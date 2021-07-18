Довбик: Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик рассказал о том, каким был его первый вызов в национальную команду:

– Впервые тебя в сборную вызвали еще совсем давно, лет пять назад. Но дебютировал только в 2021 году и ни разу не выходил в стартовом составе. Почему?

– Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко за то, что они еще тогда обратили на меня внимание. Я всё это время был как бы под присмотром, они следили за мной, не забывали.

Как только поправились мои дела в клубе, я получил игровую практику, сразу и в сборной выпал шанс себя проявить.

– Где ты был и что делал, когда тебя в самый первый раз в сборную вызвали?

– Да где-то на тренировке "Днепра". Евгений Красников передал такую информацию – нас ведь одновременно с Денисом Баланюком вызвали.

Какие были эмоции? Самые положительные. Родителям позвонил, но вообще телефон тогда забили сообщениями друзья, одноклубники. Это было лето 2016 года, – сказал Довбик.