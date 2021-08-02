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Все дело в контракте. УАФ наконец отреагировала на прощание Шевченко со сборной

Национальная сборная Украины
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Все дело в контракте. УАФ наконец отреагировала на прощание Шевченко со сборной

Фото: УАФ

Новина українською

УАФ отреагировала на уход Андрея Шевченко с должности наставника сборной Украины.

"В июне 2020-го исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года.

Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью.

В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта.

Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной.

Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента.

На 9 августа запланировано заседание исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины", - говорится в заявлении УАФ.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
02.08.2021 в 14:11
Шева неправильно поступил все равно, до конца отбора оставалось всего 3 месяца работы, можно было доработать, а нового тренера можно было не торопясь найти, может Ребров бы согласился бы к тому времени.
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