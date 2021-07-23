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Городские власти Черкасс хотят премировать Довбика и Миколенко за игру на чемпионате Европы

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Таким образом они хотят поощрить своих земляков

Городские власти Черкасс хотят премировать Довбика и Миколенко за игру на чемпионате Европы

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Городские власти Черкасс на одну из ближайших городских сессий хотят вынести вопрос о поощрении двух своих земляков, выступавших на Евро-2020 в составе национальной сборной Украины.

И защитник "Динамо" Виталий Миколенко и нападающий "Днепра-1" Артем Довбик родились в Черкассах.

24-летний Довбик провел 16 минут на чемпионате Европы и забил победный гол в ворота Швеции в 1/4 финала.

22-летний Миколенко принял участие в 4-х из 5 матчей сборной Украины на Евро, пропустив игру против шведов.

Ранее сообщалось, что Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс.

Читайте такжеДовбик: Я очень благодарен тренерскому штабу сборной и лично Андрею Шевченко

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В статье: Украина Динамо (Киев) Артем Довбик СК Днепр-1 Виталий Миколенко
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Комментарии (10)
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alex.belogubko (одесса)
23.07.2021 в 16:06
им ваши граммоты не нужны а в бабках они не нуждаються --привет семье
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
23.07.2021 в 15:51
Миколинко ? За игру за соперника)
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
23.07.2021 в 15:58
ты же тоже сепар топишь за врага Украины....
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
23.07.2021 в 15:39
Быдло будет завидовать... Быдло будет против... Почему ??? Да потому, что парням футболистам по 20-25 лет, а они уже миллионеры... Но быдло НЕ ПОНИМАЕТ, каким трудом это далось, сколько лет тренировок,травм,пота и крови...А выиграть конкуренцию у десятков тысяч таких же... Этого дорого стоит... А быдло в это время курило в школе за туалетом, потом пошло типа "работать"... А зароботок только на бутылку шмурдяка перед телевизором на диване... А выпив и вытерев руки после гнилой воблы о диван или занавеску, можно пропитым голосом пробухтеть : "пенсионерам лучше бы помогли. Как будто денег некуда деть.Футболисты и так люди не бедные. Публично выразите им благодарность. Зачем устраивать цирк в виде орденов, премий? еще статую закажите... Популисты и хайполовы"или: "Отдайте деньги на нужды города : старикам, детям, инвалидам. Там уж они точно будут нужны. А эти ребята и так получают баснословные, немыслимые гонорары. Им достаточно с головой. Пусть хотя бы отработают их. Они что чемпионами мира или Европы стали?"
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0
-2
fanat_football (Херсон)
23.07.2021 в 15:27
Зашквар сплошной. По золотому бюсту еще поставьте .
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+4
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.07.2021 в 14:31
До цього вважав, що "наймудріша" міська влада у Франківську. Як видно, помилявся.
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+2
0
football_soccer (Украина)
23.07.2021 в 14:18
пенсионерам лучше бы помогли. Как будто денег некуда деть. Футболисты и так люди не бедные. Публично выразите им благодарность. Зачем устраивать цирк в виде орденов, премий? еще статую закажите... Популисты и хайполовы
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+6
-1
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Просто Квашин (Харьков)
23.07.2021 в 15:22
Пенсионерам пусть дети помогают....
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0
-2
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genpet (Николаев)
23.07.2021 в 14:01
Отдайте деньги на нужды города : старикам, детям, инвалидам. Там уж они точно будут нужны. А эти ребята и так получают баснословные, немыслимые гонорары. Им достаточно с головой. Пусть хотя бы отработают их. Они что чемпионами мира или Европы стали?
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+5
-1
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Просто Квашин (Харьков)
23.07.2021 в 15:28
Если что хорошее сделать детям, например детскую площадку, то ночью ты бухой, со своими бухими собутыльниками все разламаешь... Нужно не рыбу раздавать, а удочки...И то, только людям с диким желанием научиться ловить "рыбу"... А то попривыкали Ваньки-Дурачки, лежащие на печи -- чтобы им кто-то что-то дал... Но вам любителям русского мира, обяснять эти вещи бесполезно...
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0
-2


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