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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Андрей Шевченко покинул сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(26 голосов)

Коуч идет на отдых

Официально: Андрей Шевченко покинул сборную Украины

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Андрей Шевченко покидает сборную Украины. Об этом он сообщил в своем Инстаграме:

"Сегодня подошел к концу мой контракт с УАФ, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.
Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным.

С верой в Украину!", - написал Шевченко.

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины после неудачного выступления команды на Евро-2016. Он заменил на посту тренера Михаила Фоменко.

Под руководством Шевченко украинская национальная команда вышла на Евро-2020 с первого места в группе, обогнав Португалию и Сербию. Также болельщикам запомнилось удачное выступление в Лиге Наций.

Наивысшим достижением Шевченко как тренера стал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 Швецию. Выступление на этой стадии стало рекордом команды на чемпионатах Европы.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Евро-2020
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Комментарии (121)
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friday13 (Івано-Франківськ)
01.08.2021 в 17:12
конте, луческу або раньєрі з сампдорії запросити
Ответить
0
0
СТОП крот (Киев)
01.08.2021 в 17:08
Ура! Как не считал его хорошим тренером при назначении, так и не продолжаю считать его хорошим тренером. Надеюсь найдется хорошая замена.
Ответить
0
0
krakow (Херсон)
01.08.2021 в 17:08
Э-э-э,я тудэй сегодня добiг кiнця.Кiнцо,менi сподобалось...От же,хитрованы примитивные.Запустили эту волну- непонятку для проверки "общественного мнения".
Ответить
0
0
avatar
zloyded (Киев)
01.08.2021 в 17:03
Пійшов не гарно! Не провів підсумкової прес-конференції за результатами Євро, не повідомив, що, як і до чого... Не дивно: як футболіст - зірка світового рівня, а як людина - г...! В Україні навряд ми його ще десь побачимо. Шкода, що такі специ як Мальдера і Тасотті залишать збірну, вони багато чого дали цій команді і ще могли допомогти!
Ответить
0
0
СТОП крот (Киев)
01.08.2021 в 17:09
Эти специалисты и тянули сборную. А Шевченко был лишь лицом
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 16:50
Это хорошо, что он ушел. Он дал свой максимум сборной, даже больше, учитывая везение. Но тягают смутные сомнения, что поставят хорошего тренера для собрной. Будет очередной приблатненный человек. Не удивлюсь, если это может быть Шовковский или Ротань.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 16:47
Русик, твоя очередь показать свои схемы.
Ответить
0
0
avatar
walcom (Киев)
01.08.2021 в 16:41
Андрей, спасибо за Евро, хоть и неудачное.
Ответить
0
-3
dmitroj88
01.08.2021 в 16:40
Снова поставят дырявое сердце чтобы продвигал голубые бревна... Но кто сейчас свободен? Или с Черноморца выдернут? Или с Полесья?
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+2
-2
СТОП крот (Киев)
01.08.2021 в 17:10
Самое продвигаемое Шевченко бревно - витя какаленка.
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
01.08.2021 в 16:39
уЗпагойтесь). Ни кто ни куда не ушел). На днях будет подписан новый контракт до окончания отбора ЧМ с пролонгацией на год в случае выхода в финальную часть.
Ответить
0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
01.08.2021 в 17:06
Не лякай так
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
01.08.2021 в 16:38
В посте Шевченко про уход из сборной ничего нет. Видимо - контракт по 31 июля, решил отметить этот факт. Хотя - шансов попасть на ЧМ практически нет, итальянский тренерский штаб обходится очень дорого (Павелко как-то проговорился). В этой ситуации уход Шевченко с итальянцами был бы вполне логичен.
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0
0
MaximSK (Киев)
01.08.2021 в 16:42
Это его окончательное решение, которое он предварительно согласовал с Павелко и потом решил написать прощальный пост. Нужно срочно искать нового тренера.
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
01.08.2021 в 16:36
На фоне удручающих результатов на ОИ хоть одна положительная новость.
Ответить
+1
0
vadooo (Слатино)
01.08.2021 в 16:34
Да его еще попробуй выгнать. Сам он не уйдет. Сам себя хвалит за отличную игру сборной.
Ответить
+2
0
tamerlan58 (Львов)
01.08.2021 в 16:29
Меня бы очень устроило,если бы тренером СбУ стал или Маркевич или Петраков. А у Шевы тренерский период закончился,его не возьмет ни один уважающий себя клуб. Политическая каръера не задалась,тренерская тоже. Есть еще много всего на свете,может где и проявит себя.
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+2
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 16:36
Гольф! Есть еще гольф!
Ответить
+1
-1
MaximSK (Киев)
01.08.2021 в 16:39
Не стоит говорить, что при Шеве все было плохо, сперва провалили отбор в ЧМ, потом выиграли Лигу Нации и отбор в Евро, а потом прошли в 1/4 финала ЧЕ, по сравнению с Фоменко качество игры улучшилось, сделали шаг вперед. Были и провалы, особенно в этом году, ничья с финнами и казахами, проигрыш Австрии и Англии 0-4 смазали впечатление от его работы. Говорит о том что все было плохо, это неправильно, даже при Блохине в 2006 году не все было идеально. Я не уверен что со следующим тренером все будет хорошо, у него будет мало времени наладить игру, поэтому нужен тренер с опытом, но не Фоменко конечно) Маркевича можно было бы, но он без тренерской практики уже 4 лет.Реброва упустили, Григорчук не впечатлил в прошлых командах, именно в матчах Еврокубках. Могут поставить Шовковского, но это ИМХО будет второй Ротань или чуть лучше. Шева уйдя только сейчас, поставил в трудное положение сборную, времени очень мало осталось.
Ответить
0
0
megrivan (Курячі Лози)
01.08.2021 в 16:20
Пока видно, что у него ЗАКОНчИЛСЯ КОНТРАКТ. Про уход из сборной он не сказал. Возможно, на днях подпишет новый контракт, с зарплатой, в 2-3 раза выше.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
01.08.2021 в 16:41
Он принял решение дальше не работать со сборной и хочет отдохнуть. Шансов очень мало.
Ответить
0
0
VAO (Луганск)
01.08.2021 в 16:19
Шева молодец, все правильно делает. Со сборной поработал, поработал я думаю себе в плюс. Дальше надо уже с клубом поработать. Надеюсь только не уйдёт в какой-то а-ля Милан. Нужен крепкий середнячок европейский и все будет ок
Ответить
0
-6
tamerlan58 (Львов)
01.08.2021 в 16:09
Шевченко ушел. Хорошо. Кто следующий? Очень надеюсь,что это будет квалифицированный тренер . Ни чей - то кум или сват, ни хороший человек и добрый семьянин. Тренер с большой буквы "Т". такие есть в Украине. Надо назначить и не мешать работать.
Ответить
+5
0
oda1979 (Запорожье)
01.08.2021 в 16:15
Да у нас футбол как и страна на свате с братом построена.. будет свой хорошо знакомый и прикормленный
Ответить
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
01.08.2021 в 16:08
Мне предложили, но я не зочу
Ответить
+1
-1
Dr. House (Поділля)
01.08.2021 в 16:02
Так як Ребров зайнятий, то буде Шовковський.
Ответить
0
-2
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
01.08.2021 в 16:01
А где Шева написал - "я ухожу"???"Закончился контракт", "спасибо всем, кто работал во время этого контракта"... Ничего про уход не написано...В понедельник подпишут новый контракт ~ на 1 год (до окончания ЧМ)...
Ответить
+2
-1
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
01.08.2021 в 15:56
если уходит только шева а все остальные итальяшки остаются то можно хоть дворника поставить тренером суть не поменяется . все же понимали что он только для картинки
Ответить
+4
-2
vwv (Харьков)
01.08.2021 в 16:19
Ну да, так писали про Реброва при Рауле Рианчо. Потом удивлялись сильно. Вот откуда вы такие яицеголовые беретесь?
Ответить
0
-3
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
01.08.2021 в 16:24
vwv (Харьков) яйцеголовые увы все в харькове ,радовались как копанка уничтожала металист а потом же ту копанку пригрели в своем городе .а за шеву . время рассудит . очень хочется что бы он попал в тот самый милан и там проявил себя во всей своей красе*рианчо -ребров? ну и что такого показал ребров в динамо без рианчо???
+1
0
vwv (Харьков)
01.08.2021 в 16:31
Ребров без Рианчо вывел мертвый Ференцварош в лигу чемпионов. Рианчо без Реброва облажался везде. Абсолютно везде.
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
01.08.2021 в 16:38
Ференцварош как бы и сейчас в еврокубках играет.
+1
0
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
01.08.2021 в 16:39
неее не давай о динамо . о психах когда нихера не получалось . когда в проигранных середнякам матчах от безвыходности бросая всех форвардов разом на поле ( на сколько помню то по 4 разом было ) и т.д.особо бесило выражение его лица . как будто его все время насиловали .....
0
0
vwv (Харьков)
01.08.2021 в 16:52
to oda1979 (Запорожье) Ференцварош и до Реброва играл, только в ЛЧ четверть века не попадал
0
0
storm_ua (Николаев)
01.08.2021 в 15:56
Прекрасная новость с серым осадком.. Наконец то сдыхались человека которой в тренерстве понимает меньше чем свинья в шоколаде. С другой стороны осознавать что пять лет нас держали за идиотов, предоставив главную тренерскую должность страны, человеку без понятия и малейшего опыта.Как результат, мы получили самую слабую сборную по игре за все время. Сплошные пасы назад, и передачки на вратаря. При этом условная Португалия создала у наших ворот 14 голевых моментов. Полный регрес по всем линиям. Новому тренеру предстоит сложная работа. СБУ в никакущем состоянии.
Ответить
+13
-8
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.08.2021 в 16:06
storm_ua (Николаев) - "Наконец то сдыхались человека которой в тренерстве понимает меньше чем свинья в шоколаде." ;;PPO;P;;P ))) абсолютна правда - і не варто як переважна більшість тут ОБОЖЕСТВЛЯЄ Шевченка - у мене до нього надзвичайно скептичне ставлення як до тренера взагалі - а після того - АКЦЕНТУЮ після того що саме він ж (Шевченко) обрав бездарно тактику проти Англії (0:4 англійці геть і не були такими непереможними - що показово продемонстрували італійці!) , і через Шевченка ЗБІРНА УКРАЇНИ ТУПО ПРОСРАЛА РЕАЛЬНИЙ ШАНС СТАТИ ПІВФІНАЛІСТАМИ!!! Тому це позитивна новина - досить цієї панібратії-кумівства (нехай забирає з собою корумповану гниду -павелка) При цьому - як футболіст свого часу Шевченко безсумнівно ТОП - але тренер...
Ответить
+11
-4
Valerii_Krykun (Wroclaw)
01.08.2021 в 17:12
Топ хто?не тренер, точно не футболіст,не політик.Топ хто???
0
0
VAO (Луганск)
01.08.2021 в 16:25
Каким местом вы футбол смотрите - вот что действительно интересно. Каки ниже комент-й человек. Уровень СБУ это в квалах на отбор бороться и героически в самый последний момент не проходить на основную стадию турнира.
Ответить
+1
-5
ВасяКулебяка (Козливка)
01.08.2021 в 15:56
Ну если цигану отвалить катлету то может согласиться + это для него вызов, на клубном уровне он легенда для укр футбола, но у него навернека есть амбиции стать легендой укр нации, он такой дедуля тщеславный.
Ответить
+1
-3
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.08.2021 в 15:53
Поставте Жозе Моуріньо головним тренером збірної!!! Моуріньо поставить надатакуючу надефективну гру (те чого ВІЧНО не вистачає - що НАЙпроблемніше у збірній при усіх фізруках досі) згадайте ПОРТУ 2004, ІНТЕР 2009-2010 про РЕАЛ 2011-2012 можна й не згадувати
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+8
-5
Thiirane2 (Днепр)
01.08.2021 в 16:52
Ще він поставить тобі капельницю, щоб вивести із організма усю наркоту шо ти приймаєш.
Ответить
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
01.08.2021 в 15:51
Пи.зд.ец, вроде же и контракт новый подписал до конца 22го года, что бы на чемпионате мира сыграть...
Ответить
+3
-7
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 15:54
Пусть в родную Дырку катится, хватит уже на всей страной издеваться!
Ответить
+3
-14
Alex-696 (Немирів)
01.08.2021 в 15:56
Над тобою природа вже познущалась - розуму не дала.
+7
-4
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
01.08.2021 в 16:05
А где Шева написал "я ухожу"?Ничего про уход не написано...Как всегда всё в тумане...)))
Ответить
+1
0
Червяк (Донецкая)
01.08.2021 в 15:49
Варианты: а) Реброва освобождают из арабского плена;б) Сейчас свободен Григорчук; в) Вернидуб? ИМХО - очень плохой вариантг) Срипник д) Маркевич-старший :-(е) Шовковский (помощник заменят предшественника)ж) Фонсека (свободен и почти не инстранецз) Луческу
Ответить
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 16:00
Шовковский???? Ну не гони...еще есть Шацких и Шиндер... придумают кого-нибудь... Хацкевича или Михайличенко )))), а может Суркиса )))?!!!
Ответить
+1
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
01.08.2021 в 15:47
Достойный только один - это Сергей Станиславович Ребров!
Ответить
+3
-8
avatar
simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 16:01
А может Мороза из ЧО ...)??
Ответить
+1
-5
avatar
alex 66 (Кременчук)
01.08.2021 в 16:35
Там еще где то Ротань есть)))
0
0
Шурик_ОК (Київ)
01.08.2021 в 15:46
Редакция, ну напишите хоть сейчас правду. Что тактический рисунок сборной определял Андреа Малдера. Подбором игроков и функционалом в сборной занимался Мауро Тассотти.И это они и только они выстраивали рисунок сборной Украины.А Шевченко, а он был лицом команды, максимум что от него требовалось, это иногда доходчиво донести до игроков мысли тренерского штаба.Надеюсь Малиновскому икнулось после известия об уходе Шевченко.
Ответить
+6
-5
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.08.2021 в 15:49
а зачем писать о том, что все знают?
Ответить
+3
-2
vwv (Харьков)
01.08.2021 в 16:22
одна из задач главного тренера, как и любого руководителя, собрать квалифицированные кадры. Дальше ими управлять. То есть, вы заслугу Шевченко пытаетесь выставить, как недоработку?)))
Ответить
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
01.08.2021 в 15:46
Одно слово приходит на ум: Еба.нут.ься!!!
Ответить
+3
-5
storm_ua (Николаев)
01.08.2021 в 15:43
Петраков!!!! Точка!!!!
Ответить
+3
-4
ВасяКулебяка (Козливка)
01.08.2021 в 15:39
Який Маркевич? А може Сабо? А може третий приход Беляша? Хорош уже всё, новая страна новые тренеры.
Ответить
+4
-1
MaximSK (Киев)
01.08.2021 в 15:43
Тут самое главное чтобы не поставили тренера вроде Ротаня, Калитвинцева или Лужного. Нужно ставить сильного тренера, с опытом
Ответить
+4
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
01.08.2021 в 15:45
подобные фамилии даже как то не прилично называть в контексте нового главного тренера сборной
+4
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.08.2021 в 15:50
а я почему-то убежден, что именно кто-то из этой троицы и станет новым тренером сборной Украины. А то и все вместе
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 16:03
Калитвинцев занят, Полесье разваливает )))
+1
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.08.2021 в 15:37
Жозе Моуріньо -в УКРАЇНУНазвіть ще прізвища класних топових європейських тренерів - не таких залуп як пауло фонсека чи лучано спалетті/ дік адвокаат ітой гусЬ хіддінк - безхарактерні слизняки готові у рашці за бабло і репутацією пожертвувати...Потрібен СПРАВЖНІЙ ТРЕНЕР (З ВЕЛИКОЇ БУКВИ ТА З ВЕЛИЧНИМ ТРЕНЕРСЬКИМ ДОРОБКОМ) - Моура в Україну - хочу аби гра ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ - ЯК ПОРТУ СУПЕРГРА ЛЧ 2004
Ответить
+8
-3
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.08.2021 в 15:51
а грошей на компенсацію Ромі у Павелкі вистачить?И до речі, Фонсека у Росії ще не працював
Ответить
+1
-8
Dimoncho (Kharkiv)
01.08.2021 в 15:36
До чм нужно поставить Маркевича
Ответить
+8
-4
Хиденг (Днепр)
01.08.2021 в 15:41
В уголок поставить и покрывалом накрыть! Чтобы не отсвечивал.
Ответить
+2
-9
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.08.2021 в 15:50
Dimoncho (Kharkiv) 01.08.2021 в 15:36 - Маркевича ТАК!!! Але ці шавки з ФФУ-УАФ (називайте вже як хочете - а крадуть безбожно, як і крали павелка гниду НА ГІЛЬЙОТИНУ!!!!!) прогнали свого часу (лише три місяці літо 2010 року дали попрацювати зі нацзбірною МБМ) Маркевича... на жаль - і призначили того у@бана самозакоханого чмо блохіна...
Ответить
+8
-2
Serhio79 (Kyiv)
01.08.2021 в 15:36
Петракова треба. Нічого, що не молодий. Зате великий тренерський досвід саме зі збірними командами.Ну і виступи на ЧМ в тому числі
Ответить
+4
-6
Dimoncho (Kharkiv)
01.08.2021 в 15:37
Та не, с приходом Шевы время физруков в сборной ушло в прошлое
Ответить
+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 16:05
С уходом , ты хотел сказать ))?
+1
-2
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
01.08.2021 в 15:30
Панове вимога до УАФ чи хто там має монопольне право на запрошення на посаду головного тренера національної збірної України! Давай коуча (головного тренера) - іноземця - нацзбірної Хочу НАРЕШТІ НОРМАЛЬНОГО КЛАСНОГО ТОПОВОГО ТРЕНЕРА!!!
Ответить
+11
-3
Рівнянин (Рівне)
01.08.2021 в 15:33
А ще топових гравців з усього світу позбирати і натуралізувати.Але тоді,навіщо тренер взагалі?
Ответить
+2
-11
фрілансер (Львів)
01.08.2021 в 15:28
На п"ять років обрали президента без досвіду, на п"ять років призначили тренера без досвіду! М и з такими експериментами розраховуємо на якісь успіхи ? Я за україномовного професіонала! але вряд- чи суркісята такого захочуть
Ответить
+8
-6
Serhio79 (Kyiv)
01.08.2021 в 15:38
Україномовного професіонала...Я серед україномовних тренерів тільки Ковальця, Шарана і Кобіна знаю...
Ответить
+4
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.08.2021 в 15:53
Маркевіч (Мирон) ще добре українською розмовляє. Про Остапа нічого не знаю - не спілкувався
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
01.08.2021 в 15:44
Причому тут суркісята? А може дурні зі Львова?
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
01.08.2021 в 15:46
Та то мабуть їх теща... Хто всрався? С...
+1
-8
ВасяКулебяка (Козливка)
01.08.2021 в 15:28
Первый тренер который изменил стиль и философию игры "бица-бароца" и контры. За это уже спасибо, и на евро была задача выйти из группы - он её выполнил.
Ответить
+4
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
01.08.2021 в 15:34
ее выполнили шведы и Ярмола-Ярема своими голами)
Ответить
+4
-3
vwv (Харьков)
01.08.2021 в 16:23
забили себе в ворота? выставили второй состав?
0
0
Камонплей
01.08.2021 в 15:26
Якщо не Реброва, то краще якогось притомного іноземця.
Ответить
+6
-1
FIORENTINA EL UNICO (FLORENTIA)
01.08.2021 в 15:56
Жозе Моуріньо)))
Ответить
+7
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 15:25
Цыгана - в сборную, а это недоразумение - в Дырку!
Ответить
+1
-10
Serhio79 (Kyiv)
01.08.2021 в 15:35
Непорозуміння - це ти на цьому сайті!
Ответить
+6
-1
stalker serg (Київ)
01.08.2021 в 15:25
Ну, Маркевич, берись! Казахстан преодолеем, А там и на Францию вдохновение появится!\
Ответить
+1
-7
kuzmicz (gdansk)
01.08.2021 в 15:24
А чим там Ріанчо займається?було б звичайно гарно Маркевича мати але він не піде до Суркісо-Павелок
Ответить
+1
-4
avatar
ProstoFAN (Донецк)
01.08.2021 в 15:22
Спасибо, Андрей!
Ответить
+7
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
01.08.2021 в 15:20
Дякую Андрій Миколайович за 5 років проведених зі збірною, але останні матчі показують що потрібно щось серйозно міняти.
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+9
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
01.08.2021 в 15:33
главного тренера нужно менять)
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+1
-3
MaximSK (Киев)
01.08.2021 в 15:20
Думаю ему надо было сразу об этом сказать после Евро, чтобы у УАФ было больше времени чтобы найти тренера, остался месяц до матча с Казахстаном и Францией, и он подставил этим нашу сборную. Почему Шева решил сейчас уйти непонятно, или он потерял мотивацию, или он понял что нет шансов пройти отбор в ЧМ
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+5
-1
Serhio79 (Kyiv)
01.08.2021 в 15:39
Скоріше, другий варіант. Або отримав хорошу пропозицію від якогось європейського клубу
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.08.2021 в 15:18
Маркевича бы. Но его павелки не возьмут
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+4
-9
Рівнянин (Рівне)
01.08.2021 в 15:24
Та ні.Маркевич успішно тренував Дніпро в часи,коли мохнорилий вливав в команду бабло відрами.Збірна-це багато специфіки.
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+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.08.2021 в 15:27
Богданыч вывел команду в финал ЕК, когда футболисты полгода, или сколько там, не получали денег
+1
-2
Камонплей
01.08.2021 в 15:27
Маркевич на жаль давно завершив. Раніше треба було
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+5
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
01.08.2021 в 15:28
имхо он еще не сказал последнего слова в тренерской. он, цыган в 76 тренерует
+1
-4
Камонплей
01.08.2021 в 15:33
до чого тут луч? він тренує без перерв, а маркевич вже 5 років як на зарплатці чіллить. Давати йому зараз збірну те ж саме як колись фоменку. зі він був крутим тренером і я був за його кандидатуру у всіх попередніх випадках, але...
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.08.2021 в 15:37
так Фоменко тоже вывел сборную на Евро) а мастерство имхо не пропьешь, даже если 5 лет за 300к бумажки перебираешь
+1
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.08.2021 в 15:55
Дік у 73 до Ірану поїхав
0
0
Mexxxxx (Просяная)
01.08.2021 в 15:16
Так а сборная в отборе? Такое, взял посредине дороги и бросил. Не боец
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+4
-1
royalstas (Вінниця)
01.08.2021 в 15:16
Видно бабок за євро не вистачило щоб пролонгувати такого топового тренера..... Перше що приходить на розум це Маркевич чи Григорчук.
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+2
-5
Serhio79 (Kyiv)
01.08.2021 в 15:40
Григорчук однозначно ні
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+1
0
Kristo (Львов)
01.08.2021 в 15:16
Он не сказал, что ушел. Он сказал, что его контракт закончился. Так могут и новый подписать. Не очень удивлюсь этому!
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+2
-2
avatar
2.dc (Николаев)
01.08.2021 в 15:27
... и то верно. Так из пивной сваливают: типа "Всем пока" и пока... Верняк, там целая процедура на сей счет предусмотрена ...
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+1
-8
Рівнянин (Рівне)
01.08.2021 в 15:16
Фартовий??? 5 листопада йому виповниться 69.Он Мірча в 76 тренує Динамо і доволі успішно.А чому б і ні! Друге пришестя може бути набагато успішнішим-вік мудрості підійшов.
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0
-3
Serhio79 (Kyiv)
01.08.2021 в 15:42
Маркевич вже був тренером СбУ (2010). Відтренерував три товариські матчі, потім посварився с ФФУ і втік. Де гарантія, що таке саме не кине знову?
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+1
-1
vwv (Харьков)
01.08.2021 в 16:28
Это когда Суркис подсадил к нему физрука Калитвинцева и дела все чтобы убрать Маркевича. Да, было такое.
0
0
gychek (львов)
01.08.2021 в 15:15
Якби ,великого смутку немає,після такого його рішення.З одного боку -гарний відбір до Євро,з іншого-незрозумілі дії Шевченка під час Євро,...Невміння награвати склад,прорахунки з позиціями гравців,невміння налаштування команди.Наші з англійцями програли вже на 5 хв.Удачі!
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+8
-1
avatar
M&M (Lviv)
01.08.2021 в 15:15
Я за Григорчука
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+2
-7
Джин Тоник (R)
01.08.2021 в 15:14
Молодец!!!Опозорился на Эвро 2020,проиграл отбор на 2022 и ушел с разбитой сборной.Умница,Андфюса))))Разом до пэрэмогы))))
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+8
-7
megrivan (Курячі Лози)
01.08.2021 в 15:12
Надо оставить главным кого-то из итальянцев, работавших с Шевой.
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+3
-2
Kela (Одесса)
01.08.2021 в 15:05
Антонов из ЧО мог бы попробовать
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+1
-4
Acsakal (Kharkov)
01.08.2021 в 15:12
В Антонова немає ліцензії навіть на УПЛ. Вірним час починати молитви, щоб це був не Ротань.
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+4
0
avatar
2.dc (Николаев)
01.08.2021 в 15:04
Это как, с каких это пор Инстаграм стал официальным коммуникатором УАФ? Что по сути - уверен, это не есть хорошо ...
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+1
-10
miha (Нежин)
01.08.2021 в 15:03
Буряк, Михайличенко и Лужный готовы?
Ответить
+2
-5
avatar
2.dc (Николаев)
01.08.2021 в 15:14
+1 ... готовы конечно, куда уж готовее ... А если серъезно - то первым как раз Первый зам получается - Старший по молодежке, некто товарищ Ротань ... )
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+2
-10
FC Energy (Новая Каховка)
01.08.2021 в 14:57
Ребров занят. И кто тогда? Григорчук?..
Ответить
+2
-7
MaximSK (Киев)
01.08.2021 в 15:18
Главное чтобы не Ротаня поставили)
Ответить
+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.08.2021 в 15:20
Интересно, минусующие так Реброва не хотят, или Григорчука?
+1
-1
MaximSK (Киев)
01.08.2021 в 15:39
Григорчук тренер середняк, вряд ли мы с ним сможем добиться лучшей игры и результатов чем при Шеве
+1
0
Alex-696 (Немирів)
01.08.2021 в 15:48
Ребров лише недавно підписав контракт, то ж навряд він прийде. Хоча б дуже хотілось.
0
0
Черноморчик (Одесса )
01.08.2021 в 14:57
что и требовалось ожидать . даже не знаю ъорошо или плохо , что он ушел . вроде игра была и результат был , но все куда то делось на чемпионате .
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+7
-2
Acsakal (Kharkov)
01.08.2021 в 15:09
Рік тому я би засмутився, а зараз кажу - час настав. До речі: Шева зі свого боку вчинив стратегічно вірно. Зараз він залишиться в пам'яті, як тренер, який вперше привів збірну України в чвертьфінал ЧЄ. А якби він завалив відбір до ЧС-2022 (а з трьома очками після 3-х ігор потрапити в фінальну частину дуже важко), то його би згадували саме як тренера, якого обійшла у відборі збірна Фінляндії чи Казахстану. Тепер проблема нового тренера постає з нової силою. Григорчук? Маркевич? Вернидуб?
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+4
-1


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