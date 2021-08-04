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Источник: будущий тренер сборной определится завтра
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Фото: iSport.ua / Автор: неизвестен
Завтра состоится встреча Сергея Реброва с президентом “Аль Айна”, сообщает в своём твиттере Игорь Бурбас.
“Доля коуча сборной решится завтра, когда очную встречу проведут Ребров и президент Аль Айна. Станиславович пылает желанием возглавить Украину и имеет в своём распоряжении определенные рычаги, которые повышают шансы разойтись с клубом полюбовно. Кроме него и Маркевича среди кандидатов в УАФ рассматривать не будут” – гласит твит Бурбаса.
Вероятно, что “рычаги” это лазейки в контракте. Ранее сообщалось, что Ребров уже в день увольнения провел встречу с юристами, чтобы решить вопрос с уходом из клуба.
Сообщается, что тренер попросил УАФ подождать до завтра, пока не решиться вопрос с клубом.
Ребров возглавил “Аль-Айн” в июне этого года и не провел пока ни одного официального матча.
Доля коуча збірної вирішиться завтра, коли очну зустріч проведуть Ребров та президент Аль Айна. Станіславович палає бажанням очолити Україну і має певні важелі, що підвищують шанси розійтись із клубом полюбовно. А окрім нього і Маркевича, інших кандидатів в УАФ не розглядатимуть.— Igor Burbas (@iburbas) August 4, 2021
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