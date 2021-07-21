Грозный: Украина на Евро очень высоко подняла планку, дальше требования будут расти

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный подвел итог выступлений сборной Украины на Евро-2020, где команда Шевченко добралась до 1/4 финала, в котором уступила Англии 0:4.

"Конечно, приятно, что на Евро на стадионах были фанаты. И это действительно был праздник.

Не хочу утомлять читателей тем, что уже неоднократно слышали. Безусловно, выход сборной Украины в четвертьфинал Евро – это большой успех всех, всех тех, кто причастен к результату. Это клубы, функционеры, Ассоциация футбола, футболисты, тренеры, детские тренеры, фанаты.

Но планка поднята очень высоко, а дальше требования будут расти, естественно, еще больше. Требовательные болельщики, кстати, во всем мире и они хотят сочетание результата и качества игры. Но это редко кому удается сделать. В современном мире на первое место выходит результат.

На этом Евро мы в очередной раз увидели тренд надежности командных действий на оборону. Это принесло результат. В финал вышли именно такие команды", - сказал Грозный.