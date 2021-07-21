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Грозный: Украина на Евро очень высоко подняла планку, дальше требования будут расти
Вступление сборной Украины на Евро можно считать успешным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский специалист Вячеслав Грозный подвел итог выступлений
"Конечно, приятно, что на Евро на стадионах были фанаты. И это действительно был праздник.
Не хочу утомлять читателей тем, что уже неоднократно слышали. Безусловно, выход сборной Украины в четвертьфинал Евро – это большой успех всех, всех тех, кто причастен к результату. Это клубы, функционеры, Ассоциация футбола, футболисты, тренеры, детские тренеры, фанаты.
Но планка поднята очень высоко, а дальше требования будут расти, естественно, еще больше. Требовательные болельщики, кстати, во всем мире и они хотят сочетание результата и качества игры. Но это редко кому удается сделать. В современном мире на первое место выходит результат.
На этом Евро мы в очередной раз увидели тренд надежности командных действий на оборону. Это принесло результат. В финал вышли именно такие команды", - сказал Грозный.
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