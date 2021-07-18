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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Довбик: Я не вышел против Англии, потому что в такой игре тренерский штаб нуждался в опыте

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но он не помог

Довбик: Я не вышел против Англии, потому что в такой игре тренерский штаб нуждался в опыте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями после того, как тренерский штаб "сине-желтых" не выпустил его в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020:

"Я всегда готов играть, если тренер доверит. Но скажу, что, конечно, быстрый гол и тяжелое начало второго тайма очень сыграли на руку Англии. В такой ситуации все мы, молодые игроки сборной, понимали, что надо верить в наших опытных лидеров, поддерживать сборную.

Я понимаю, почему, скажем, я не вышел - в такой игре штаб нуждался в опыте", - сказал Довбик.

Напомним, что сборная Украины разгромно уступила англичанам со счетом 0:4.

В активе Довбика всего 15 минут на Евро-2020 - в матче против Швеции, в котором он отметился забитым голом.

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В статье: Украина Англия Артем Довбик
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Источник:
FanDay

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Комментарии (8)
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Ol-g (Одесса)
18.07.2021 в 14:21
Он нуждался в классе, которого ныне даже у никакого Яремчука больше.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2021 в 13:58
Та не вийшов тому, що до Шевченка доходить, як до барана. Доки роздуплився, Евро закінчилось.
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+3
0
Джин Тоник (R)
18.07.2021 в 13:32
Правильно,все равно бы ничего не сделал.А так тебя хоть не презирают как остальных.4-0 .
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+1
-2
10 (Феодосия)
18.07.2021 в 13:16
в крайние минут 15 заслужили выйти все
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
18.07.2021 в 13:22
даже 30
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+2
0
andyua (Kyiv)
18.07.2021 в 14:01
В які "крайні" хвилини? З якого краю крайні? Може - "в останні", все ж? В житті не чув, щоб коментатори чи в новинах казали/писали - "забив гол на крайніх хвилинах"... Ну брєдово звучить же?)
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0
0
octavi4 (Warszawa)
18.07.2021 в 14:04
Последние, тут есть понимание, что у Украины не было шансов на доп. время
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0
0
andyua (Kyiv)
18.07.2021 в 14:06
Хоч і були б шанси на ДВ (хоч ні) - це були останні (!) хвилини основного часу (матчу)
0
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