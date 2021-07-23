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Городские власти Черкасс хотят премировать Довбика и Миколенко за игру на чемпионате Европы
Таким образом они хотят поощрить своих земляков
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Городские власти Черкасс на одну из ближайших городских сессий хотят вынести вопрос о поощрении двух своих земляков, выступавших на Евро-2020 в составе национальной сборной Украины.
И защитник "Динамо" Виталий Миколенко и нападающий "Днепра-1" Артем Довбик родились в Черкассах.
24-летний Довбик провел 16 минут на чемпионате Европы и забил победный гол в ворота Швеции в 1/4 финала.
22-летний Миколенко принял участие в 4-х из 5 матчей сборной Украины на Евро, пропустив игру против шведов.
Ранее сообщалось, что Довбику хотят присвоить звание почетного гражданина Черкасс.
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