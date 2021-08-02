Ребров общается с юристами по поводу ухода из Аль-Айна

Сергей Ребров хочет разорвать контракт с “Аль-Айном”, сообщил Игорь Цыганык в программе Цыганык-Live. Тренер уже обсудил это с юристами.

"На данный момент есть две кандидатуры - Ребров и Маркевич. Насколько мне известно, Ребров уже начал консультации со своими юристами, чтобы разорвать контракт с Аль-Айном. Вполне возможно, что он сможет это сделать. Если получится, то Ребров станет главным кандидатом, чтобы возглавить сборную Украины уже 9 августа” – высказался по поводу Реброва у руля сборной журналист.

“Я уверен, что исполком будет рассматривать и кандидатуру Маркевича. Сейчас идет серьезная работа. На сегодня есть два варианта, но у Реброва шансы большие. Впрочем, только при условии, что он сможет решить вопрос с клубом. Я знаю, что Ребров уже советовался со своими помощниками. Начинаются движения, чтобы Ребров смог возглавить сборную” – закончил он.

Сергей ребров подписал контракт с “Аль-Айном” 9 июня и не провел ни одной официальной встречи. Ранее сообщалось, что он главный претендент на место главного тренера сборной, в случае ухода Шевченко.

Мирон Маркевич последний раз тренировал в 2016 году "Днепр", после занимая только официальные должности в Федерации футбола Украины.