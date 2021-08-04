Источник: будущий тренер сборной определится завтра

Завтра состоится встреча Сергея Реброва с президентом “Аль Айна”, сообщает в своём твиттере Игорь Бурбас.

“Доля коуча сборной решится завтра, когда очную встречу проведут Ребров и президент Аль Айна. Станиславович пылает желанием возглавить Украину и имеет в своём распоряжении определенные рычаги, которые повышают шансы разойтись с клубом полюбовно. Кроме него и Маркевича среди кандидатов в УАФ рассматривать не будут” – гласит твит Бурбаса.

Вероятно, что “рычаги” это лазейки в контракте. Ранее сообщалось, что Ребров уже в день увольнения провел встречу с юристами, чтобы решить вопрос с уходом из клуба.

Сообщается, что тренер попросил УАФ подождать до завтра, пока не решиться вопрос с клубом.

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Ребров возглавил “Аль-Айн” в июне этого года и не провел пока ни одного официального матча.