Городские власти Черкасс хотят премировать Довбика и Миколенко за игру на чемпионате Европы

Городские власти Черкасс на одну из ближайших городских сессий хотят вынести вопрос о поощрении двух своих земляков, выступавших на Евро-2020 в составе национальной сборной Украины.

И защитник "Динамо" Виталий Миколенко и нападающий "Днепра-1" Артем Довбик родились в Черкассах.

24-летний Довбик провел 16 минут на чемпионате Европы и забил победный гол в ворота Швеции в 1/4 финала.

22-летний Миколенко принял участие в 4-х из 5 матчей сборной Украины на Евро, пропустив игру против шведов.

Ранее сообщалось, что Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс.

Читайте такжеДовбик: Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко