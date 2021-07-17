Стало известно, где сборная Казахстана примет Украину

Стало известно, где встретятся сборные Украины и Казахстана в рамках квалификации Чемпионата Мира 2022-го года.

Поединок отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан - Украина состоится в городе Нур-Султан (бывшая Астана) на стадионе "Астана Арена" 1 сентября 2021-го года. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Встреча между командами начнется в 17.00 по киевскому времени.