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Ярмоленко вошел в семерку рекордсменов сборной Украины в ранге капитана

Национальная сборная Украины
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Вскоре Андрей может перейти на ступень выше

Ярмоленко вошел в семерку рекордсменов сборной Украины в ранге капитана

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко провел пять матчей на Евро-2020 с капитанской повязкой. Таким образом, его общее количество сыгранных встреч в ранге "шкипера" "сине-желтых" достигло 13.

По этому показателю за период континентального первенства он оторвался от Александра Кучера (8), а также обогнал Юрия Калитвинцева и Александра Шовковского (по 12).

Рекордсменом же остается Андрей Шевченко, у которого 58 поединков с капитанской повязкой.

Отметим, что Ярмоленко - единственный игрок из этого рейтинга, который продолжает выступать в составе Национальной сборной. Также он является самым молодым среди всей десятки.

Ярмоленко вошел в семерку рекордсменов сборной Украины в ранге капитана - изображение 1
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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Источник:
УАФ

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