Цыганков: Дай Бог, на следующих Евро выступим еще удачнее

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал достижение "сине-желтых" (выход в 1/4 финала) Евро-2020:

"Рад за страну, людям это принесло огромную радость, каждый болел и переживал. Для Украины - это достижение. Но это планка, которую нужно ставить выше и выше.

Дай Бог, наши футболисты, новое поколение будут прогрессировать и в последующих чемпионатах, возможно, выступим еще удачнее", - сказал Цыганков.