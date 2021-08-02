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Национальная сборная Украины

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Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины
(12 голосов)

Уходит из сборной вовремя

Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

фото - Олександр Приходько

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины не вписывается в отечественную традицию.

У нас распространено другое поведение: сидеть, пока не вытолкают силой. Тот же Михайличенко в "Динамо" позорился считай еженедельно, но сам уйти так и не осмелился. А уж сколько тренеров средней руки пересидели! Назовем их "список Вернидуба-Шарана".

С Шевченко получилось иначе, и это многих вогнало в ступор. Начали искать какие-то подковерные интриги, рыться в финансах, упуская, пожалуй, самое важное: Андрей отработал со сборной пять лет! Не один, не два, а пять. Столько же в Украине длится каденция президента. Столько же студенты тратят на получение высшего образования.

Пять лет назад, в 2016-м, Шевченко сам был студентом. У него были идеи, игроцкий опыт, качественные помощники, но он еще не был тренером. Ему лишь предстояло пройти через все победы и поражения, критику и похвалу. Наверное, с этим легче справляться у себя дома, нежели на чужбине, поэтому решил Андрей пройти свои университеты здесь.

***

Оглядываясь назад, понимаем, что он не прогадал. Все вышло хорошо и для него, и для нас с вами. Сегодня, в 2021-м, мы имеем сборную, которая хоть и не дотягивает до топов, но обучена играть от себя; качественно контролировать мяч; атаковать позиционно.

Герой футбольного дня. Андрей Шевченко - изображение 1

Игра, поставленная Шевой, совершенно не похожа на то, что было при Фоменко, Блохине и других представителях старой школы, быть может, за исключением Маркевича, но тому банально не хватило времени показать себя. Если 15 лет назад на ЧМ-2006 итальянская пресса величала наших "лесорубами", то сегодня Украина неоднократно попадает в хайлайты чемпионата Европы. Наши впервые заиграли красиво - и случилось это при Шеве.

Этим и войдет в историю его каденция в сборной. Он запомнится как тренер, при котором Украина перестала опасаться равных себе. Чехия, Словакия, Турция - против этих команд мы заиграли с позиции силы, и победили. Ну а то, что Цыганков с Коноплянкой сделали с сербами - вообще песня.

Шева подарил Украине ее первые за много лет победы над основными составами топ-сборных. Домашние 2:1 с Португалией и 1:0 с Испанией - это навсегда. Да и 1:1 на "Стад де Франс" тоже заслуживают уважения.

***

Вы скажете, если все так здорово, зачем же Шевченко уходить? Пусть остается и тренирует дальше. Увы, это так не работает.

У любого человека есть лимит идей, которые он может воплотить, оставаясь на одном месте. Обычно их хватает на несколько лет активной работы, а Андрей вкалывал очень интенсивно. И еще после отбора на Евро-2020 стало видно, что прогресс кончился. Вы, наверное, и сами заметили. В группе с Сербией мы играли куда лучше, чем на Евро с Австрией, правда?

Так вот, это неизбежно. И если пересидеть; не уйти вовремя, то есть риск опуститься по полной программе, и тогда уже и хорошее не вспомнят, и другую престижную работу не предложат.

Уходя сейчас, Шевченко уходит победителем - человеком, выведшим Украину в четвертьфинал Евро. И еще кандидатом на место в каком-нибудь сильном европейском клубе - хоть даже и "Милане". Через пару лет этого могло бы и не быть.

Поэтому давайте не будем молча цепляться за прошлое, как УАФ, а от души поблагодарим Андрея за работу и пойдем дальше. Это необходимо и сборной, и ему самому.

И еще, знаете, хейтеры долго называли Шеву "кумом", намекая, что взяли его по блату. Так вот, может, хоть сейчас они заткнутся. Решение об уходе в нынешней ситуации мог принять только человек с амбициями тренера. "Кум" бы стопудово остался.

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В статье: Андрей Шевченко Украина герой футбольного дня
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Комментарии (9)
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djumba (Мелитополь)
02.08.2021 в 14:01
Дело в том, что Шева оказался тем еще карьеристом и хитрым, что смог нае@@ть даже Павелку. По протекции кума так удачно подсидел Фоменко, влез в должность. В УАФ были так уверены в новом контракте, так много о нем говорил, что заява Шевы, который решил вовремя слинять, повергла Ассоциацию в такой ступор, что они второй день из себя не могу выдавить какого-то заявления… То есть он культурна прокидал и кума, который его и сделал на этой должности… Другое дело, что уходит он с одной стороны и вовремя, а с другой – репутация подмочена провальным стартом отбора и скажем так, не самой интересной игрой на Евро. Результат как бы есть, но в основном сделан он за счет удачи при большинстве провальных матчей на турнире. Думается, что Шева хотел уйти летом 2020-го после Евро. Яркий отбор, участие в турнире слухи о Милане и все такое… Тогда он был на коне, в белом фраке. Но вмешалась пандемия, перенос Евро, кони, люди… Но все-таки зацепился сейчас за последний шанс уйти, сохранив хоть какие-то репетиционные отзывы как тренера. Правда при этом прокидав УАФ, но кто об этом потом вспомнит… Так что ушел потому что дальше тянуть было смерти подобно.
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0
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
02.08.2021 в 11:56
Я дуже поважаю Андрія Шевченка,як гравця,як людину.Але відверто кажучи,на Євро2020,нічого збірна України не показала-були чистий фарт та фортуна.Збірна зіграла 5 ігор,і тільки в двох перемогла(шведів у більшості,та суперкоманду Пів.Македонії).Це хіба результат?Були в історії збірної при Шевченку класні ігри,а були і провальні.Треба сказати Андрію велике" дякую"і хай іде працювати в якийсь італійський клуб,як він і хотів.А збірна без тренера не буде-є в Україні дуже якісні,не гірші за Шевченка тренери-Маркевич(батько),Ребров,Григорчук та інші.
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+3
0
Vano1986 (Львів)
02.08.2021 в 12:04
На Євро 12 - одна перемога. На Євро 16 нуль і нуль забитих. Тут дві. Вже результат, яким би він не був. Згідний, що є кращі тренери, тільки де вони, коли треба? Дай Бог, щоб ви були праві, але все впізнається в порівнянні.
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+2
-1
Vano1986 (Львів)
02.08.2021 в 11:41
Всім привіт. Не все було ідеально за цих 5 років, але було дуже багато приємних емоцій. Перемоги над грандами і рівними нам, вихід на Євро з першого місця з далеко не слабкими суперниками і 1/4. Були і результативні програші... Були також класні результати в Лізі Націй (якби не х...ня Швейцарія). Гірше ніж було раніше точно не було. Саме гірше, що коли було здобуто результат, то це робота Тассотті та Малдери, а коли пздц, то у всьому винен Шевченко. Шевченко, як керівник, відповідальний за набір персоналу, так і за результат, в не залежності від того, позитивний, чи ні. Я боявся, щоб не повторили показник Євро -16. Слава Богу, не опозорились. В принципі, Шеві за це можна подякувати. А там подивимся, чи буде прогрес при інших тренерах. Слава Україні!
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+2
-1
taras.calena
02.08.2021 в 11:27
Даже непривычно читать материл здесь в таком ключе. Нужно было дать Игорю написать, он бы всех облил. И нам привычно бы было
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+3
0
Caballero (Fale town Fale state)
02.08.2021 в 10:54
Шевченко нас всих зрадив. Він і прийшов до збірної непорядно - на заробленому Фоменко Євро2016 невідомо чим займався в тренерському штабі. І пішов зі збірної, заваливши стартові матчі відбору ЧС2022 з третьосортними збірними. Покидьок.
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+4
-3
bulpi (Днепропетровск)
02.08.2021 в 11:11
На вкус и на цвет товарищей нет.Я благодарен Шеве за отличную игру сборной в отборе на евро, и за хорошую игру в лиге наций.
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+4
-3
Ulrih84 (M-G)
02.08.2021 в 11:23
Уска парашиська, іди відсмоктуй Черчесову разом із Дзюбой.
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+1
-2
Papaye (Dnipro)
02.08.2021 в 11:27
"пішов зі збірної, заваливши стартові матчі відбору ЧС2022 з третьосортними збірними". Ну и в чём зрада? Ну останется он и, допустим, завалит оставшиеся матчи с теми же сборными. Кому будет Легче от того, что он остался до конца? Так ещё есть шансы на исправление ситуации.
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+1
-1


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