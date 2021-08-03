Остап Маркевич - о сборной Украины: Отец сказал, что ведутся разговоры, но конкретики не было

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал возможность того, что его отец Мирон Маркевич может возглавить сборную Украины.

– Мы с ним общались вчера. Я же не знал, что там происходит. Он сказал, что ведутся какие-то разговоры – но конкретики не было.

Нужно сопоставить желание и ситуацию, которая не очень простая – положение в группе и возможности сборной Украины на чемпионат мира. Впереди сложные игры – нужно думать и смотреть, учитывать все обстоятельства.

– Вы как считаете, подпишет ли отец контракт?

– Он – самостоятельная тренерская единица, как и я. Он принимает решение сам. Будет, как будет. Как решит, так и будет, – сказал наставник "Мариуполя".

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич – первый кандидат на пост главного тренера сборной Украины.