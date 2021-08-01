Шевченко попрощался со сборной, хотя УАФ минимум дважды на официальном сайте писала о пролонгации соглашения

Андрей Шевченко сегодня на своих официальных страницах в соцсетях сообщил, что закончил свою работу в сборной Украины. Ведь, мол, истек срок соглашения с УАФ.

Однако сама Украинская ассоциация футбола твердо убеждала нас в том, что с Шевченко улажены детали относительно пролонгации контракта до конца 2022-го года, то есть до конца чемпионата мира в Катаре.

Приводим два сообщения с официального сайта УАФ, где речь идет о продолжении сотрудничества с Шевченко.

07.06.2020

02.09.2020

Из этого всего – вопрос: кто кому врет и зачем?

Скриншоты - официальный сайт УАФ