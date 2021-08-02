  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Украинец или иностранец? Опытный или перспективный? Маркевич или Ребров? Что в списке делает Ротань?

Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Новость дня… Да что там дня, всего месяца, а то и года - Андрей Шевченко и его заявление об истечении контракта с УАФ. В последний раз нечто подобное случалось, когда Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо".

Читайте такжеРепутационные риски и финансовый вопрос. Известны вероятные причины решения Шевченко

Шевченко проработал со сборной пять лет, что, даже без продления контракта, которое мы не можем исключать, очень внушительный срок. Главный вопрос сейчас - кто следующий? После не самого однозначного 2021-го года для сборной Украины, в который "сине-желтые" проваливались в отборе на ЧМ и выходили в 1/4 Евро, руководству УАФ важно не промахнуться и выбрать кандидата, который подхватит знамя и только улучшит наработки предшественника, а также начнет строить новую команду. UA-Футбол подготовил для этого несколько досье. Давайте знакомиться.

Досье №1 - Сергей Ребров
Нынешнее место работы: "Аль-Айн", ОАЭ

Еще когда Андрей Шевченко начинал отбор к ЧМ-2022, в прессе уже появились слухи, что его преемником станет Сергей Ребров. Экс-товарищи по сборной и киевскому "Динамо" после завершения карьеры продолжали поддерживать дружеские отношения, а потому этот выбор был весьма логичен. Такая себе мирная передача эстафеты.

Сергей Станиславович успел зарекомендоваться в качестве серьезного тренера, добившись громких успехов с "Динамо" (2 чемпионства, плей-офф ЛЧ) и "Ференцварошем" (3 чемпионства и группа ЛЧ/ЛЕ). По сути, если сам Ребров был готов возглавить сборную (о чем он недавно говорил), тогда "милости просим". Однако вот беда - пошли разговоры, что Шевченко останется в сборной до конца ЧМ-2022, а значит Реброву нужно было где-то "перекантоваться". Выбор пал на "Аль-Айн", где ему предложили отличный контракт с внушительным количеством нулей. После этого он лишился статуса вакантного специалиста.

Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины - изображение 1

В целом, Сергей Станиславович мог бы стать отличным выбором для сборной, так как он умеет давать результат сходу (с "Динамо" он быстро выиграл кубок Украины), а также хорошо находит общий язык с игроками. Однако мы не знаем, на каких условиях был подписан контракт с "Аль-Айн", а потому, с большей долей вероятности, в ближайшее время Ребров сборную не возглавит. Разве что согласится на две работы одновременно, что маловероятно.

Досье №2 - Мирон Маркевич
Нынешнее место работы: УАФ

Один из самых очевидных кандидатов, у которого, если разобраться, хватает плюсов для работы со сборной. Во-первых, опыт. Маркевич успел повидать многое и прекрасно знает по какому ветру плыть для достижения целей. Да, кто-то скажет, что уже через год Мирону Богдановичу исполнится 70, но Мирча Луческу доказал, что возраст - это всего лишь цифры, которые стоит обходить стороной. Второй плюс - качественный футбол. Маркевич умеет ставить достаточно привлекательный стиль игры, за который мы так часто хвалили Андрея Шевченко. Почему бы не продолжить в данном направлении.

Все мы помним, что ранее Маркевич уже возглавлял национальную команду, однако покинул её после скандала, связанного с "Металлистом" и договорным матчем. Это оставило чувство пустоты и недосказанности, которое успешному тренеру стоит заполнить. Последний гештальт и окончательная пенсия. Звучит ведь сказочно.

Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины - изображение 2

Но есть проблема. И имя ей - простой. Огромный. По сути, с 2016-го года Мирон Богданович не тренировал, что точно скажется на его форме. Старт отбора на ЧМ-2022 говорит о том, что результаты в сборной нужно давать сходу, и если Маркевич провалится, назад уже ничего не повернешь. С другой стороны, если экс-коуч "Днепра" и "Металлиста" все еще в форме, то УАФ может сорвать серьезный куш. Кто знает, может стоит рискнуть?

Досье №3 - Александр Петраков
Нынешнее место работы: Украина U18

Единственный наш кандидат, у которого в списке достижений есть трофей с национальной сборной. И пусть сборная была молодежной, но ведь чемпионат мира - турнир весьма и весьма серьезный. В 2019-м году Александр Васильевич совершил чудо и казалось, что его карьера будет двигаться в одном направлении - вперед. Но все сложилось иначе. U21 ему не доверили, звание тренера года не вручили, в клуб никто не позвал. Грустно.

Сейчас, учитывая вакантное место в национальной сборной, УАФ может сделать такой себе ход конем, назначив Петракова. А что, тренер он действительно неплохой, пусть и с немного прагматичным стилем. Да, на молодежном ЧМ Александр Васильевич ставил во главу угла результат, но разве не этим занимался и Андрей Шевченко на последнем Евро?

Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины - изображение 3

Не стоит забывать, что Петраков прекрасно знаком с молодыми игроками, с которыми часто сталкивался в молодежных командах. Последний чемпионат Евро показал, что Украине необходима перестройка, так как некоторые герои старых дней уже отходят на вторые планы. Почему бы не доверить внедрять молодежь в команду тому, кто ранее уже с ней работал?

Конечно, мы все понимаем, что работать с молодежными командами и взрослыми игроками - две большие, как говорят в Одессе, разницы. Мы не знаем, как покажет себя Петраков на взрослом уровне, а потому решение с его назначением - тоже рискованный вариант. К тому же, он ставит другой футбол с другой схемой (это ведь официальная версия, почему ему не дали сборную U21?).

Досье №4 - Руслан Ротань
Нынешнее место работы: Украина U21

Наименее очевидный вариант, но логика в назначении Ротаня присутствует. Не подумайте, логика со стороны УАФ. Не стоит забывать, что Ротаню дали работать с молодежкой именно на основании того, что он будет ставить тот же стиль игры, как и Шевченко - 4-3-3, контроль мяча, игра первым номером. На бумаге хорошо, на деле катастрофа. Просто вспомните проваленный отбор на молодежный Евро и проигранный турнир памяти Валерия Лобановского.

Понятное дело, что назначение Ротаня на пост тренера национальной сборной Украины станет самым странным из возможных решений, учитывая отсутствие чего-либо в послужном списке. Даже опыта. Объективная критика польется отовсюду, в том числе и от нас. С другой стороны, УАФ может рассмотреть Руслана Петровича в качестве временного специалиста, бросив его под танки наполовину проваленного отбора на ЧМ-2022. А там и Ребров из ОАЭ вернется.

Досье №5 - Роман Григорчук
Нынешнее место работы: в поиске

Фамилия Григорчука за последние сутки достаточно часто всплывала в комментариях, а потому мы не можем пройти мимо данного кандидата. Совсем недавно экс-наставник "Черноморца" покинул "Шахтер" из Солигорска после провала в квалификации Лиги Конференций. Для многих это решение стало неожиданностью, поскольку не так давно украинский тренер сделал клуб чемпионом, грамотно закончив работу Юрия Вернидуба. Но сейчас он без работы и у многих ассоциируется с успехами одесситов.

Главное, что есть у Григорчука - мотивация. Он много раз говорил, что готов к новому вызову и хочет найти его на родине, а потому на предложение от УАФ он точно ответит одобрительно. В сборную он будет рваться, как дешевая одежда с рынка. Еще один плюс Романа Иосифича - умение развивать команду. "Черноморец" он поднял достаточно высоко, выведя в плей-офф Лиги Европы. Сейчас пятой команде УПЛ о таком стоит только мечтать. В целом, есть вероятность, что подобное он сможет провернуть и со сборной Украины.

Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины - изображение 4

Однако преимущество может стать главным недостатком. При всех амбициях и тренерском даровании, которого у него в достатке, на построение команды Григорчука потребуется время. А его не так и много. Уже в сентябре нужно выводить сборную на первый матч, а чуть более, чем через год, играть на Мундиале. Куда, к тому же, еще нужно попасть. Сможет ли коуч за такой срок построить свою команду, которая будет давать результат? Есть сомнения.

Не стоит забывать, что Григорчук еще не работал с игроками первого калибра, которых в сборной немало. Как он найдет общий язык с полузащитником "Аталанты", форвардом "Бенфики" и чемпионом Англии - вопрос открытый. Авторитет штука шаткая.

Досье Х - Иностранный специалист

Последний предложенный нами кандидат не имеет ни имена, ни фамилии, ни возраста. Просто с древних времен ходит легенда, что сборную поднять с колен может только специалист не из Украины, а из-за рубежа. Почему бы УАФ не начать работу в данном направлении. Да, есть ряд сложностей, так как вряд ли иностранец согласится возглавить "сине-желтых" задешево, не потребовав еще и независимости в принятии решений, но попробовать ведь можно?

Первый иностранец, который сразу приходит в голову - это Мауро Тассотти. С игроками и страной он уже познакомился, когда работал в штабе Шевченко, а также может продолжить тот самый стиль игры, который долгое время внедрял сам Андрей Николаевич. Вероятно, это единственный плюс Тассотти на данный момент. Стоит понимать, что главного тренера никогда сходу не сможет заменить главного. Это два разных направления. Помните Рауля Рианчо? Многого он добился после этапа в "Динамо"? Отож.

Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины - изображение 5

Кто еще? Сказать сложно. Это точно будет не топ-тренер, который вряд ли сидит и ждет приглашения от нашей сборной. В подобной ситуации, если действительно искать иностранного коуча, то можно рассмотреть либо вариант приглашения молодого и перспективного (тут точно понадобится время на построение чего-то нового), либо специалиста возрастного, познавшего виды, но еще готового поработать с национальной сборной. Сильно ли это лучше передовых отечественных специалистов? Мы бы так не сказали.

В качестве итога. Лично для нас уход Андрея Шевченко стал полной неожиданностью, а потому мы вполне могли забыть какого-то действительно хорошего специалиста, не включив его в список. Важно другое: что сейчас предпримет УАФ? Какие цели будет ставить перед новым наставником - обязательный выход на ЧМ-2022 или же постройка новой команды с перспективой выстрелить в 2024-м? Важно прежде всего ответить на эти вопросы.

Если бы выбор был за автором материла, то мы бы рискнули сделать ставку на опыт, пригласив Мирона Маркевича, дав ему краткосрочный однолетний контракт. С другой стороны, вариант приглашения Александра Петракова в долгосрочной перспективе также весьма заманчивый, а Сергей Ребров почти не имеет минусов. Одним словом, однозначного и идеального кандидата нет. Выбор будет не из простых.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Мирон Маркевич Руслан Ротань Сергей Ребров Роман Григорчук Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (25)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prostors (Вольногорск)
02.08.2021 в 10:08
Даешь Ротаня.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
02.08.2021 в 10:01
У всех вариантов есть свои плюсы и минусы (кроме Русика Ротаня, это сплошной минус, без плюсов). Я бы остановился на Петракове, он очень грамотный мужик и равноудаленный. Плюс, всё подрастающее поколение прошло через его руки. Он мог бы пополнить сборную новыми именами, которые играют в Десне, Мариуполе, по разным арендам играют. Для молодых футболистов приход Петракова был бы прекрасным стимулом.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
02.08.2021 в 10:04
Его минус что у него нету опыта работы со взрослыми футболистами, может получится, а может случится провал.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
02.08.2021 в 10:11
У Григорчука тоже есть такой минус, у "иностранца" тоже может быть, да тот же Маркевич предпочитал работать с легионерами, вспомните, сколько в Металле играло украинцев. У каждого есть плюсы и минусы, но я бы работал на перспективу, мне кажется, что этот отбор мы уже практически проиграли.
0
0
MaximSK (Киев)
02.08.2021 в 10:00
Забыли про вариант Шовковского, тоже легендарный футболист, умный, образованный человек, имеет опыт 2-3 года помощником Шевы. Они могут его так представить и поставить и.о главным тренером до конца отбора.
Ответить
0
-1
tamerlan58 (Львов)
02.08.2021 в 09:58
Логично просматривается тандем - Маркевич( ст. тренер) - Петраков( тренер). Результата будет,а потом Петраков станет старшим . Будет соблюденна приемственность и хорошая перспектива на развитие сборной.
Ответить
+1
0
TIHOnew (Хмельницький)
02.08.2021 в 09:52
Потрібно Хацкевича. Він виростив покоління на якому циган став чемпіоном. Тому логічно дати людині працювати з плодами її попередньої роботи, які доросли до збірної. Тим більше, він динамівське серце, а тому слова "честь", "відвага", "сміливість", "патріотизм" для нього не порожній звук. Він буде рвати всіх заради очка.
Ответить
+1
-1
avatar
Prideman (Lviv)
02.08.2021 в 09:44
Ротань? Ви це на повному серйозі?
Ответить
+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
02.08.2021 в 09:25
...кроме Реброва ни одного не вижу, ...Ротань - это насмешка над болельщиками, остальные "клубные" добротные тренеры,
Ответить
+2
-1
dmitroj88
02.08.2021 в 09:20
Суркис не пропустит Маркевича. Скорее всего, возьмут перспективного дырявого тренера из Полесья или Черноморца.
Ответить
+2
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.08.2021 в 09:33
Дырявого? Твоего папку? Футболом кучу лет рулит пробамбаская паделка, а виноват Суркис :)
Ответить
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
02.08.2021 в 10:03
Странно, в УАФ Маркевича сурок пропустил, на самую высокую зарплату, а на ГТ не пропустит? Мне кажется, Вы в прошлом застряли, перепутали 2012 год с 2021
Ответить
+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
02.08.2021 в 09:11
) ... список по принципу "Все, кого знаем". Ну а присутствие в нем Ротаня еще и добавляет комичности ... )))
Ответить
+2
0
Болельщик39 (Харьков)
02.08.2021 в 09:04
Нужен человек, которого не пошлют наши "звёзды" при первой же неудаче или попытке давления на них. Собственно, это был один из важных плюсов Шевченко. В предложенном списке таких нет, остаётся иностранец. Де Дзерби подошёл бы)), но "отдел фантастики на втором этаже".
Ответить
+4
0
Acsakal (Kharkov)
02.08.2021 в 08:59
Автор надто делікатно не вказав головний недолік Григорчука. А це наразі зовсім не час, а його особисті проблеми із сином. Він і з Білорусі поїхав тому, що через ці проблеми навіть не був присутній на вирішальному матчі відбору до ЛК, і його команда пролетіла... Тож де гарантії, що ці особисті проблеми не вплинуть на його роботу в збірній.
Ответить
+2
0
kravaserega (Kyiv)
02.08.2021 в 08:54
Статья ни о чём, Ротань - после результатов молодёжки - это надо быть полным неадекватном, чтобы его назначить; Маркевич уже очень долго без тренерской практики, как и Петраков; Ребров - не думаю, что такой сильный специалист, как его расхваливают, как и Григорчук, у которого личные сейчас проблемы и ему явно будет не до сборной, по факту уже провалившей отбор. Мое мнение - нужен иностранец для дальнейшего построения игры сборной в будущем, в этом отборе мы уже вряд ли кого-то удивим
Ответить
+3
-1
Acsakal (Kharkov)
02.08.2021 в 08:50
Вчора почув від Денісова, що Ротаня поставили на Ю-21 замість Петракова через те, що Петраков відмовився грати ту саму схему, що й доросла збірна. А Ротань погодився без проблем. То може мені варто запропонувати свою кандидатуру на пост тренера Ю-21, коли Ротаня призначать на головну команду, якщо згода на синхронізацію схем є основним критерієм призначення? Ну а що? Я згодний, щоби молодь грала будь-яку схему. І згодний взагалі без схеми.... І щоби навіть і не грали... Нехай мене лише призначать... Гірше за Ротаня в мене наврядчи вийде...
Ответить
+2
-1
Lion Killer (Львів)
02.08.2021 в 08:42
Маркевича на рік поставити поки повернеться Ротань. Цей варіант виглядає найбільш логічно
Ответить
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
02.08.2021 в 08:51
А куди Ротань поїхав?
Ответить
+1
0
Vantala (Kharkiv)
02.08.2021 в 09:34
он хотел написать "Ребров" :)
+1
0
avatar
zloyded (Киев)
02.08.2021 в 08:40
Викіньте того Маркевича зі списку!!! Невже не зрозуміло, що то саме його тягнуть?! Людина без тренерської практики дуже довгий час - про що мова?! При цьому керівництві УАФ не дивно, на більше вони не здатні! Гравцям і тренерам урізали обіцяне за Євро - бариги! З цим керівництвом нічого гарного збірну не чекає!!!
Ответить
+2
-7
Lion Killer (Львів)
02.08.2021 в 08:41
Бред сивої кобили.
Ответить
+4
-3
Morphyk7 (Черновцы)
02.08.2021 в 08:35
Ротань +
Ответить
+1
-4
Morphyk7 (Черновцы)
02.08.2021 в 09:08
Ну + ведь
Ответить
+1
-1
Матч Футболович
02.08.2021 в 08:23
Етмть, Вы ещё сюда Русика Ротаня засуньте, не так этот мазанный бессовестный в молодежке обоср@лся, куда ж ему прогрессировать, опыта д дофига, только в главную сборную страны)
Ответить
+7
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...