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Павелко: Не исключаю, что получив опыт работы в клубе, Шевченко сможет вернуться в сборную

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Президент УАФ прокомментировал уход Шевченко с поста главного тренера сборной

Павелко: Не исключаю, что получив опыт работы в клубе, Шевченко сможет вернуться в сборную

Фото:facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал уход Андрея Шевченко с должности наставника сборной Украины.

"Я бесконечно благодарен Андрею Шевченко и его тренерскому штабу, что в течение пяти лет работали в сборной Украины. Уважаю их решение развивать свою карьеру на клубном уровне. И при этом спасибо за все те эмоции, которые все мы пережили за этот период во время матчей сборной Украины.

Наша главная команда сделала огромный шаг вперед в своем развитии. Мы начали играть в современный, зрелищный футбол. Игрой сборной Украины под руководством Андрея Шевченко восхищались не только в Украине, но и во всем мире. Уверен, в памяти болельщиков среди других ярких матчей навсегда останутся домашние выигрыши в Сербии и Португалии, тактически безупречная победа над Испанией.

Признаюсь, было непросто принять решение о продолжении сотрудничества с тренерским штабом Андрея Шевченко после отбора ЧМ-2018. Тогда сборная Украины не вышла из группы, и в адрес УАФ, меня лично звучало немало критики. Но я благодарю членам исполкома УАФ, которые прислушались к моим аргументам, и мы тогда продолжили сотрудничество со штабом Андрея Шевченко.

В результате выступление сборной Украины на Евро-2020 стало отдельной яркой страницей украинского футбола. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионатах Европы и итоговое место в восьмерке сильнейших команд континента – об этом мы только мечтали, когда Андрей Шевченко в 2016-м начинал свою работу во главе национальной команды.

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Стратегия и путь развития сборной, выбранные пять лет назад, подтвердили свою правильность замечательным историческим результатом. Считаю, что эту работу нужно продолжить, и рассчитываю на то, что и Андрей Шевченко, и представители его тренерского штаба останутся в структуре УАФ в качестве консультантов и в дальнейшем.

Не исключаю, что приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее УАФ подтвердила, что 30 июля 2021 года истек контракт с тренерским штабом Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Павелко
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Комментарии (10)
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Зритель (Харьков)
02.08.2021 в 17:07
Словесный понос.
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
02.08.2021 в 16:57
Та ні не треба,досить вже.Ще б Павелка звалив
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0
0
balamyt (Boston)
02.08.2021 в 15:43
Хватит сопли жевать..Пусть Шева отдохнет от СБУ Нужно Григорчука приглашать..или Маркевича.
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+2
-3
balamyt (Boston)
02.08.2021 в 15:39
Такое впечатление что фанаты Украины оторвались от Земли и парят в небесах..Вы кем себя возомнили ..Футбольным Центром Планеты ! Когда и кто кроме Блохина в 2006 добился большего с СБУ .Чего вы ждали и ждете от Павелка..Да он работал с Шевченко 5 лет и выжал из СБУ больше чем вы могли ждеть..Шева имеет право сделать перерыв от СБУ.. он ею наелся на годы вперед....Слишком много впечатлений..и со знаком (+ ) и со знаком ( - )..Я лично Шевченко благодарен за его работу..и сожалею о его решении ,но он имеет на это право..
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+3
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
02.08.2021 в 16:51
....он то имеет право, но палка о двух концах - юридически и моральная, он же раз такой патриот должен понимать, что "на переправе" не меняют коней, куда же этот "патриотизм" выветрился. Что он, что все то сборище недальновидных и "бесконечно благодарных" может только хвастаться, пиариться, ...но не руководить. Они "сняли" "цену вопроса", могут любого поставить...
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
02.08.2021 в 15:27
тошнит от лицемерия
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+3
-1
Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 15:03
Как можно было так уйти Шеве?Предатель.Отыграл бы уже матчи отбора до зимы и потом уходи.Меньше месяца осталось до игр.Шеваскрытыйсэпар
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+4
-3
aleks68
02.08.2021 в 15:57
шевченко и шахтёр тебе е.....у в душу насрали?почему ты такой тупой падаль?
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+2
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
02.08.2021 в 14:56
Где он увидел огромные шаги сборной и дикий восторг по ЕВРО2020.Такое впечатление,что это ЕВРО видел только он.
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+7
-1
Caballero (Fale town Fale state)
02.08.2021 в 14:53
Павелко редкая гнида - втащить в сборную нулёвого как тренер просто известного игрока-звезду, а потом с ним же намутить до того, чтобы он сам резко спрыгнул.
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+5
-3


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