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Павелко: Не исключаю, что получив опыт работы в клубе, Шевченко сможет вернуться в сборную
Президент УАФ прокомментировал уход Шевченко с поста главного тренера сборной
Фото:facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал уход Андрея Шевченко с должности наставника сборной Украины.
"Я бесконечно благодарен Андрею Шевченко и его тренерскому штабу, что в течение пяти лет работали в сборной Украины. Уважаю их решение развивать свою карьеру на клубном уровне. И при этом спасибо за все те эмоции, которые все мы пережили за этот период во время матчей сборной Украины.
Наша главная команда сделала огромный шаг вперед в своем развитии. Мы начали играть в современный, зрелищный футбол. Игрой сборной Украины под руководством Андрея Шевченко восхищались не только в Украине, но и во всем мире. Уверен, в памяти болельщиков среди других ярких матчей навсегда останутся домашние выигрыши в Сербии и Португалии, тактически безупречная победа над Испанией.
Признаюсь, было непросто принять решение о продолжении сотрудничества с тренерским штабом Андрея Шевченко после отбора ЧМ-2018. Тогда сборная Украины не вышла из группы, и в адрес УАФ, меня лично звучало немало критики. Но я благодарю членам исполкома УАФ, которые прислушались к моим аргументам, и мы тогда продолжили сотрудничество со штабом Андрея Шевченко.
В результате выступление сборной Украины на Евро-2020 стало отдельной яркой страницей украинского футбола. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионатах Европы и итоговое место в восьмерке сильнейших команд континента – об этом мы только мечтали, когда Андрей Шевченко в 2016-м начинал свою работу во главе национальной команды.
Стратегия и путь развития сборной, выбранные пять лет назад, подтвердили свою правильность замечательным историческим результатом. Считаю, что эту работу нужно продолжить, и рассчитываю на то, что и Андрей Шевченко, и представители его тренерского штаба останутся в структуре УАФ в качестве консультантов и в дальнейшем.
Не исключаю, что приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе", – написал Павелко на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее УАФ подтвердила, что 30 июля 2021 года истек контракт с тренерским штабом Шевченко.
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