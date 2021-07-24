Ярмоленко вошел в семерку рекордсменов сборной Украины в ранге капитана

Нападающий Национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко провел пять матчей на Евро-2020 с капитанской повязкой. Таким образом, его общее количество сыгранных встреч в ранге "шкипера" "сине-желтых" достигло 13.

По этому показателю за период континентального первенства он оторвался от Александра Кучера (8), а также обогнал Юрия Калитвинцева и Александра Шовковского (по 12).

Рекордсменом же остается Андрей Шевченко, у которого 58 поединков с капитанской повязкой.

Отметим, что Ярмоленко - единственный игрок из этого рейтинга, который продолжает выступать в составе Национальной сборной. Также он является самым молодым среди всей десятки.