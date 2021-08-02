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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник назвал двух кандидатов на пост главного тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс наставник "Динамо" - один из претендентов на должность тренера

Источник назвал двух кандидатов на пост главного тренера сборной Украины

ФК Динамо

Новина українською

9 августа состоится Исполком УАФ, на котором будет проанализирована ситуация с тренерским штабом национальной сборной Украины.

Как сообщает Meta-ratings.com, после того, как у главного тренера Андрея Шевченко и его помощников истек срок контрактов, и по ряду причин их не станут продлевать, руководству УАФ в авральном порядке придется решать вопрос с новым тренером. Ведь уже в начале сентября главная команда страны проведет поединки отборочного цикла чемпионата мира — с Казахстаном и Францией.

По информации источника, скорее всего, будет предложено возглавить сборную до конца 2021 года Мирону Маркевичу — главе Комитета сборных УАФ, который хорошо знает возможности игроков. Если же он по каким-то причинам откажется, то следующий кандидат — вице-президент УАФ Алексей Михайличенко.

Что касается Сергея Реброва — главного претендента встать у руля сборной на постоянной основе, то пока он занят тренировочным процессом с ФК "Аль-Айн" из ОАЭ. Однако не исключен вариант, что ради работы со сборной Украины он в конце года разорвет соглашение с эмиратским клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины из-за финансовых вопросов.

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В статье: Мирон Маркевич Сергей Ребров Украина Алексей Михайличенко
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (23)
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trey222
02.08.2021 в 13:49
Тренер никакой -это я про Миху.
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+2
0
trey222
02.08.2021 в 13:44
По мне если предложат Маркевичу, то он согласится. Потому что другого шанса возглавить сборную у его больше не будет. Тем более ему нечего терять .Выступит СУ удачно в отборе ему в заслугу, неудачно -шансов было мало. тренер никакой, человек который трясётся ,в котором нет уверенности ни чего хорошего СУ не даст. Из молодой плеяды тренеров по мне возможные кандидатуры Ребров, Скрипник Максимов. Все трое имеют опыт работы в клубах как в Украине, так и за рубежом. Опыт игр в Еврокубках. Которые не будут труситься и будут принимать смелые решения. Тренеры, которые Ставят атакующий, но в тоже время взвешенный футбол.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
02.08.2021 в 13:34
лучше уж Фоменко чем Михайличенко. уже один раз смог вытянуть проваленную квалификацию.
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+2
-1
ratio (Дн-жинск)
02.08.2021 в 13:33
А кто-нить точно знает через лигу наций можно пролезть на ЧМ ? Если да , то еще мож швейцарского доктора благодарить будем
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0
0
Rosanero (palermo)
02.08.2021 в 13:23
При таких розкладах, краще Маркевич ніж Лесик,Реброва викреслюю через контракт.
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0
0
avatar
Maxam (Чернівці)
02.08.2021 в 13:23
Після весняних нічиїх з казахами і фінами у нас шанси дуже мінімальні на вихід до ЧС. Шева, як щур, тікає перший з корабля. А Михайличенка просто на півтора роки поставлять тренером, щоб дограти цей цикл відбору і передати збірну якомусь Реброву в наступному відборі до Євро 2024
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+2
0
Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 13:21
Езерский,Шевчук Слава,Роман Санжар,Кварцянный.Богат укр.футбол тренерскими талантами)))))
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0
0
aleks68
02.08.2021 в 13:30
идиот.полечи голову
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0
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
02.08.2021 в 13:16
Михайличенко как игрока помню и Уважаю, как тренера.....ну не его это.Маркевич..... Ну это если латиносов натурализовать, может что и выйдет, но вряд-ли. Тренер который ничего не мог выиграть, никого не воспитал как Топ игрока, да и стар уже и долго не тренирует.Вот Ребров, вариант, но у него контракт с клубом, а разрываться клуб-сборная, это бред.
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.08.2021 в 13:32
достижение - финал ЛЕ - это не уровень?
Ответить
+1
0
Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 13:13
Это жесть))))))Миха это физрук,он блин и Ю-17 не смог бы тренировать
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
02.08.2021 в 13:12
Лесик ? почему я не удивлен))
Ответить
+1
-2
ДимаSv (Одесса)
02.08.2021 в 13:08
Маркевич - лучший вариант для сборной. Всё остальное - это заведомо проигрыш.
Ответить
+2
-5
Весела Дача (Кривий Ріг)
02.08.2021 в 13:08
Сбежал итальяшка некрасиво.
Ответить
+5
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
02.08.2021 в 13:01
Хіба один Маркевич, але він трохи старенький уже...хоча може ще має тке бажання потренувати
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+3
-1
SeventyFour (Phoenix)
02.08.2021 в 13:01
Мда… Деградация
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2021 в 12:57
А предыдущий наградил в отборе и свалил? Красавец...
Ответить
+3
0
aleks68
02.08.2021 в 12:52
можно забыть об участии в ЧМ-2022
Ответить
+4
-1
SeventyFour (Phoenix)
02.08.2021 в 13:03
Вы надеялись что и при Шеве Украина там будет? Во наивный :D
Ответить
+2
0
aleks68
02.08.2021 в 13:13
надежда она всегда умирает последней.но эти два кандидата-дно.хотелось бы увидеть во главе сборной иностранца но павелко на это не пойдёт
+1
-1
Arni-86 (Одесса)
02.08.2021 в 12:50
Если Лесик или Ротань, то проект под названием Сборная Украины надо вообще закрывать
Ответить
+6
0
aleks68
02.08.2021 в 12:50
михайличенко?а маркевичу оно надо при такой зарплате в УАФ-непыльная работа.
Ответить
+4
0
yurets87 (запоріжжя)
02.08.2021 в 12:45
Лесик???Вы че,смеётесь?это уже не смешно
Ответить
+9
0


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