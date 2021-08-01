Официально: Андрей Шевченко покинул сборную Украины

Андрей Шевченко покидает сборную Украины. Об этом он сообщил в своем Инстаграме:

"Сегодня подошел к концу мой контракт с УАФ, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину!", - написал Шевченко.

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины после неудачного выступления команды на Евро-2016. Он заменил на посту тренера Михаила Фоменко.

Под руководством Шевченко украинская национальная команда вышла на Евро-2020 с первого места в группе, обогнав Португалию и Сербию. Также болельщикам запомнилось удачное выступление в Лиге Наций.

Наивысшим достижением Шевченко как тренера стал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в 1/8 Швецию. Выступление на этой стадии стало рекордом команды на чемпионатах Европы.