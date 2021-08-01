Андрей Шевченко о работе в УАФ (сентябрь 2020-го года): Я заключил новый контракт на два с половиной года

Сегодня, первого августа 2021-го года, прогремела новость о том, что тренерский штаб Андрея Шевченко прекращает работу в Украинской ассоциации футбола. По крайней мере, главный тренер сборной Украины написал в соцсетях, что контракт завершен, попрощался с нашей сборной также помощник Андрея Шевченко Андреа Малдера.

Однако чуть менее года назад сам Андрей Шевченко говорил о том, что продлил контракт с УАФ еще на два с половиной года. Эта информация находится в свободном доступе на сайте УАФ.

- Каковы ваши планы относительно дальнейшей личной карьеры?, - спросил Андрея Николаевича журналист. - Недавно я заключил новый контракт на два с половиной года, поэтому все мои планы связаны исключительно со сборной Украины. Это выступление в Лиге наций, подготовка к Евро-2020 и квалификации чемпионата мира, - сказал Шевченко.

Добавим, что как стало известно UA-Футбол из собственных источников, Шевченко действительно планировал продолжить работу со сборной, но вмешались обстоятельства. В частности, уверенность Шевченко пошатнули результаты первых матчей отбора к ЧМ-2022 (три очка в трех поединках с Францией, Казахстаном и Финляндией), а также конфликт с Андреем Павелко, обусловленный финансовыми вопросами. Шевченко недоволен размерами финансовых бонусов за выступление на чемпионате Европы.

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Отметим, что УАФ пока официально не комментирует ситуацию.