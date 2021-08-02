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Национальная сборная Украины

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Шевченко уходит, завалив отбор ЧМ-2022. Его еще и благодарят за это. А с кого теперь спрашивать?!

Национальная сборная Украины
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(26 голосов)

Может, Андрей Васильевич сам возглавит сборную Украины?

Шевченко уходит, завалив отбор ЧМ-2022. Его еще и благодарят за это. А с кого теперь спрашивать?!

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это так по-европейски – попрощаться в соцсетях и уйти сразу с прекращением действия контракта. Никаких тебе пресс-конференций, слезливых объятий, пафосных речей. Для людей, не погруженных в реалии украинского футбола, уход Шевченко с должности главного тренера сборной Украины воспринимается вполне логично и адекватно. Но стоит едва прикоснуться к покрытой пленкой поверхности, как поднимается вонь.

Шевченко – не тот тренер, с ухода которого нужно делать катастрофу. Это даже не тот тренер, прощание с которым может вызвать глубокую тоску. Не жалко в этой ситуации ни УАФ, ни самого Андрея Николаевича, которого верный товарищ и соратник банально "кинул" на деньги. Жаль болельщиков, которые возлагали определенные надежды на результат и рассчитывали увидеть сборную Украины на чемпионате мира в Катаре.

Шевченко уходит, завалив отбор ЧМ-2022. Его еще и благодарят за это. А с кого теперь спрашивать?! - изображение 1

Кроме финансовых вопросов, одним из факторов ухода Шевченко называют неутешительные результаты команды на старте квалификационной кампании чемпионата мира 2022. Мол, тренерский штаб почувствовал неладное, и решил сыграть на опережение, чтобы не запятнать свою репутацию. На Евро-2020 был результат, хотя и не было четкого тренерского рисунка. В истории навсегда останется выход в четвертьфинал, но забудется путь туда, устланный для Шевченко везением. За это и решили ухватиться, отвечая европейским традициям: не пересидеть и уйти на пике.

Но что делать с отбором на чемпионат мира? Команда брошена на полпути с тремя очками после трех матчей. По сути, эта турнирная кампания была принесена Шевченко в жертву, ведь он изначально делал ставку на чемпионат Европы как на трамплин для своей тренерской карьеры. Косвенно это подтверждают и его слова о "приключении" и желание возглавить "Милан", "Челси" или какой-то другой статусный клуб.

Шевченко уходит, завалив отбор ЧМ-2022. Его еще и благодарят за это. А с кого теперь спрашивать?! - изображение 2Шевченко уже был отдан один квалификационный цикл на раскачку. Тогда, с 2016-го по 2018-й, тренеров никто не трогал, не требуя результата, поскольку чемпионат мира проходил в России, куда Украина все равно бы не поехала. Поэтому Шевченко, погруженный в теплую ванну УАФ, учился там, где у всех других тренеров (в должности главного в сборной Украины) не было бы права на ошибку. Поэтому на провалах в поединках с Исландией и Хорватией не слишком и акцентировали внимание: было, да забыли.

Забыть провалы с финнами и казахами в начале этого года так быстро не удастся. Вместо шести очков, которые должны были доставаться Украине как фавориту этих матчей, команда получила два. И вот почему это промахи Шевченко и его помощников:

- в матче с Финляндией Украина наработала на 1.81 xG против 1.34 у соперника. Это был выигрышный матч, который команда упустила из-за низкой реализации голевых моментов и индивидуальной ошибки Миколенко, о плохом психологическом и функциональном состоянии которого раньше не говорил только ленивый;

- в матче с Казахстаном Украина наработала на 3.1 xG против 0.2 у соперника. Тринадцать голевых эпизодов у Украины против одного у соперника. 1147 ТТД против 628 у Казахстана. А счет 1:1 и минус два очка. Вторая за несколько дней тренерская потеря.

В плюс может пойти матч с Францией, где Украина взяла одно очко, создав один голевой момент и наработав на показатель xG 0.12 против 1.5 у соперника. Но лучше было бы проиграть этот поединок и выиграть какой-то из двух последующих.

Далее у Украины еще пять матчей отбора и очень тяжелое турнирное положение. Преемнику Шевченко придется вычищать эти Авгиевы конюшни, а Андрейка Николаевич мечтает о "Челси" и "Милане". И говорит, что для него это "приключение" закончено. Наверное, даже не чувствует угрызений совести.

Сборная Украины стала разменной монетой и площадкой для чьих-то амбиций. И некоторые еще призывают благодарить за это Шевченко...

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В статье: Андрей Шевченко
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Комментарии (41)
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Snikkersonya
02.08.2021 в 14:16
Шевченко дал Украине больше вас всех вместе взятых. Насчет того что он пошел работать в сборную - а кто бы отказался ? Каждый желает и к чему-то стремится но не каждого назначают. Во вторых сборная очень ярко и красиво выглядела год назад тогда все хвалили а сейчас переобулись (украинская натура многих но не всех). В конечном итоге выше головы не прыгнули но и лицом в грязь точно не упали. Оценивайте адекватно ситуацию в целом - а то почитать некоторые комментарии складывается впечатление что у нас супер сборная которая всегда была на передовых позициях а тут облажалась.
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0
0
danikrom (Львів)
02.08.2021 в 14:02
На сьогоднішній день Шева по результату кращий тренер збірної України.
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+2
-3
djumba (Мелитополь)
02.08.2021 в 13:51
Дело в том, что Шева оказался тем еще карьеристом и хитрым, что смог нае@@ть даже Павелку. По протекции кума так удачно подсидел Фоменко, влез в должность. В УАФ были так уверены в новом контракте, так много о нем говорил, что заява Шевы, который решил вовремя слинять, повергла Ассоциацию в такой ступор, что они второй день из себя не могу выдавить какого-то заявления… То есть он культурна прокидал и кума, который его и сделал на этой должности… Другое дело, что уходит он с одной стороны и вовремя, а с другой – репутация подмочена провальным стартом отбора и скажем так, не самой интересной игрой на Евро. Результат как бы есть, но в основном сделан он за счет удачи при большинстве провальных матчей на турнире. Думается, что Шева хотел уйти летом 2020-го после Евро. Яркий отбор, участие в турнире слухи о Милане и все такое… Тогда он был на коне, в белом фраке. Но вмешалась пандемия, перенос Евро, кони, люди… Но все-таки зацепился сейчас за последний шанс уйти, сохранив хоть какие-то репетиционные отзывы как тренера. Правда при этом прокидав УАФ, но кто об этом потом вспомнит… Так что ушел потому что дальше тянуть было смерти подобно.
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 13:54
Категорически согласен.
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+1
0
Andriy Mironyuk
02.08.2021 в 13:50
Так, навіяло. Трішки у стилі Леся.Щось знову засмерділо тут на cайті,напевне хтось ріденько насємьонив у штани.
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+3
-2
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.08.2021 в 13:33
Так просрати РЕАЛьний шанс пробитися у півфінал ЧЄ-2020 (і не розповідайте мені байки, що це Англія, така ж сильна - Вірно абсолютно зазначили нижче - Англія українську збірну Шевченка пішки пройшла і не помітила с@ки я через них цілу ніч не спав - 1/8 зі Швецією - валідольний матч до кінця недодивився трансляцію, заснув - чвертьфінал з Англією - гадав ось наша синьо-жовта дасть бій англійцям - а вони тупо лажали кожну Божу секунду! вони Навіть не відбивалися - то була не гра (з боку нашої збірної!!!) то було загальне приниження українського народу у якому 1000000000000% винен цілковито Андрій Шевченко
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+6
-2
Зритель (Харьков)
02.08.2021 в 13:26
Статья по делу. Плюс на ЧМ от Европы всего 13 команд проходит, Украина в это чисто ни по каким рейтингам не попадает. Шевченко решил не позориться без толку.
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+2
-2
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.08.2021 в 13:24
Збірна України стала розмінною монетою та майданчиком для чиїхось амбіцій. І дехто ще закликає дякувати за це Шевченку… МЕРЗОТА ПРОДАЖНА, самозакоханий і чванливий недотренер - шева ( такий самий, як і блохін - два дуболоми безмозкі, безхарактерні ганчірки зате ж голден боли - ТА У ДУПУ ЗАСУНЬТЕ ЗМ - це гравці, кар'єра футболіста закінчилися - все він не футболіст, блохін не футболіст (дякуємо і безумовно поважаємо заслуги ЯК ГРАВЦІВ екс-) блохін провалив домашнє ЄВРО-2012(!) а потім бабла мало - а тупих понтів та ідіотського хамства навалом - с@ка блохін про@,бав з Динамо К 2 сезони поспіль - 2013-2014 взагалі втопивши легендарний клуб на дно (вперше в історії ЧУ ДК на 4 місці!!! - а у нього ж було усе, усі умови, зіркові трансфери, це той рідкісний випадок коли суркіс не пожмотився - усі забаганки блохіна були задоволені - і таке дно...)але як тренери що один що другий - цілковиті самозакохані егоїстичні нікчемні істотиГАНЬБА ЦЬОМУ НЕДОТРЕНЕРУ - шевченко - продажна шмара - за бабло і УКРАЇНА йому вже не те не підходить!!!ЗНЕВАЖАЮ!!! ні один, ні другий - не шанують УКРАЇНСЬКУ МОВУ - за порушення українського законодавства притягнути цього вилупка шевченка (Головний тренер цинічно зневажає українську мову та законодавство - бач йому в Італії та Англії комфорніше перебувати в якості малоросійської ватноголової шмари)
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+6
-2
vwv (Харьков)
02.08.2021 в 13:16
Общался тут много лет, года до 2013. Потом сайт сильно упал. Сейчас, прочитав эту статью, понял почему.
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+3
-4
фан-горняк (Кривой Рог)
02.08.2021 в 13:10
Непонятна политика сайта. То он герой дня этот Шева, а спустя пару часов уже изгой. Вы уже как то держите одну линию насчёт Шевы, а то по факту получается что сайт да футбол четкой позиции насчёт Шевы не имеет и ведёт себя как проститутки
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+2
-3
Letargic (Сумы)
02.08.2021 в 13:25
Проституток оскорблять не нужно, здесь - журнашлюшки.
Ответить
+1
-4
ДимаSv (Одесса)
02.08.2021 в 13:01
Шевченко - тренер НИКАКОЙ. То что Украина вышла в 1/4 - это заслуга Шведов, что позволили Украине так играть, англичане же пешком обыграли Украину. Поэтому и я с автором согласен - ушел Шевченко и Слава Богу. Поражает другое, что наша УАФ делает авантюрные эксперементы со сборной, как можно поставить тренером сборной человека, который нигде ранее не тренировал и на этом поприще результатов не достигал. Полный абсурд!
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+8
-3
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 14:01
а родственные связи как же??? Ну вы же понимаете..
Ответить
+3
0
ДимаSv (Одесса)
02.08.2021 в 14:15
Я прекрасно помню как Маркевич возглавил Запорожский Металлург и впервые в истории вывел его в еврокубки, с его уходом Металлург тут же вылетел. Там чувствуется качество. Шевченко в прошлом хороший игрок и.... походу на этом точка.
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2021 в 12:59
В нашей стране в принципе никогда ни с кого ни за что не спрашивают.
Ответить
+5
0
taras.calena
02.08.2021 в 12:46
аахахахахахахах стоило мне написать в герое дня, что нужно было Игорю доверить тот материал чтобы он всех облил, так вышла другая заметка и теперь дело сделано
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+3
-4
avatar
Wreck (Киев)
02.08.2021 в 12:44
Живи проще, токсик желчный. Нормальный был тренер, не хуже остальных.
Ответить
+4
-11
ding31
02.08.2021 в 12:44
Шева за всё спасибо ...Не забудь за собой убрать. Мусор в лице Павелки и Ротаня
Ответить
+4
-2
Бутига (Чернигов)
02.08.2021 в 12:41
Игор Семйон, за статью - снимаю шляпу.))
Ответить
+6
-4
Andriy Mironyuk
02.08.2021 в 12:52
Знімаю капелюха, піджачок, пасок намотаю на кулак, і буду дякувать по пиці й по руках.
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+1
-3
Rodef (Lviv)
02.08.2021 в 12:39
Євро-2020 також завалив якщо розібратись.
Ответить
+8
-2
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 12:37
И пусть канает! недотренер без яиц.
Ответить
+10
-4
Ten0N (Leopolis)
02.08.2021 в 12:41
Тебе всегда всё не так, желчью уже весь монитор обрыгал. У тебя даже не критика, а тупой хейт то на Зинченко, то на Шевченко, то на Ярмоленко. Выпей валерьянки, ты ж не старый ещё только за сорокет, а уже столько г0вна в себе накопил.
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 13:59
А по существу есть что сказать??? Шевченко и тренер - это слова антонимы. Шева - просто вывеска без своего мнения и каких либо тренерских знаний. К тому же классическая тряпка как человек. Зина, ой простите Седан, не взрослеющий мальчик колокольчик, олторванный от реальности., инфантильный футболер среднего уровня и с ооочень большими понтами. Ярмоленко?? лучше промолчу..
+3
0
Ten0N (Leopolis)
02.08.2021 в 14:16
По существу обратись к доктору и клизьму пусть тебе вальнет, а то запор такой что дерьмо уже через уши вылазит.
0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
02.08.2021 в 12:36
Все по ділу
Ответить
+7
-6
Caballero (Fale town Fale state)
02.08.2021 в 12:29
Завалив відбір до Катару22 і його за це хвалять малороси!
Ответить
+8
-3
Andriy Mironyuk
02.08.2021 в 12:24
Це так по-україньски -об..рати людину яка дала твоїй команді всього-навсього другий за всю історії результат на Євро, та здобула найкращу перемогу в її історії..
Ответить
+3
-9
Ten0N (Leopolis)
02.08.2021 в 12:26
"другий за всю історії результат на Євро" - щось не зрозумів суть цих слів. Поясніть будь ласка.
Ответить
+7
0
Andriy Mironyuk
02.08.2021 в 12:30
Помилився, На Євро - перший, у міжнародних турнірах - другий, після кампанії Блохіна 2006. Так піде?
+3
-2
Ten0N (Leopolis)
02.08.2021 в 12:38
Так. Тепер зрозуміло.
+1
0
Caballero (Fale town Fale state)
02.08.2021 в 12:26
Яку перемогу?! Над Македонією чи замученою Швецією?!
Ответить
+6
-2
Andriy Mironyuk
02.08.2021 в 12:32
Сербія 5-0 вже забулась? Чи Португалія - 2-1. Склероз та маразм треба лікувати, а не пишатись
+3
-6
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 12:37
Ну 5-0 против Сербии. Иии.. на этом все?? Может еще 1-1 с французами вспомнишь:))
+4
-3
Valerii_Krykun (Wroclaw)
02.08.2021 в 12:35
Та ,що до тої Португалії причепились?Це посередня команда з одним топовим футболістом
Ответить
+2
-2
Smooth da Hustler (Львів)
02.08.2021 в 12:39
MironyukВи не праві, От ви наприклад , почали лажати на роботі, і що вас потрібно хвалити за те що ви добре працювали пару років назад..Оцінка за євро, на фарті в 1/4 , за фарт дякувати?
Ответить
+4
-2
Andriy Mironyuk
02.08.2021 в 13:03
і наскільки шева по вашому налажав?
0
0
simply_the_best (Львов)
02.08.2021 в 13:12
На роботі оштрафують зразу, а якщо шеф втратить хоча би пару грн, то звільнять з вовчим білетом, а тут Шева ще так дєрзко відповідає за промахи, маючи дуже гарний контракт
+2
-1
vwv (Харьков)
02.08.2021 в 13:22
Лучший результат в истории на Евро = начали лажать на работе???
0
-1
Caballero (Fale town Fale state)
02.08.2021 в 12:22
Правильно, Семен!!! Пішов по скотськи так само як і прийшов некликаний Фоменком в його штаб на Евро2016!!! І його ще шістки в ср...ку цілують!!! А він з Абрамовичем цілується за гроші!!!
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+7
-1
vadooo (Слатино)
02.08.2021 в 12:17
Пусть идет.
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+8
0


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