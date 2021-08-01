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Маркевич - о Шевченко: Он сейчас в отпуске, завтра можно будет о чем-то говорить

Национальная сборная Украины
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Специалист не дает утвердительного ответа

Маркевич - о Шевченко: Он сейчас в отпуске, завтра можно будет о чем-то говорить

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич дал комментарий на счет поста Андрея Шевченко в Инстаграме, где тот заявил об уходе со сборной Украины:

- Заявление Шевченко в Инстаграме означает, что он покидает сборную Украины?

– Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше - зависит от него и от УАФ.

- Ведутся разговоры о новом контракте?

– Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение, – сказал Маркевич.

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В статье: Андрей Шевченко Мирон Маркевич Национальная сборная Украины
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Источник:
Tribuna.com

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