  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко попрощался со сборной, хотя УАФ минимум дважды на официальном сайте писала о пролонгации соглашения
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко попрощался со сборной, хотя УАФ минимум дважды на официальном сайте писала о пролонгации соглашения

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Кто и почему нам врет?

Шевченко попрощался со сборной, хотя УАФ минимум дважды на официальном сайте писала о пролонгации соглашения

facebook А. Павелка

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко сегодня на своих официальных страницах в соцсетях сообщил, что закончил свою работу в сборной Украины. Ведь, мол, истек срок соглашения с УАФ.

Однако сама Украинская ассоциация футбола твердо убеждала нас в том, что с Шевченко улажены детали относительно пролонгации контракта до конца 2022-го года, то есть до конца чемпионата мира в Катаре.

Читайте такжеПочти 50% побед и самое крупное поражение в истории. Вся статистика Андрея Шевченко-тренера

Приводим два сообщения с официального сайта УАФ, где речь идет о продолжении сотрудничества с Шевченко.

07.06.2020

Шевченко попрощался со сборной, хотя УАФ минимум дважды на официальном сайте писала о пролонгации соглашения - изображение 1Шевченко попрощался со сборной, хотя УАФ минимум дважды на официальном сайте писала о пролонгации соглашения - изображение 2

02.09.2020

Шевченко попрощался со сборной, хотя УАФ минимум дважды на официальном сайте писала о пролонгации соглашения - изображение 3Шевченко попрощался со сборной, хотя УАФ минимум дважды на официальном сайте писала о пролонгации соглашения - изображение 4

Из этого всего – вопрос: кто кому врет и зачем?

Скриншоты - официальный сайт УАФ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 16:39
Все врут. Потому что по другому жить не умеют. Страна у нас такая - цэевропа.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...