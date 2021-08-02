Источник назвал двух кандидатов на пост главного тренера сборной Украины

9 августа состоится Исполком УАФ, на котором будет проанализирована ситуация с тренерским штабом национальной сборной Украины.

Как сообщает Meta-ratings.com, после того, как у главного тренера Андрея Шевченко и его помощников истек срок контрактов, и по ряду причин их не станут продлевать, руководству УАФ в авральном порядке придется решать вопрос с новым тренером. Ведь уже в начале сентября главная команда страны проведет поединки отборочного цикла чемпионата мира — с Казахстаном и Францией.

По информации источника, скорее всего, будет предложено возглавить сборную до конца 2021 года Мирону Маркевичу — главе Комитета сборных УАФ, который хорошо знает возможности игроков. Если же он по каким-то причинам откажется, то следующий кандидат — вице-президент УАФ Алексей Михайличенко.

Что касается Сергея Реброва — главного претендента встать у руля сборной на постоянной основе, то пока он занят тренировочным процессом с ФК "Аль-Айн" из ОАЭ. Однако не исключен вариант, что ради работы со сборной Украины он в конце года разорвет соглашение с эмиратским клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины из-за финансовых вопросов.