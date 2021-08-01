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Андрей Шевченко о работе в УАФ (сентябрь 2020-го года): Я заключил новый контракт на два с половиной года

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Что-то не сходится

Андрей Шевченко о работе в УАФ (сентябрь 2020-го года): Я заключил новый контракт на два с половиной года

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, первого августа 2021-го года, прогремела новость о том, что тренерский штаб Андрея Шевченко прекращает работу в Украинской ассоциации футбола. По крайней мере, главный тренер сборной Украины написал в соцсетях, что контракт завершен, попрощался с нашей сборной также помощник Андрея Шевченко Андреа Малдера.

Однако чуть менее года назад сам Андрей Шевченко говорил о том, что продлил контракт с УАФ еще на два с половиной года. Эта информация находится в свободном доступе на сайте УАФ.

- Каковы ваши планы относительно дальнейшей личной карьеры?, - спросил Андрея Николаевича журналист.

- Недавно я заключил новый контракт на два с половиной года, поэтому все мои планы связаны исключительно со сборной Украины. Это выступление в Лиге наций, подготовка к Евро-2020 и квалификации чемпионата мира, - сказал Шевченко.

Добавим, что как стало известно UA-Футбол из собственных источников, Шевченко действительно планировал продолжить работу со сборной, но вмешались обстоятельства. В частности, уверенность Шевченко пошатнули результаты первых матчей отбора к ЧМ-2022 (три очка в трех поединках с Францией, Казахстаном и Финляндией), а также конфликт с Андреем Павелко, обусловленный финансовыми вопросами. Шевченко недоволен размерами финансовых бонусов за выступление на чемпионате Европы.

Читайте такжеРепутационные риски и финансовый вопрос. Известны вероятные причины решения Шевченко

Отметим, что УАФ пока официально не комментирует ситуацию.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Комментарии (6)
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Caballero (Fale town Fale state)
01.08.2021 в 18:09
Кинув збірну напівдороги, заваливши кваліфікацію до ЧС2022. С...ка.
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+5
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.08.2021 в 18:05
Иди в Милан, хороший, иди! Удачки. Аривидерчи!
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+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 18:25
Милан такого не заслужил, пусть в Дырку катится!
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0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
01.08.2021 в 17:49
Два гав..ка. Народ наивно результатов от сборной ждёт, а эти два брата уже планируют как бабло без всяких результатов дерибанить.
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0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 17:35
Кум все таки наипал))))..ну это же павелка)))
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
01.08.2021 в 17:39
Тот редкий случай, когда чиновник сработал на пользу Украине :)
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0
-2


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