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Остап Маркевич - о сборной Украины: Отец сказал, что ведутся разговоры, но конкретики не было
Мирон Маркевич - главный кандидат на пост наставника сборной
Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал возможность того, что его отец Мирон Маркевич может возглавить сборную Украины.
– Мы с ним общались вчера. Я же не знал, что там происходит. Он сказал, что ведутся какие-то разговоры – но конкретики не было.
Нужно сопоставить желание и ситуацию, которая не очень простая – положение в группе и возможности сборной Украины на чемпионат мира. Впереди сложные игры – нужно думать и смотреть, учитывать все обстоятельства.
– Вы как считаете, подпишет ли отец контракт?
– Он – самостоятельная тренерская единица, как и я. Он принимает решение сам. Будет, как будет. Как решит, так и будет, – сказал наставник "Мариуполя".
Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич – первый кандидат на пост главного тренера сборной Украины.
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