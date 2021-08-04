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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: будущий тренер сборной определится завтра

Национальная сборная Украины
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Источник: будущий тренер сборной определится завтра

Фото: iSport.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Завтра состоится встреча Сергея Реброва с президентом “Аль Айна”, сообщает в своём твиттере Игорь Бурбас.

“Доля коуча сборной решится завтра, когда очную встречу проведут Ребров и президент Аль Айна. Станиславович пылает желанием возглавить Украину и имеет в своём распоряжении определенные рычаги, которые повышают шансы разойтись с клубом полюбовно. Кроме него и Маркевича среди кандидатов в УАФ рассматривать не будут” – гласит твит Бурбаса.

Вероятно, что “рычаги” это лазейки в контракте. Ранее сообщалось, что Ребров уже в день увольнения провел встречу с юристами, чтобы решить вопрос с уходом из клуба.

Сообщается, что тренер попросил УАФ подождать до завтра, пока не решиться вопрос с клубом.

Читайте такжеВ четверг все прояснится. Ребров взял время на раздумье касательно предложения от УАФ

Ребров возглавил “Аль-Айн” в июне этого года и не провел пока ни одного официального матча.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (5)
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Zanregent (Винница)
04.08.2021 в 21:29
Назначьте Шевчука)))
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0
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
04.08.2021 в 21:00
Шева не зря свалил там не с кем играть --Ребро даже не думай туда идти -пусть такие как Ротани идут у них нет совести это лозунг Ротаня -ему главное бабки а не СБУ
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+1
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
04.08.2021 в 20:36
Даа... Свиню Шева підсунув конкретну
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+7
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.08.2021 в 20:42
У смислі? Тим, що зайняв 8 місце на Євро 20?
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0
-6
ZSTV1223 (Черкаси)
04.08.2021 в 21:16
Тим що нікому не сказав що не продовжить контракт
+4
0


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