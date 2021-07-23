Национальная сборная Украины
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"Вперед к победам" - Шевченко пожелал успехов украинским спортсменам на Олимпиаде
Главный тренер сборной Украины не остался в стороне от Олимпиады
Faisal HQ
Главный тренер
"В день открытия тридцать вторых летних Олимпийских Игр желаю успеха всем украинским атлетам, которые защищают честь нашей страны в Токио. Вперед, к победам", — написал Шевченко.
Напомним, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.
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