Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все дело в контракте. УАФ наконец отреагировала на прощание Шевченко со сборной
Теперь точно все
Фото: УАФ
УАФ отреагировала на уход Андрея Шевченко с должности наставника сборной Украины.
"В июне 2020-го исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года.
Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью.
В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта.
Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной.
Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента.
На 9 августа запланировано заседание исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины", - говорится в заявлении УАФ.
Читайте такжеШевченко попрощался со сборной, хотя УАФ минимум дважды на официальном сайте писала о пролонгации соглашения
Популярное сейчас
- Потенциальный соперник Шахтёра. Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ
- Источник назвал двух кандидатов на пост главного тренера сборной Украины
- Маркевич, Петраков, Ротань. Ищем тренера для национальной сборной Украины
- Почти 50% побед и самое крупное поражение в истории. Вся статистика Андрея Шевченко-тренера
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО