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Национальная сборная Украины

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В четверг все прояснится. Ребров взял время на раздумье касательно предложения от УАФ

Национальная сборная Украины
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(8 голосов)

Юристы Сергея работают над изучением контрактных вопросов

В четверг все прояснится. Ребров взял время на раздумье касательно предложения от УАФ

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

УАФ пока что рассматривает только одну кандидатуру на вакантную должность главного тренера сборной Украины - Сергея Реброва, который возглавляет ФК "Аль-Айн" из ОАЭ.

По информации источника, в соглашении Реброва с эмиратским клубом прописан пункт, что в случае его приглашения в сборную Украины за разрыв контракта не надо платить компенсацию. Другое дело, устроят ли специалиста финансовые условия, предложенные УАФ.

Они почти не будут отличаться от тех, которые предлагались бывшему наставнику команды Андрею Шевченко (около 2 млн.евро), который лично распределял оклад для своих помощников. Что касается возможного штаба Реброва, то в него войдет не больше 2-3 специалистов.

Сергей получил предложение, и теперь над изучением контрактных вопросов и работают юристы Реброва. Ожидается, что к четвергу должна наступить ясность, примет ли специалист предложение украинской ассоциации.

В случае, если с назначением Реброва возникнут неразрешимые проблемы, то вторым кандидатом является Мирон Маркевич - глава Комитета сборных УАФ.

Напомним, что уже в начале сентября сборная Украины проведет очередные календарные матчи отборочного цикла чемпионата мира - с Казахстаном и Францией.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (21)
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Зритель (Харьков)
04.08.2021 в 15:15
"По информации источника, в соглашении Реброва с эмиратским клубом прописан пункт, что в случае его приглашения в сборную Украины за разрыв контракта не надо платить компенсацию". Судя по всему, уход Шевченко для федерации не был неожиданным.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
04.08.2021 в 15:06
Серега, не тупи. Тренируй арабов.
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+3
0
Ol-g (Одесса)
04.08.2021 в 14:51
Уже прояснилось. Но зачем ему эти днари?
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+1
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
04.08.2021 в 14:43
А зачем Сереге этот гемор?
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+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
04.08.2021 в 14:33
Інша справа, чи влаштують фахівця фінансові умови, запропоновані УАФ.Вони майже не відрізнятимуться від тих, які пропонувалися колишньому наставнику команди Андрію Шевченку (близько 2 млн.євро) а тепер скажіть мені, запрошення Жозе Моуріньо (The Special One) до нацзбірної України - наскільки буде дорожче...Хочу СПРАВЖНЬОГО ТОПОВОГО КЛАСНОГО ТРЕНЕРА (Сера Алекса Чепмена Фергюсона з пенсії на допомогу Україні кличте!) а не чергового фізрука динамівської школи з щоденниками сабо-лобановського.... ДОСИТЬ знущатися над Нацзбірною УКРАЇНИ!!!
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+7
-1
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 14:42
В десять раз дороже. За 2 млн Маур может просто прокоментировать матч Украины, не больше.
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0
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
04.08.2021 в 14:44
не факт. Но попробовать можно
+2
0
ДимаSv (Одесса)
04.08.2021 в 13:49
м-да... если Ребров, то минимум 4 года жизни опять потеряно в пустую. 100% УАФ клином сошелся на этих динамовцах 98. Как можно ставить во главу сборной людей, которые нихрена не достигли как тренера? Опять эксперименты над национальной командой.
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+9
-7
Orest_ua (Kyiv)
04.08.2021 в 13:52
Ты за своим Орендоморцем следи лучше
Ответить
+3
-4
ДимаSv (Одесса)
04.08.2021 в 13:55
Лучше не указывай что мне делать, и я не укажу куда тебе идти.
+3
-2
Orest_ua (Kyiv)
04.08.2021 в 14:11
Ух, напугал
+2
-3
aleks68
04.08.2021 в 14:43
так это всё благодаря твоему дЫнамо и ...суркису
0
-2
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 14:25
Ребров выиграл чемпионство с Динамо и Ференцварошем, достойно играл в ЛЧ. Это сейчас лучший украинский клубный тренер за последние 10 лет. Хоть один аргумент против найдется? Он даже в конкуренции с иностранными тренерами не выглядит менее предпочтительным вариантом. И это не автобус имени Блохина или Фоменко, и не зоопарк с устаревшим Маркевичом. Это реально ТОП!
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+5
-5
ДимаSv (Одесса)
04.08.2021 в 14:30
да ты шо! А у скольких грандов выиграло Динамо при тренере Ребров? Я помогу тебе с ответом: Порто (такой себе.. очень условный гранд) и на этом всё.
+5
-3
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 14:37
Динамо хорошо смотрелось с Челси, Сити, Порту, Наполи, Эвертоном. Да, он проигрывал Фиорентине и Бенфике, но это не провал, ибо сильные команды.А я смотрю у нас толпа украинских тренеров насобиралась, которые выше названые команды разрывали? Тотоже.
+1
-4
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 14:40
И Ребров брал чемпионство когда в Шахтере был Луческу, Фред, Срна, Тейшейра. Как бы не "любил" кротов, но это крутые футболисты, и состав Динамо был явно слабее, так как нет таких денег в Киеве.
+1
-2
ДимаSv (Одесса)
04.08.2021 в 14:44
Игра забывается, а результат остается! У того же Маркевича результат есть и Реброву далеко до того результата, хотя у него ресурс был. А если взять Петракова - то у него такой результат, что Реброву и не снилось. С большой вероятностью, что если будет Ребров тренером, то мы тогда будем видеть игру нашей сборной в стиле, как ты там написал "Да, он проигрывал, но зато КАК!!!" Не знаю, может такое мозахистам и нравится смотреть.
+2
-3
aleks68
04.08.2021 в 14:45
лизун дырявый гоняй на своё динамо молча
0
-3
Димитър из Софии (София)
04.08.2021 в 14:47
А что Маркевич что-то выиграл? С Днепром они еще от греков и бельгийцев должны были вылетать, молчу уже про Аякс. Но это было давно(Он уже длительное время без практики), и Маркевич не строил тот Днепр, а пришел на готовенькое. Кроме этого случайного финала у Маркевича больше нет достижений.
+1
-2
ДимаSv (Одесса)
04.08.2021 в 14:55
Ребров в финал, полуфинал какого-то из еврокубков что-то выводил? нет. Хотя возможности были. Поэтому говорить что Ребров лучше Маркевича - это равносильно, что на черное говорить белое. У Реброва результата нет. В футболе важен результат, а рассуждать в стиле "как мы классно играли, но проиграли" это для мазахистов.
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.08.2021 в 13:21
Стремно сразу после Шевченко принимать сборную (в психологическом плане), лучше подождать немного и принять ее после Маркевича...
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+2
-4


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