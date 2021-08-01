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Официально: Андрей Шевченко покинул сборную Украины
Коуч идет на отдых
фото - Олександр Приходько
Андрей Шевченко покидает сборную Украины. Об этом он сообщил в своем Инстаграме:
"Сегодня подошел к концу мой контракт с УАФ, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде.
Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.
Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным.
С верой в Украину!", - написал Шевченко.
Андрей Шевченко возглавил сборную Украины после неудачного выступления команды на Евро-2016. Он заменил на посту тренера Михаила Фоменко.
Под руководством Шевченко украинская национальная команда вышла на Евро-2020 с первого места в группе, обогнав Португалию и Сербию. Также болельщикам запомнилось удачное выступление в Лиге Наций.
Наивысшим достижением Шевченко как тренера стал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 Швецию. Выступление на этой стадии стало рекордом команды на чемпионатах Европы.
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