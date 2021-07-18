Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик: Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко
Игрок был счастлив сыграть за сборную
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик рассказал о том, каким был его первый вызов в национальную команду:
– Впервые тебя в сборную вызвали еще совсем давно, лет пять назад. Но дебютировал только в 2021 году и ни разу не выходил в стартовом составе. Почему?
– Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко за то, что они еще тогда обратили на меня внимание. Я всё это время был как бы под присмотром, они следили за мной, не забывали.
Как только поправились мои дела в клубе, я получил игровую практику, сразу и в сборной выпал шанс себя проявить.
– Где ты был и что делал, когда тебя в самый первый раз в сборную вызвали?
– Да где-то на тренировке "Днепра". Евгений Красников передал такую информацию – нас ведь одновременно с Денисом Баланюком вызвали.
Какие были эмоции? Самые положительные. Родителям позвонил, но вообще телефон тогда забили сообщениями друзья, одноклубники. Это было лето 2016 года, – сказал Довбик.
Популярное сейчас
- Де Дзерби: Я даже не думал, что игроки поймут меня так быстро
- Кейн согласовал пятилетний контракт с Манчестер Сити
- Ребров: Футбол - это политика. Я поддерживал Оранжевую революцию
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО