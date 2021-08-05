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Павелко предложил Маркевичу возглавить сборную Украины - СМИ
Запасной вариант - Алексей Михайличенко
Фото: facebook.com
Приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины является глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич.
Президент УАФ Андрей Павелко лично предложил Маркевичу возглавить команду, но стороны пока не могут согласовать срок контракта.
По данным Sport.ua, Маркевич хочет контракт до 2024-го, тогда как глава УАФ предлагает сделку до конца года.
Если главе УАФ не удастся переубедить Маркевича, то есть запасной вариант – Алексей Михайличенко, который готов тренировать сборную на условиях федерации. Некоторые из членов исполкома УАФ – из ближнего окружения Павелко – ратуют за приглашение иностранного специалиста. Однако они в явном меньшинстве.
Что же касается кандидатуры Сергея Реброва, нынешнего тренера "Аль-Айна", то на данный момент она в УАФ не рассматривается – в связи с занятостью наставника и очевидными сложностями при одностороннем разрыве контракта с эмиратской стороной.
Напомним, что имя нового тренера должны объявить 9 августа на Исполкоме УАФ.
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