Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины

Новость дня… Да что там дня, всего месяца, а то и года - Андрей Шевченко и его заявление об истечении контракта с УАФ. В последний раз нечто подобное случалось, когда Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо".

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Шевченко проработал со сборной пять лет, что, даже без продления контракта, которое мы не можем исключать, очень внушительный срок. Главный вопрос сейчас - кто следующий? После не самого однозначного 2021-го года для сборной Украины, в который "сине-желтые" проваливались в отборе на ЧМ и выходили в 1/4 Евро, руководству УАФ важно не промахнуться и выбрать кандидата, который подхватит знамя и только улучшит наработки предшественника, а также начнет строить новую команду. UA-Футбол подготовил для этого несколько досье. Давайте знакомиться.

Досье №1 - Сергей Ребров

Нынешнее место работы: "Аль-Айн", ОАЭ

Еще когда Андрей Шевченко начинал отбор к ЧМ-2022, в прессе уже появились слухи, что его преемником станет Сергей Ребров. Экс-товарищи по сборной и киевскому "Динамо" после завершения карьеры продолжали поддерживать дружеские отношения, а потому этот выбор был весьма логичен. Такая себе мирная передача эстафеты.

Сергей Станиславович успел зарекомендоваться в качестве серьезного тренера, добившись громких успехов с "Динамо" (2 чемпионства, плей-офф ЛЧ) и "Ференцварошем" (3 чемпионства и группа ЛЧ/ЛЕ). По сути, если сам Ребров был готов возглавить сборную (о чем он недавно говорил), тогда "милости просим". Однако вот беда - пошли разговоры, что Шевченко останется в сборной до конца ЧМ-2022, а значит Реброву нужно было где-то "перекантоваться". Выбор пал на "Аль-Айн", где ему предложили отличный контракт с внушительным количеством нулей. После этого он лишился статуса вакантного специалиста.

В целом, Сергей Станиславович мог бы стать отличным выбором для сборной, так как он умеет давать результат сходу (с "Динамо" он быстро выиграл кубок Украины), а также хорошо находит общий язык с игроками. Однако мы не знаем, на каких условиях был подписан контракт с "Аль-Айн", а потому, с большей долей вероятности, в ближайшее время Ребров сборную не возглавит. Разве что согласится на две работы одновременно, что маловероятно.

Досье №2 - Мирон Маркевич

Нынешнее место работы: УАФ

Один из самых очевидных кандидатов, у которого, если разобраться, хватает плюсов для работы со сборной. Во-первых, опыт. Маркевич успел повидать многое и прекрасно знает по какому ветру плыть для достижения целей. Да, кто-то скажет, что уже через год Мирону Богдановичу исполнится 70, но Мирча Луческу доказал, что возраст - это всего лишь цифры, которые стоит обходить стороной. Второй плюс - качественный футбол. Маркевич умеет ставить достаточно привлекательный стиль игры, за который мы так часто хвалили Андрея Шевченко. Почему бы не продолжить в данном направлении.

Все мы помним, что ранее Маркевич уже возглавлял национальную команду, однако покинул её после скандала, связанного с "Металлистом" и договорным матчем. Это оставило чувство пустоты и недосказанности, которое успешному тренеру стоит заполнить. Последний гештальт и окончательная пенсия. Звучит ведь сказочно.

Но есть проблема. И имя ей - простой. Огромный. По сути, с 2016-го года Мирон Богданович не тренировал, что точно скажется на его форме. Старт отбора на ЧМ-2022 говорит о том, что результаты в сборной нужно давать сходу, и если Маркевич провалится, назад уже ничего не повернешь. С другой стороны, если экс-коуч "Днепра" и "Металлиста" все еще в форме, то УАФ может сорвать серьезный куш. Кто знает, может стоит рискнуть?

Досье №3 - Александр Петраков

Нынешнее место работы: Украина U18

Единственный наш кандидат, у которого в списке достижений есть трофей с национальной сборной. И пусть сборная была молодежной, но ведь чемпионат мира - турнир весьма и весьма серьезный. В 2019-м году Александр Васильевич совершил чудо и казалось, что его карьера будет двигаться в одном направлении - вперед. Но все сложилось иначе. U21 ему не доверили, звание тренера года не вручили, в клуб никто не позвал. Грустно.

Сейчас, учитывая вакантное место в национальной сборной, УАФ может сделать такой себе ход конем, назначив Петракова. А что, тренер он действительно неплохой, пусть и с немного прагматичным стилем. Да, на молодежном ЧМ Александр Васильевич ставил во главу угла результат, но разве не этим занимался и Андрей Шевченко на последнем Евро?

Не стоит забывать, что Петраков прекрасно знаком с молодыми игроками, с которыми часто сталкивался в молодежных командах. Последний чемпионат Евро показал, что Украине необходима перестройка, так как некоторые герои старых дней уже отходят на вторые планы. Почему бы не доверить внедрять молодежь в команду тому, кто ранее уже с ней работал?

Конечно, мы все понимаем, что работать с молодежными командами и взрослыми игроками - две большие, как говорят в Одессе, разницы. Мы не знаем, как покажет себя Петраков на взрослом уровне, а потому решение с его назначением - тоже рискованный вариант. К тому же, он ставит другой футбол с другой схемой (это ведь официальная версия, почему ему не дали сборную U21?).

Досье №4 - Руслан Ротань

Нынешнее место работы: Украина U21

Наименее очевидный вариант, но логика в назначении Ротаня присутствует. Не подумайте, логика со стороны УАФ. Не стоит забывать, что Ротаню дали работать с молодежкой именно на основании того, что он будет ставить тот же стиль игры, как и Шевченко - 4-3-3, контроль мяча, игра первым номером. На бумаге хорошо, на деле катастрофа. Просто вспомните проваленный отбор на молодежный Евро и проигранный турнир памяти Валерия Лобановского.

Понятное дело, что назначение Ротаня на пост тренера национальной сборной Украины станет самым странным из возможных решений, учитывая отсутствие чего-либо в послужном списке. Даже опыта. Объективная критика польется отовсюду, в том числе и от нас. С другой стороны, УАФ может рассмотреть Руслана Петровича в качестве временного специалиста, бросив его под танки наполовину проваленного отбора на ЧМ-2022. А там и Ребров из ОАЭ вернется.

Досье №5 - Роман Григорчук

Нынешнее место работы: в поиске

Фамилия Григорчука за последние сутки достаточно часто всплывала в комментариях, а потому мы не можем пройти мимо данного кандидата. Совсем недавно экс-наставник "Черноморца" покинул "Шахтер" из Солигорска после провала в квалификации Лиги Конференций. Для многих это решение стало неожиданностью, поскольку не так давно украинский тренер сделал клуб чемпионом, грамотно закончив работу Юрия Вернидуба. Но сейчас он без работы и у многих ассоциируется с успехами одесситов.

Главное, что есть у Григорчука - мотивация. Он много раз говорил, что готов к новому вызову и хочет найти его на родине, а потому на предложение от УАФ он точно ответит одобрительно. В сборную он будет рваться, как дешевая одежда с рынка. Еще один плюс Романа Иосифича - умение развивать команду. "Черноморец" он поднял достаточно высоко, выведя в плей-офф Лиги Европы. Сейчас пятой команде УПЛ о таком стоит только мечтать. В целом, есть вероятность, что подобное он сможет провернуть и со сборной Украины.

Однако преимущество может стать главным недостатком. При всех амбициях и тренерском даровании, которого у него в достатке, на построение команды Григорчука потребуется время. А его не так и много. Уже в сентябре нужно выводить сборную на первый матч, а чуть более, чем через год, играть на Мундиале. Куда, к тому же, еще нужно попасть. Сможет ли коуч за такой срок построить свою команду, которая будет давать результат? Есть сомнения.

Не стоит забывать, что Григорчук еще не работал с игроками первого калибра, которых в сборной немало. Как он найдет общий язык с полузащитником "Аталанты", форвардом "Бенфики" и чемпионом Англии - вопрос открытый. Авторитет штука шаткая.

Досье Х - Иностранный специалист

Последний предложенный нами кандидат не имеет ни имена, ни фамилии, ни возраста. Просто с древних времен ходит легенда, что сборную поднять с колен может только специалист не из Украины, а из-за рубежа. Почему бы УАФ не начать работу в данном направлении. Да, есть ряд сложностей, так как вряд ли иностранец согласится возглавить "сине-желтых" задешево, не потребовав еще и независимости в принятии решений, но попробовать ведь можно?

Первый иностранец, который сразу приходит в голову - это Мауро Тассотти. С игроками и страной он уже познакомился, когда работал в штабе Шевченко, а также может продолжить тот самый стиль игры, который долгое время внедрял сам Андрей Николаевич. Вероятно, это единственный плюс Тассотти на данный момент. Стоит понимать, что главного тренера никогда сходу не сможет заменить главного. Это два разных направления. Помните Рауля Рианчо? Многого он добился после этапа в "Динамо"? Отож.

Кто еще? Сказать сложно. Это точно будет не топ-тренер, который вряд ли сидит и ждет приглашения от нашей сборной. В подобной ситуации, если действительно искать иностранного коуча, то можно рассмотреть либо вариант приглашения молодого и перспективного (тут точно понадобится время на построение чего-то нового), либо специалиста возрастного, познавшего виды, но еще готового поработать с национальной сборной. Сильно ли это лучше передовых отечественных специалистов? Мы бы так не сказали.

В качестве итога. Лично для нас уход Андрея Шевченко стал полной неожиданностью, а потому мы вполне могли забыть какого-то действительно хорошего специалиста, не включив его в список. Важно другое: что сейчас предпримет УАФ? Какие цели будет ставить перед новым наставником - обязательный выход на ЧМ-2022 или же постройка новой команды с перспективой выстрелить в 2024-м? Важно прежде всего ответить на эти вопросы.

Если бы выбор был за автором материла, то мы бы рискнули сделать ставку на опыт, пригласив Мирона Маркевича, дав ему краткосрочный однолетний контракт. С другой стороны, вариант приглашения Александра Петракова в долгосрочной перспективе также весьма заманчивый, а Сергей Ребров почти не имеет минусов. Одним словом, однозначного и идеального кандидата нет. Выбор будет не из простых.