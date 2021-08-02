Все дело в контракте. УАФ наконец отреагировала на прощание Шевченко со сборной

УАФ отреагировала на уход Андрея Шевченко с должности наставника сборной Украины.

"В июне 2020-го исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года.

Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью.

В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта.

Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной.

Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента.

На 9 августа запланировано заседание исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины", - говорится в заявлении УАФ.