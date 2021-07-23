"Вперед к победам" - Шевченко пожелал успехов украинским спортсменам на Олимпиаде

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пожелал успехов украинским спортсменам на Олимпиаде-2020 в Токио.

"В день открытия тридцать вторых летних Олимпийских Игр желаю успеха всем украинским атлетам, которые защищают честь нашей страны в Токио. Вперед, к победам", — написал Шевченко.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.