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Маркевич - о Шевченко: Он сейчас в отпуске, завтра можно будет о чем-то говорить
Специалист не дает утвердительного ответа
dynamo.kiev.ua
Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич дал комментарий на счет поста Андрея Шевченко в Инстаграме, где тот заявил об уходе со сборной Украины:
- Заявление Шевченко в Инстаграме означает, что он покидает сборную Украины?
– Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше - зависит от него и от УАФ.
- Ведутся разговоры о новом контракте?
– Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение, – сказал Маркевич.
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