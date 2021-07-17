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Цыганков: Дай Бог, на следующих Евро выступим еще удачнее
Главное - это прогресс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал достижение "сине-желтых" (выход в 1/4 финала) Евро-2020:
"Рад за страну, людям это принесло огромную радость, каждый болел и переживал. Для Украины - это достижение. Но это планка, которую нужно ставить выше и выше.
Дай Бог, наши футболисты, новое поколение будут прогрессировать и в последующих чемпионатах, возможно, выступим еще удачнее", - сказал Цыганков.
Напомним, что сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы, где уступила финалистке Англии со счетом 0:4.
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