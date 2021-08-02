Шевченко в сборной Украины больше не будет. Стало известно, когда будет назначен новый тренер

Футбольный эксперт, ведущий каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал ситуацию вокруг контракта Андрея Шевченко со сборной Украины.

"Контракт Шевченко закончился 31 июля. Все полагающиеся ему и его тренерскому штабу деньги были выплачены в полном объеме.

На данный момент Шевченко не ведет переговоры с каким-либо клубом, но подтвердил, что хочет попробовать свои силы в клубном футболе.

Позиция и комментарий президента УАФ Андрея Павелко по этой ситуации появится завтра, 2 августа (комментарий 1 августа - прим). Сегодняшнее заявление Шевченко было согласовано с ассоциацией.

Де-юре заявление Шевченко означает, что новый контракт он не подпишет. Для Сборной Украины будут искать нового главного тренера.

9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной", – сказал Денисов.