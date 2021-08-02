  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко в сборной Украины больше не будет. Стало известно, когда будет назначен новый тренер
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко в сборной Украины больше не будет. Стало известно, когда будет назначен новый тренер

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Журналист сообщил подробности ухода Андрея Шевченко

Шевченко в сборной Украины больше не будет. Стало известно, когда будет назначен новый тренер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный эксперт, ведущий каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов прокомментировал ситуацию вокруг контракта Андрея Шевченко со сборной Украины.

"Контракт Шевченко закончился 31 июля. Все полагающиеся ему и его тренерскому штабу деньги были выплачены в полном объеме.

На данный момент Шевченко не ведет переговоры с каким-либо клубом, но подтвердил, что хочет попробовать свои силы в клубном футболе.

Позиция и комментарий президента УАФ Андрея Павелко по этой ситуации появится завтра, 2 августа (комментарий 1 августа - прим). Сегодняшнее заявление Шевченко было согласовано с ассоциацией.

Де-юре заявление Шевченко означает, что новый контракт он не подпишет. Для Сборной Украины будут искать нового главного тренера.

9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной", – сказал Денисов.

Читайте такжеМаркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Денисов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
02.08.2021 в 10:24
Остапа Ібрагимовича Маркевича
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 10:16
Шевченнко, ля ты крыса...
Ответить
0
-1
MARTOHA (Винница)
02.08.2021 в 09:45
Ребров
Ответить
+4
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
02.08.2021 в 09:43
...Шевченко уже давно решил это в "битвах" с казахами, поняв "потолок" сборной, но фарт вытолкнул его еще выше (не игра), ...самое время уходить неожиданно. Деньги здесь не причем, да и надежда на клуб за рубежом маячит не просто так, ...остальное не принципиально, былое бы не растерять...
Ответить
0
-2
Acsakal (Kharkov)
02.08.2021 в 10:11
Якби збірна на Євро не вийшла з групи, то він довів би її як мінімум до кінця відбору на ЧС-2022. Він сам заявляв у 2020 році, що в нього додаткова контрактна угода на 2,5 роки. Але вдалий результат (чвертьфінал Євро) дає йому змогу піти зараз "на вершині слави" з претензіями на кращі позиції під час влаштування на нове місце роботи.
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
02.08.2021 в 09:26
Интересная ситуация... Любопытно, кто рискнет возглавить сборную, когда отбор на ЧМ практически прос, пардон, провален. Все шишки полетят в этого человека. Шева молодец, очень вовремя смылся.
Ответить
+3
-1
miha (Нежин)
02.08.2021 в 08:55
Срезали зарплату штабу вдвое, когда Шевченко узнал, то отказался оставаться. Игрокам 600к не доплатили за Чемпионат... Не так ужевыглядит он неправым, для свободного человека поступил правильно, правда через месяц решающая игра с Францией...
Ответить
+6
-1
avatar
zloyded (Киев)
02.08.2021 в 09:16
+ Так дехто тут це все відкидає і молиться на Паффліна з Мыроном якого і тягнуть на тренера збірної.
Ответить
+2
-2
Acsakal (Kharkov)
02.08.2021 в 10:14
Вчора Денісов заявив, що всі грошеві виплати тренерському штабу збірної виплачені повністю.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
02.08.2021 в 10:23
Пєнісов може з брехати на раз.
0
-1
kravaserega (Kyiv)
02.08.2021 в 08:43
Некрасиво как-то ушел, надо было сразу говорить, что после Евро я уйду, а так просрал начало отбора и свалил по тихому
Ответить
+5
-2
avatar
2.dc (Николаев)
02.08.2021 в 09:03
+1, сразу /не сразу, но тянуть "до последнего" тоже бы не следовало. Ну и эти УАФ тоже молодцы, давно бы следовало ситуацию прояснить ... (впрочем, мы можем многого и не знать - так, питаемся слухами да "объедками", что нам пресса подкидывает ...)
Ответить
+4
-2
avatar
zloyded (Киев)
02.08.2021 в 09:15
Що казати коли його і гравців збірної на гроші "киданули"?!
Ответить
+2
-2
Bonus (Львів)
02.08.2021 в 09:35
На які гроші киданули? Ці гроші мали б заплатити шведам, які нашу збірну спочатку витягнули в плей-офф, а потім (через невезіння) пропустили в чвертьфінал.
+1
-2
Acsakal (Kharkov)
02.08.2021 в 10:16
Він би не пішов, якби Євро провалив.
Ответить
+1
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
02.08.2021 в 08:41
На год Маркевича,потом в металлист,если это не байка
Ответить
+2
-6
avatar
zloyded (Киев)
02.08.2021 в 09:14
Сам придумав чи Паффлін шепнув?
Ответить
+3
-3
avatar
zloyded (Киев)
02.08.2021 в 08:41
Викіньте того Маркевича зі списку кандидатів!!! Невже не зрозуміло, що то саме його тягнуть?! Людина без тренерської практики дуже довгий час - про що мова?! При цьому керівництві УАФ не дивно, на більше вони не здатні! Гравцям і тренерам урізали обіцяне за Євро - бариги! З цим керівництвом нічого гарного збірну не чекає!!!
Ответить
+5
-6
MaximSK (Киев)
02.08.2021 в 08:55
а если поставят Шовковского или Ротаня или еще какого-то тренера с негативным опытом или без опыта, что скажешь?
Ответить
+4
-3
avatar
zloyded (Киев)
02.08.2021 в 09:13
А типу Шеву з досвідом ставили У Мырона безтрофейного досвід пля... Ще не зрозуміли, що саме його тягнуть?! Ну тоді ви заслуговуєте на таку збірну = як і президента в цій країні Мізками -до- ніхто думати не хоче, але потім такі всі "розумні" стають... Історія вас нічому не вчить
+3
-3
MaximSK (Киев)
02.08.2021 в 09:20
Предложи тогда варианты лучше чем Маркевич в Украине? Свободных тренеров у нас много, но хороших среди них не вижу пока.
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...