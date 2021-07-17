Национальная сборная Украины
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Стало известно, где сборная Казахстана примет Украину
Команды сыграют осенью
УАФ/Павло Кубанов
Стало известно, где встретятся сборные Украины и Казахстана в рамках квалификации Чемпионата Мира 2022-го года.
Поединок отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан - Украина состоится в городе Нур-Султан (бывшая Астана) на стадионе "Астана Арена" 1 сентября 2021-го года. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Встреча между командами начнется в 17.00 по киевскому времени.
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Источник:Сайт УАФ
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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.07.2021 в 18:15
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Лекарь (село Дарница)
17.07.2021 в 17:53
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 18:11
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СТОП крот (Киев)
17.07.2021 в 18:54
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