
17.07.2021 в 15:31
Да это не важно. Витяня. Выступите, не выступите... Главное, что вы у нас есть! Вы приносите нам радость! Всему украинско-малороссийскому народу!!
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+1
-15
avatar
Serega1111 (Киев)
17.07.2021 в 15:34
Куда большую радость украинскому народу доставила своим выступлением ваша казламордая кривоногая сборная
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+11
-1
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Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 15:56
выйми член со рта, неразборчиво говоришь....
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+2
-3
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kotіgorok (Чернiгiв)
17.07.2021 в 15:59
А мiсцевий попонар як завжди лише про члени та дупи...
0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 16:01
Кошмарна потвора.
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+5
0
Acsakal (Kharkov)
17.07.2021 в 15:15
Він справді сподівається, що в наступних чемпіонатах фарту буде ще більше? А таке взагалі можливо?
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+4
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 15:29
А чому ні ??? Греки ж вигравали. Португальці...Датчани.. Ми далеко не гірші...
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+2
-4
Romb_DK (Київ)
17.07.2021 в 16:07
Вітя пішов покурити і помріяти. В Португалів є Роналду і півкоманди класних супергравців. В данців був Елькьяєр, Мікаель Лаудруп. Навіть сраний Маркус Розенберг порвав Динамо часів тупорилого Хаца
+2
-1
Acsakal (Kharkov)
17.07.2021 в 16:12
Навіть чемпіонська збірна Греції з урахуванням всього того похмурого антифутболу, який вона показувала, легко дала би фору нинішній збірній України. А з чемпіонськими збірними Португалії та Данії взагалі навіть порівнювати нема чого. Тож слід було би подивитися хоча би кілька матчів тих збірних перед тим, як навпомацки стукати по клаві.
+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.07.2021 в 16:35
Ви СПРАВЖНІ українці !!!! Чому я дуже радий !!! Ой ! Ой! Ой як погано мені! Їсти нема чого, грошей нема, все погано, все болить ! Ой як мені погано! Як мені не везе !...... Ану відійдіть від мого "Порше" - ще поцарапаете!!! Ану геть !!!!
0
0
avatar
anonimus (Київ)
17.07.2021 в 16:38
Acsakal, ми обіграли Португалію (чемпіонську на той час)... Але дійсно немає чого порівнювати
0
0


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