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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Довбик: Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Игрок был счастлив сыграть за сборную

Довбик: Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик рассказал о том, каким был его первый вызов в национальную команду:

– Впервые тебя в сборную вызвали еще совсем давно, лет пять назад. Но дебютировал только в 2021 году и ни разу не выходил в стартовом составе. Почему?

– Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко за то, что они еще тогда обратили на меня внимание. Я всё это время был как бы под присмотром, они следили за мной, не забывали.

Как только поправились мои дела в клубе, я получил игровую практику, сразу и в сборной выпал шанс себя проявить.

– Где ты был и что делал, когда тебя в самый первый раз в сборную вызвали?

– Да где-то на тренировке "Днепра". Евгений Красников передал такую информацию – нас ведь одновременно с Денисом Баланюком вызвали.

Какие были эмоции? Самые положительные. Родителям позвонил, но вообще телефон тогда забили сообщениями друзья, одноклубники. Это было лето 2016 года, – сказал Довбик.

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В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 Артем Довбик
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Источник:
FanDay

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2021 в 16:21
Довбик довів, що має шанс заграти в будь-якій команді. Але не в тій, де в перевазі корумповані схеми з продажу блатного шлаку...
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Fontango (Kharkov)
18.07.2021 в 16:16
Артём, ты лучше шведа Маркуса Даниэльссона, "благодари".... И Беседину поляну выстави по выздоравлению!
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Oldfanat (Полтава)
18.07.2021 в 15:40
Молодец, что тут сказать. Трудяга. Женат на обычной девушке, без тараканов в голове. Должен успеть себя реализовать.
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