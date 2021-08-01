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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Почти 50% побед и самое крупное поражение в истории. Вся статистика Андрея Шевченко-тренера

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

А еще кто был у него самым стабильным игроком, а кто – самым продуктивным

Почти 50% побед и самое крупное поражение в истории. Вся статистика Андрея Шевченко-тренера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко довольно неожиданно объявил о том, что его контракт с УАФ закончился. Прямо в своей заметке в социальных сетях специалист не сказал, что покидает сборную Украины, но именно такой вывод напрашивается. Официальной информации от Украинской Ассоциации футбола пока тоже не было.

Неопределенность ситуации не мешает подытожить выступления сборной Украины под руководством Андрея Николаевича. Итак, сине-желтые во главе с Шевченко всего провели 52 матча, из которых выиграли 25, 13 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Общая разница мячей - 71:62.

Из них официальных матчей - в рамках отбора к ЧМ и Евро, Лиги Наций и финальной части чемпионата Европы - было 36. Ровно половину из них - 18 - Шевченко выиграл, 7 закончились ничьей, 11 поражениями. Общий счет - 49:44.

Статистика официальных матчей сборной Украины под руководством Шевченко:

  • 36 матчей, + 18 = 7 - 11 49:44

Статистика товарищеских матчей сборной Украины под руководством Шевченко:

  • 16 матчей, +7 = 6 -3, 22:18

Самую крупную победу сборная Украины под руководством Шевченко добыла в матче против сборной Сербии в рамках отбора к Евро-2020 - сине-желтые победили 5:0. Но при нем потерпела и самое крупное поражение в своей истории - в товарищеском матче сборная Франции победила 7:1.

В период с ноября 2018-го по сентябрь 2020-му команда Шевченко выдала серию из 12 матчей без поражений (8 побед и 4 ничьи). Дважды Шевченко постигли серии из трех поражений подряд (осенью 2020-го).

Самый популярный счет, с которым побеждала команда Шевченко - 2:1, встречался восемь раз. Семь раз фиксировался счет 1:1.

Больше всего матчей при Шевченко сыграл Николай Матвиенко - 41, по 38 - Зинченко и Малиновский, 37 у Ярмоленко, 35 в Караваева. Самым продуктивным игроком в этот период был Ярмоленко - 17 голов и 9 результативных передач (столько же ассистов у Караваева). Далее идет Яремчук - 10+5, у Коноплянки - 8+6.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
01.08.2021 в 17:04
Статистика... Так не охоплює всі наші емоції та і вирівнює перемоги / поразки від грандів та андердогів Проте все одно дає знати "на якому світи ти знаходишся". Ну і для дубоголових... Ярмоленко 37 матчів - 26 результативних дій! От хто і далі залишається ЛІДЕРОМ збірної! Є ще порох у порохівницях. Утім хто завтра буде запалювати у нашій збірній? Так Зінченко? Можливо Яремчук та Маліновський... Матвієнко, Бущан? Миколенко, Забарний поки сподівання, що все ж таки виростуть Але для нормальної команди потрібно принаймні П'ЯТНАДЦЯТЬ польових гравців та ще пару голкіперів.
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0
Andriy Mironyuk
01.08.2021 в 16:17
Просто згадалося. Є брехня, э велика брехня, а є статистика.
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-1


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