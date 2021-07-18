Довбик: Я не вышел против Англии, потому что в такой игре тренерский штаб нуждался в опыте

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями после того, как тренерский штаб "сине-желтых" не выпустил его в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020:

"Я всегда готов играть, если тренер доверит. Но скажу, что, конечно, быстрый гол и тяжелое начало второго тайма очень сыграли на руку Англии. В такой ситуации все мы, молодые игроки сборной, понимали, что надо верить в наших опытных лидеров, поддерживать сборную. Я понимаю, почему, скажем, я не вышел - в такой игре штаб нуждался в опыте", - сказал Довбик.

Напомним, что сборная Украины разгромно уступила англичанам со счетом 0:4.

В активе Довбика всего 15 минут на Евро-2020 - в матче против Швеции, в котором он отметился забитым голом.