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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, где сборная Казахстана примет Украину

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Команды сыграют осенью

Стало известно, где сборная Казахстана примет Украину

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Стало известно, где встретятся сборные Украины и Казахстана в рамках квалификации Чемпионата Мира 2022-го года.

Поединок отборочного турнира ЧМ-2022 Казахстан - Украина состоится в городе Нур-Султан (бывшая Астана) на стадионе "Астана Арена" 1 сентября 2021-го года. Об этом сообщает сайт УАФ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Встреча между командами начнется в 17.00 по киевскому времени.

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В статье: Национальная сборная Украины Национальная сборная Казахстана отбор к ЧМ-2022
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Источник:
Сайт УАФ

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Комментарии (4)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.07.2021 в 18:15
Чому не можна заборонити пластик у міжнародних?
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
17.07.2021 в 17:53
Там же синтетический газон?
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.07.2021 в 18:11
С таким президентом там и население синтетическое.
Ответить
+4
0
СТОП крот (Киев)
17.07.2021 в 18:54
З яким?
0
-1


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