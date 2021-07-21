  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Грозный: Украина на Евро очень высоко подняла планку, дальше требования будут расти
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грозный: Украина на Евро очень высоко подняла планку, дальше требования будут расти

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Вступление сборной Украины на Евро можно считать успешным

Грозный: Украина на Евро очень высоко подняла планку, дальше требования будут расти

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный подвел итог выступлений сборной Украины на Евро-2020, где команда Шевченко добралась до 1/4 финала, в котором уступила Англии 0:4.

"Конечно, приятно, что на Евро на стадионах были фанаты. И это действительно был праздник.

Не хочу утомлять читателей тем, что уже неоднократно слышали. Безусловно, выход сборной Украины в четвертьфинал Евро – это большой успех всех, всех тех, кто причастен к результату. Это клубы, функционеры, Ассоциация футбола, футболисты, тренеры, детские тренеры, фанаты.

Но планка поднята очень высоко, а дальше требования будут расти, естественно, еще больше. Требовательные болельщики, кстати, во всем мире и они хотят сочетание результата и качества игры. Но это редко кому удается сделать. В современном мире на первое место выходит результат.

На этом Евро мы в очередной раз увидели тренд надежности командных действий на оборону. Это принесло результат. В финал вышли именно такие команды", - сказал Грозный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Вячеслав Грозный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
21.07.2021 в 19:45
Куда,куда они подняли планку?И что это за манеры-выдавать желаемое за действительное.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...