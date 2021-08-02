Шевченко уходит, завалив отбор ЧМ-2022. Его еще и благодарят за это. А с кого теперь спрашивать?!

Это так по-европейски – попрощаться в соцсетях и уйти сразу с прекращением действия контракта. Никаких тебе пресс-конференций, слезливых объятий, пафосных речей. Для людей, не погруженных в реалии украинского футбола, уход Шевченко с должности главного тренера сборной Украины воспринимается вполне логично и адекватно. Но стоит едва прикоснуться к покрытой пленкой поверхности, как поднимается вонь.

Шевченко – не тот тренер, с ухода которого нужно делать катастрофу. Это даже не тот тренер, прощание с которым может вызвать глубокую тоску. Не жалко в этой ситуации ни УАФ, ни самого Андрея Николаевича, которого верный товарищ и соратник банально "кинул" на деньги. Жаль болельщиков, которые возлагали определенные надежды на результат и рассчитывали увидеть сборную Украины на чемпионате мира в Катаре.

Кроме финансовых вопросов, одним из факторов ухода Шевченко называют неутешительные результаты команды на старте квалификационной кампании чемпионата мира 2022. Мол, тренерский штаб почувствовал неладное, и решил сыграть на опережение, чтобы не запятнать свою репутацию. На Евро-2020 был результат, хотя и не было четкого тренерского рисунка. В истории навсегда останется выход в четвертьфинал, но забудется путь туда, устланный для Шевченко везением. За это и решили ухватиться, отвечая европейским традициям: не пересидеть и уйти на пике.

Но что делать с отбором на чемпионат мира? Команда брошена на полпути с тремя очками после трех матчей. По сути, эта турнирная кампания была принесена Шевченко в жертву, ведь он изначально делал ставку на чемпионат Европы как на трамплин для своей тренерской карьеры. Косвенно это подтверждают и его слова о "приключении" и желание возглавить "Милан", "Челси" или какой-то другой статусный клуб.

Шевченко уже был отдан один квалификационный цикл на раскачку. Тогда, с 2016-го по 2018-й, тренеров никто не трогал, не требуя результата, поскольку чемпионат мира проходил в России, куда Украина все равно бы не поехала. Поэтому Шевченко, погруженный в теплую ванну УАФ, учился там, где у всех других тренеров (в должности главного в сборной Украины) не было бы права на ошибку. Поэтому на провалах в поединках с Исландией и Хорватией не слишком и акцентировали внимание: было, да забыли.

Забыть провалы с финнами и казахами в начале этого года так быстро не удастся. Вместо шести очков, которые должны были доставаться Украине как фавориту этих матчей, команда получила два. И вот почему это промахи Шевченко и его помощников:

- в матче с Финляндией Украина наработала на 1.81 xG против 1.34 у соперника. Это был выигрышный матч, который команда упустила из-за низкой реализации голевых моментов и индивидуальной ошибки Миколенко, о плохом психологическом и функциональном состоянии которого раньше не говорил только ленивый;

- в матче с Казахстаном Украина наработала на 3.1 xG против 0.2 у соперника. Тринадцать голевых эпизодов у Украины против одного у соперника. 1147 ТТД против 628 у Казахстана. А счет 1:1 и минус два очка. Вторая за несколько дней тренерская потеря.

В плюс может пойти матч с Францией, где Украина взяла одно очко, создав один голевой момент и наработав на показатель xG 0.12 против 1.5 у соперника. Но лучше было бы проиграть этот поединок и выиграть какой-то из двух последующих.

Далее у Украины еще пять матчей отбора и очень тяжелое турнирное положение. Преемнику Шевченко придется вычищать эти Авгиевы конюшни, а Андрейка Николаевич мечтает о "Челси" и "Милане". И говорит, что для него это "приключение" закончено. Наверное, даже не чувствует угрызений совести.

Сборная Украины стала разменной монетой и площадкой для чьих-то амбиций. И некоторые еще призывают благодарить за это Шевченко...