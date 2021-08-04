В четверг все прояснится. Ребров взял время на раздумье касательно предложения от УАФ

УАФ пока что рассматривает только одну кандидатуру на вакантную должность главного тренера сборной Украины - Сергея Реброва, который возглавляет ФК "Аль-Айн" из ОАЭ.

По информации источника, в соглашении Реброва с эмиратским клубом прописан пункт, что в случае его приглашения в сборную Украины за разрыв контракта не надо платить компенсацию. Другое дело, устроят ли специалиста финансовые условия, предложенные УАФ.

Они почти не будут отличаться от тех, которые предлагались бывшему наставнику команды Андрею Шевченко (около 2 млн.евро), который лично распределял оклад для своих помощников. Что касается возможного штаба Реброва, то в него войдет не больше 2-3 специалистов.

Сергей получил предложение, и теперь над изучением контрактных вопросов и работают юристы Реброва. Ожидается, что к четвергу должна наступить ясность, примет ли специалист предложение украинской ассоциации.

В случае, если с назначением Реброва возникнут неразрешимые проблемы, то вторым кандидатом является Мирон Маркевич - глава Комитета сборных УАФ.

Напомним, что уже в начале сентября сборная Украины проведет очередные календарные матчи отборочного цикла чемпионата мира - с Казахстаном и Францией.