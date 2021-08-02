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Ребров общается с юристами по поводу ухода из Аль-Айна

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Игорь Цыганык поделился информацией, касаемо будущего сборной Украины

Ребров общается с юристами по поводу ухода из Аль-Айна

Фото: Al Ain / Автор: неизвестен

Новина українською

Сергей Ребров хочет разорвать контракт с “Аль-Айном”, сообщил Игорь Цыганык в программе Цыганык-Live. Тренер уже обсудил это с юристами.

"На данный момент есть две кандидатуры - Ребров и Маркевич. Насколько мне известно, Ребров уже начал консультации со своими юристами, чтобы разорвать контракт с Аль-Айном. Вполне возможно, что он сможет это сделать. Если получится, то Ребров станет главным кандидатом, чтобы возглавить сборную Украины уже 9 августа” – высказался по поводу Реброва у руля сборной журналист.

“Я уверен, что исполком будет рассматривать и кандидатуру Маркевича. Сейчас идет серьезная работа. На сегодня есть два варианта, но у Реброва шансы большие. Впрочем, только при условии, что он сможет решить вопрос с клубом. Я знаю, что Ребров уже советовался со своими помощниками. Начинаются движения, чтобы Ребров смог возглавить сборную” – закончил он.

Сергей ребров подписал контракт с “Аль-Айном” 9 июня и не провел ни одной официальной встречи. Ранее сообщалось, что он главный претендент на место главного тренера сборной, в случае ухода Шевченко.

Мирон Маркевич последний раз тренировал в 2016 году "Днепр", после занимая только официальные должности в Федерации футбола Украины.

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В статье: Мирон Маркевич Сергей Ребров Аль-Айн (Сауд. Аравия)
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Комментарии (21)
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ДимаSv (Одесса)
02.08.2021 в 20:13
Он что просто ахриненный тренер? Он с каким-то клубом добивался успехов в еврокубках, или хотя бы каких грандов футбола его клуб обыгрывал когда он был тренером??? Если Ребров станет тренером, то с высокой вероятностью мы опять потеряем 4 года жизни глядя на никчемную игру. Как говорится, если стадо львов возглавит баран, то ничего путнего не получится. Нам нужен лев, который возглавит стадо баранов)))))
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0
-2
MaximSK (Киев)
02.08.2021 в 20:11
У Реброва отличная зарплата в этом клубе, кажется 2.5 миллионов Евро в год, пойдет ли он на понижение зп почти в 2 раза вопрос. Во вторых дадут ли ему уйти арабы это вопрос. А так я за Реброва, но у него будет очень мало времени чтобы разобраться со сборной
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+2
0
krakow (Херсон)
02.08.2021 в 20:08
Без разницы. Пусть хоть Цыгынык,возглавит сборную. Раз "местный",значит и сборная,будет ментально "местной". Очередной прыжок на месте.
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 20:07
Мороза хотят дырофаны!
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2021 в 19:57
По моему Маркевич говорил: "У этой сборной нет будущего"...
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
02.08.2021 в 19:53
Больше и некого... Луческу Суркис не отпустит, Маркевич уже забыл как тренировать - заплыл жиром бюрократа, Скрипник сыроват для сборной, Петраков не для взрослого футбола, Вернидубы, Григорчуки и прочие Шараны - два шага назад, а Ротани и Шевчуки это и вовсе смешно.
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
02.08.2021 в 20:02
Сёма Альтман?
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0
0
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2.dc (Николаев)
02.08.2021 в 19:51
Серега, через Печерский суд, обходняком иди ... тебе Сулейманы еще и должны окажутся ... )(и не забудь Цыгану проставиться, он первый эту утку запустил))
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 19:48
Может уговорить Ротаня попробовать! Он сильный тактик! И за рекламу много не берет!
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0
0
Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 19:47
Ребренко не нужен,он физрук по типу молодого Павлова Николая или того же Романа Санжара.Нужно искать иностранного тренера Йоахима Лева или Антонио Конти или Марчелло Липпи
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
02.08.2021 в 19:46
Ребруху головним
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
02.08.2021 в 19:45
Відчуйте різницю. Один майже провалив відбір на ЧС і звалив не догравши цикл до кінця. Інший - готовий розірвати з арабами, очевидно що, кучерявий контракт заради збірної.
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0
0
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
02.08.2021 в 19:33
Дафай Бур'яка в збірну!!!
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+2
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
02.08.2021 в 19:31
Який Ребров? Тількі Лесiк!
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
02.08.2021 в 19:31
Верить Цыганику - себя не уважать. Поэтому пропущу пока мимо ушей, до тех пор, пока инфа появится из более надёжных источников
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+2
0
ratio (Дн-жинск)
02.08.2021 в 19:27
Цыганик та еще бабка. А Ребров если не прописал заранее пунктик на данный случай пусть отрабатывает. Репутацию потерять дело недолгое
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+3
0
vorofan (Житомир)
02.08.2021 в 19:24
Який Ребров? Тількі Маркевич
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
02.08.2021 в 19:17
если Серега готов ради сборной бросить арабское заробитчанство, то уважение) хотя я больше за кандидатуру Маркевича
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+3
-3
Alex-696 (Немирів)
02.08.2021 в 19:07
І ще раз про непорядність андрушки. Хіба не можна було сказати одразу, що після євро покине збірну? І Ребров був вільний на той час, спокійно, без мозкойо.ки очолив би збірну.
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+6
0
Алекс1955 (Донецк)
02.08.2021 в 19:11
Вот именно. А теперь у Реброва должна болеть голова, искать деньги оплаты за разрыв контракта арабами.
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+4
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
02.08.2021 в 20:14
Та хоча б не на публіку, а просто по телефону Реброву сказав... І так усі знали, що Ребров мітить у збірну!
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0
0


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