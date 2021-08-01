Почти 50% побед и самое крупное поражение в истории. Вся статистика Андрея Шевченко-тренера

Андрей Шевченко довольно неожиданно объявил о том, что его контракт с УАФ закончился. Прямо в своей заметке в социальных сетях специалист не сказал, что покидает сборную Украины, но именно такой вывод напрашивается. Официальной информации от Украинской Ассоциации футбола пока тоже не было.

Неопределенность ситуации не мешает подытожить выступления сборной Украины под руководством Андрея Николаевича. Итак, сине-желтые во главе с Шевченко всего провели 52 матча, из которых выиграли 25, 13 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Общая разница мячей - 71:62.

Из них официальных матчей - в рамках отбора к ЧМ и Евро, Лиги Наций и финальной части чемпионата Европы - было 36. Ровно половину из них - 18 - Шевченко выиграл, 7 закончились ничьей, 11 поражениями. Общий счет - 49:44.

Статистика официальных матчей сборной Украины под руководством Шевченко:

36 матчей, + 18 = 7 - 11 49:44

Статистика товарищеских матчей сборной Украины под руководством Шевченко:

16 матчей, +7 = 6 -3, 22:18

Самую крупную победу сборная Украины под руководством Шевченко добыла в матче против сборной Сербии в рамках отбора к Евро-2020 - сине-желтые победили 5:0. Но при нем потерпела и самое крупное поражение в своей истории - в товарищеском матче сборная Франции победила 7:1.

В период с ноября 2018-го по сентябрь 2020-му команда Шевченко выдала серию из 12 матчей без поражений (8 побед и 4 ничьи). Дважды Шевченко постигли серии из трех поражений подряд (осенью 2020-го).

Самый популярный счет, с которым побеждала команда Шевченко - 2:1, встречался восемь раз. Семь раз фиксировался счет 1:1.

Больше всего матчей при Шевченко сыграл Николай Матвиенко - 41, по 38 - Зинченко и Малиновский, 37 у Ярмоленко, 35 в Караваева. Самым продуктивным игроком в этот период был Ярмоленко - 17 голов и 9 результативных передач (столько же ассистов у Караваева). Далее идет Яремчук - 10+5, у Коноплянки - 8+6.