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Репутационные риски и финансовый вопрос. Известны вероятные причины решения Шевченко

Национальная сборная Украины
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Источники UA-Футбол сообщают

Репутационные риски и финансовый вопрос. Известны вероятные причины решения Шевченко

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В сентябре 2020 года Андрей Шевченко в одном из интервью заявил, что заключил новое соглашение на два с половиной года с УАФ. Но первого августа делает заявление, что его контракт с Украинской ассоциацией закончен. Шевченко не говорит прямо, что уходит из сборной, но именно так его слова можно понимать.

Решение довольно неожиданное, но источники UA-Футбол утверждают, что у него есть по крайней мере две причины. Во-первых, Шевченко не хочет потерять репутацию успешного тренера в ходе отбора к ЧМ-2022. Как известно, в первых трех матчах квалификации под его руководством сборная Украины трижды сыграла вничью, в том числе с Казахстаном и Финляндией и ухудшила свои шансы на попадание в финальную часть Мундиаля

Второй причиной является финансовый вопрос. По информации UA-Футбол, тренер и его штаб остались недовольны бонусом за результат на Евро-2020. Учитывая выплаты УЕФА ассоциациям за выступления на чемпионате Европы, Шевченко рассчитывал на большее вознаграждение.

Отметим, что кроме Шевченко со сборной и ее болельщиками попрощался итальянский ассистент Андреа Малдера.

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины после провала на Евро-2016. С тех пор он провел во главе команды 52 матча. Полная статистика его работы доступна по ссылке >>>

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Андрей Павелко УАФ
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Источник:
UA-Футбол

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