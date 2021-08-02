Герой футбольного дня. Андрей Шевченко

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины не вписывается в отечественную традицию.

У нас распространено другое поведение: сидеть, пока не вытолкают силой. Тот же Михайличенко в "Динамо" позорился считай еженедельно, но сам уйти так и не осмелился. А уж сколько тренеров средней руки пересидели! Назовем их "список Вернидуба-Шарана".

С Шевченко получилось иначе, и это многих вогнало в ступор. Начали искать какие-то подковерные интриги, рыться в финансах, упуская, пожалуй, самое важное: Андрей отработал со сборной пять лет! Не один, не два, а пять. Столько же в Украине длится каденция президента. Столько же студенты тратят на получение высшего образования.

Пять лет назад, в 2016-м, Шевченко сам был студентом. У него были идеи, игроцкий опыт, качественные помощники, но он еще не был тренером. Ему лишь предстояло пройти через все победы и поражения, критику и похвалу. Наверное, с этим легче справляться у себя дома, нежели на чужбине, поэтому решил Андрей пройти свои университеты здесь.

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Оглядываясь назад, понимаем, что он не прогадал. Все вышло хорошо и для него, и для нас с вами. Сегодня, в 2021-м, мы имеем сборную, которая хоть и не дотягивает до топов, но обучена играть от себя; качественно контролировать мяч; атаковать позиционно.

Игра, поставленная Шевой, совершенно не похожа на то, что было при Фоменко, Блохине и других представителях старой школы, быть может, за исключением Маркевича, но тому банально не хватило времени показать себя. Если 15 лет назад на ЧМ-2006 итальянская пресса величала наших "лесорубами", то сегодня Украина неоднократно попадает в хайлайты чемпионата Европы. Наши впервые заиграли красиво - и случилось это при Шеве.

Этим и войдет в историю его каденция в сборной. Он запомнится как тренер, при котором Украина перестала опасаться равных себе. Чехия, Словакия, Турция - против этих команд мы заиграли с позиции силы, и победили. Ну а то, что Цыганков с Коноплянкой сделали с сербами - вообще песня.

Шева подарил Украине ее первые за много лет победы над основными составами топ-сборных. Домашние 2:1 с Португалией и 1:0 с Испанией - это навсегда. Да и 1:1 на "Стад де Франс" тоже заслуживают уважения.

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Вы скажете, если все так здорово, зачем же Шевченко уходить? Пусть остается и тренирует дальше. Увы, это так не работает.

У любого человека есть лимит идей, которые он может воплотить, оставаясь на одном месте. Обычно их хватает на несколько лет активной работы, а Андрей вкалывал очень интенсивно. И еще после отбора на Евро-2020 стало видно, что прогресс кончился. Вы, наверное, и сами заметили. В группе с Сербией мы играли куда лучше, чем на Евро с Австрией, правда?

Так вот, это неизбежно. И если пересидеть; не уйти вовремя, то есть риск опуститься по полной программе, и тогда уже и хорошее не вспомнят, и другую престижную работу не предложат.

Уходя сейчас, Шевченко уходит победителем - человеком, выведшим Украину в четвертьфинал Евро. И еще кандидатом на место в каком-нибудь сильном европейском клубе - хоть даже и "Милане". Через пару лет этого могло бы и не быть.

Поэтому давайте не будем молча цепляться за прошлое, как УАФ, а от души поблагодарим Андрея за работу и пойдем дальше. Это необходимо и сборной, и ему самому.

И еще, знаете, хейтеры долго называли Шеву "кумом", намекая, что взяли его по блату. Так вот, может, хоть сейчас они заткнутся. Решение об уходе в нынешней ситуации мог принять только человек с амбициями тренера. "Кум" бы стопудово остался.