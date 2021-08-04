Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В четверг все прояснится. Ребров взял время на раздумье касательно предложения от УАФ
Юристы Сергея работают над изучением контрактных вопросов
Фото: facebook.com/alainfcae
УАФ пока что рассматривает только одну кандидатуру на вакантную должность главного тренера сборной Украины - Сергея Реброва, который возглавляет ФК "Аль-Айн" из ОАЭ.
По информации источника, в соглашении Реброва с эмиратским клубом прописан пункт, что в случае его приглашения в сборную Украины за разрыв контракта не надо платить компенсацию. Другое дело, устроят ли специалиста финансовые условия, предложенные УАФ.
Они почти не будут отличаться от тех, которые предлагались бывшему наставнику команды Андрею Шевченко (около 2 млн.евро), который лично распределял оклад для своих помощников. Что касается возможного штаба Реброва, то в него войдет не больше 2-3 специалистов.
Сергей получил предложение, и теперь над изучением контрактных вопросов и работают юристы Реброва. Ожидается, что к четвергу должна наступить ясность, примет ли специалист предложение украинской ассоциации.
В случае, если с назначением Реброва возникнут неразрешимые проблемы, то вторым кандидатом является Мирон Маркевич - глава Комитета сборных УАФ.
Напомним, что уже в начале сентября сборная Украины проведет очередные календарные матчи отборочного цикла чемпионата мира - с Казахстаном и Францией.
Популярное сейчас
- "Фарм-клуб непримиримых соперников". Болельщики Черноморца обратились к мэру Одессы
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай держит США на расстоянии, Украина готовится к рывку
- Источник назвал двух кандидатов на пост главного тренера сборной Украины
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал