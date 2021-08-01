Стефан Решко: Лучшей кандидатуры на замену Шевченко, чем Ребров, нет

Легенда киевского "Динамо" и сборной СССР Стефан Решко поделился своим мнением об уходе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

- Как думаете, что заставило Андрея Шевченко вдруг неожиданно покинуть сборную? Через месяц возобновляются отборочные матчи ЧМ-2022. Бросить штурвал посреди бури - так и корабль может не доплыть!

- Если я не ошибаюсь, то со стен УАФ где-то около года назад лилось, что Шевченко продлил контракт вплоть до окончания отборочных матчей ЧМ, а это еще год. И вдруг такое странное решение, и объявление, что у него закончился срок соглашения с федерацией. Думаю, было бы правильно три или четыре месяца назад анонсировать, что по окончании финальной части Евро, как бы мы не выступили, я ухожу. Это было бы справедливо. А такой уход не украшает Шевченко как главного тренера.

Какие веские причины подтолкнули его к такому решению? Их может быть две. Первая - наверное, у него появилось хорошее предложение от какого-то клуба, и он покидает сборную. Вторая – неуверенность за будущий результат, и как следствие непопадание на финал ЧМ-2022. Шевченко где-то понимает, что не может достичь большего прогресса с этой командой.

Да, сборная при нем прибавила, но немного. Нужно честно признать, что нам сильно повезло на Евро, где в основном за нас играли другие. Как таковой игры не было, но зато Фарт был с нами, вот и вышли в ¼ финала. А через месяц возобновляются отборочные матчи. Сначала выезд в Казахстан, а через три дня с Францией. Удача может покинуть нас, и тогда мы точно пролетаем мимо финала. Есть риски. Поэтому, принято решение вовремя уйти. Провели три поединка, надеялись обыграть и казахов, и финнов, набрать с ними шесть очков, а имеем только в трех матчах – три. Впереди тяжелые игры, отсюда неуверенность. Похоже, Шевченко решил защитить свой имидж, свою популярность…

- Кто может заменить Шевченко?

- Лучшей кандидатуры, чем Ребров, нет. Но проблема, в том, что он недавно подписал контракт клубом из Эмиратов, и вряд ли его отпустят. За разрыв контракта нужно будет заплатить большую суму. Сможет ли федерация компенсировать – большой вопрос. Мое мнение, что Ребров сильный тренер. Может временно назначат Маркевича. Приглашение иностранного специалиста в пожарном порядке – нецелесообразно.

- Как оцените пятилетнею работу Шевченко во главе сборной?

- Команда немного посвежела, играет в другой футбол, хорошо держит мяч. Но проблем в том, что у нас ограниченный запас. Нет высококлассных футболистов. Сборная держится на 3-4 игроках. Зинченко, Малиновский, Яремчук, Ярмоленко немного шевелятся, идет игра. Кто-то выпадает и нет игры, все дается на потугах. Уровень многих сборных выровнялся, и нам стало легче. Явных фаворитов сейчас нет, когда раньше те же Италия, Германия, Франция и другие были на голову сильнее всех. А то, что наша сборная впервые вышла в число лучших восьми европейских команд, так и Чехия, и Швейцария добилась такого же успеха. Что у них чемпионат сильнее? Нет. В футболе удачу еще никто не отменял. Буду рад, если нашу сборную возглавит достойный тренер.

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины после провала на Евро-2016. С тех пор он провел во главе команды 52 матча. Полная статистика его работы доступна по ссылке >>>. Также стало известно, что одной из причин прекращения сотруднечества с УАФ стал финансовый вопрос.