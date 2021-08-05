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Павелко предложил Маркевичу возглавить сборную Украины - СМИ

Национальная сборная Украины
(13 голосов)

Запасной вариант - Алексей Михайличенко

Павелко предложил Маркевичу возглавить сборную Украины - СМИ

Фото: facebook.com

Новина українською

Приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины является глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич.

Президент УАФ Андрей Павелко лично предложил Маркевичу возглавить команду, но стороны пока не могут согласовать срок контракта.

По данным Sport.ua, Маркевич хочет контракт до 2024-го, тогда как глава УАФ предлагает сделку до конца года.

Если главе УАФ не удастся переубедить Маркевича, то есть запасной вариант – Алексей Михайличенко, который готов тренировать сборную на условиях федерации. Некоторые из членов исполкома УАФ – из ближнего окружения Павелко – ратуют за приглашение иностранного специалиста. Однако они в явном меньшинстве.

Что же касается кандидатуры Сергея Реброва, нынешнего тренера "Аль-Айна", то на данный момент она в УАФ не рассматривается – в связи с занятостью наставника и очевидными сложностями при одностороннем разрыве контракта с эмиратской стороной.

Напомним, что имя нового тренера должны объявить 9 августа на Исполкоме УАФ.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Алексей Михайличенко Андрей Павелко
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (47)
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ukatan (Харьковская обл.)
05.08.2021 в 17:30
Работать со сборной четыре месяца не согласится ни один нормальный тренер. Пусть "динамовским сердцам" предложат. Михайличенко, Хацкевич, Буряк и т.д. Может кто и согласится.
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+1
0
Ol-g (Одесса)
05.08.2021 в 17:16
Как бы На икс личенко смог бы тренировать хилых?
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
05.08.2021 в 17:05
Що за ідіотська пропозиція від Павелка? До кінця року - це на 4 місяці? Та це ж не умови, а просто знущання! Це призначення не тренера, а цапа-відбувайла. А з 2022 року буде що? Повернеться кум Шева після того, як весь негатив від можливого непотрапляння на ЧС-2022 проллеться на Маркевича? І як взагалі можна будувати гру команди, якщо всі гравці знають, що їхній тренер - то тимчасовий пасажир на валізах в очікуванні побіжної маршрутки? Згодний з Маркевичем: на такі ганебні умови погоджуватися ні в якому разі не можна. Це примітивна підстава.
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+6
0
Mexxxxx (Просяная)
05.08.2021 в 16:38
Сколько Михайличенко не пристраивают по всяким федерациям он постоянно всплывает и норовит стать тренером. Теперь аж целой сборной. Ну не тренер, ну сам же понимаешь, сколько ж можно пробовать. Или он как пугалка - не согласитесь на наш вариант там мы вам запасной, Михайличенко. И тогда понятно сразу все согласятся. Это как плохой полицейский хороший полицейский.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.08.2021 в 16:32
Эту кодлу гопников разгонит кто-нибудь?
Ответить
+9
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 16:48
))) зажерливого кума павелка - на вихід і з речами....ДОСИТЬ кумівства і сватовства
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+9
0
krakow (Херсон)
05.08.2021 в 16:13
Парни,ну чего вы такие,наивные? Контракт,,переговоры.Павелко и Маркевич - одно целое.Близняшки.Трут,за распределение бабок.Отбор,уже похоронен.Маркевич хочет подкалымить,но не хочет быть в похоронной команде.Дедушку терзают,смутные сомненья.
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+1
-4
Acsakal (Kharkov)
05.08.2021 в 17:12
Щось вас якось взагалі не туди занесло. Маркевич на посаді куратора усіх збірних отримує 700 тисяч - і ні за що не відповідає! То нащо йому йти на 4 місяці розгрібати лайно Шеви, щоби потім на нього навісили увесь негатив за відбір до ЧС-2022??? У вашому дописі логіка відсутня як така.
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+2
0
krakow (Херсон)
05.08.2021 в 17:22
Что здесь непонятного? Вылетит он с поста куратора,если не согласится.
0
-2
royalstas (Вінниця)
05.08.2021 в 16:01
Мирон це кращий варіант. Михайличенко гірший з усіх можливих і неможливих!
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+10
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 15:59
Я ж казав Мирон Маркевич - за 2010 рік за несправедливе звільнення ФФУ- заради ще одного фізрука з динамівської школи - самозакоханого блохіна ...
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+16
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 16:21
Формулювання ось цього у статті мені подобається ЗАПАСний варіант - Олексій Михайличенко ще той варіант, я вам скажу, правду кажучи
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+9
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 16:29
Усі пам'ятають ЧС-2010 який відбувся у ПАР (розпіарений м'яч Джабулані (Ябулані) та черговий тріумф Іспанії вже з ДельБоске (а не з Арагонесом) менш з тим -нам (УКРАЇНІ) з того ЧС - якось геть нічого... чому - та тому що нас там просто НЕ було - чому і завдяки КОМУ - хороше питання Відбірковий цикл до ЧС-2010 ЗБУ Михайличенка яку усі розхвалювали той склад (я ж не проти - аби лиш РЕЗУЛЬТАТ був ГІДНИЙ!!!) перемогли збірну Англії вдома аж цілих 1:0 (гол назаренка і то нічого що Англія зі 100% результатом була 1-ю і геть невмотивованою... у нас на ЦЕ незважають - ОДИ-ОДИ то блохіну, то михайличенку, то шевченку - чому бідні -бо дурні, чому дурні.... (((
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+7
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 16:36
і у боротьбі з міцною Хорватією ЗБУ зайняла 2 місце у групі після Англії і у суперники по стиковим матчам плей-оф за вихід у Груп. етап ЧС-2010 МИ ОТРИМАЛИ ЧИ НЕ НАЙСЛАБШОГО В УСІХ КОМПОНЕНТАХ СУПЕРНИКА З МОЖЛИВИХ - Грецію Отто Рехагеля (але вже не ту що на фарті рвонула ЧЄ-2004...) І як ви гадаєте, що виробляє Михайличенко - на новозбудованій ДонбасАрені у першому матчі спарки ЗБУ Михайличенка ганебно програє грекам 0:1 (У ДОМАШНІХ СТІНАХ ,НА ТАКОМУ РІВНІ!!! ) а далі як греки вміють - у Греції скатали нудну нічию 0:0 ... і ЗБУ поїхала (ще не приїхавши) як то кажуть - "несолоно хлебавши" ... Ні Дякую, НЕ ТРЕБА нам такого, собі залиште
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+8
0
Зритель (Харьков)
05.08.2021 в 16:41
У Донецьку був другий матч спарки.
+3
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 16:42
а найсмішніше і одночасно і найганебніше для УКРАЇНИ було те, що Греція зі свистом як фанера над Парижем пролетіла і вилетіла з Групи на останньому 4-ому місці (але якби це ще ви б сказали - і що таке буває, нічого - можливо от тільки Греція вилетіла з ганьбою сенсаційно (їм пророкували вихід як мінімум з групи) та з АНТИРЕКОРДОМ усього ЧС (0 очок)... і що після цього думати про кандидатуру Михайличенка, взагалі, не підкажете, панове...
Ответить
+7
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 16:46
Зритель (Харьков) 05.08.2021 в 16:41 Дякую, що підправили. Але результати 0:0, 0:1 (у Донецьку) геть навіть не пояснюються жодним чином, окрім як БЕЗдарністю Михайличенка - як чергового фізрука динамівського серця з щоденниками сабо-Лобановського...
Ответить
+7
0
Acsakal (Kharkov)
05.08.2021 в 17:15
Ну, Міха свій тренерський "хист" продемонстрував зовсім нещодавно на Динамо, допомігши Шахтарю досягти рекордного відриву від Динамо у 23 очки.
+2
0
Dimoncho (Kharkiv)
05.08.2021 в 15:51
За какие заслуги Михайличенко - запасной вариант? Что за бред вообще?? Давайте тогда уже Демьяненко или Лужного
Ответить
+15
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 16:56
Dimoncho (Kharkiv) А мені от цікаво, дехто нещодавно писав про другого кандидата у 2010-2011 рр відомого шведського фахівця Свена-Йорна Ерікссона (екс-МанСіті) на гол. тренера ЗБУ - але ФФУ вибрали (точніш ПРИЗНАЧИЛИ свого улюбленця блохіна...) ЧОМУ В НАС (У ЗБУ, зокрема) так НЕХОЧУТЬ тренера -ІНОЗЕМЦЯ!!!??????????? Я ХОЧУ КЛАСНОГО ТОП-ТРЕНЕРА В НАЦЗБІРНІЙ УКРАЇНИ Запросіть Жозе МОУРіньо!!! Чому окрім вже по десятих колах одних і тих фізруків динамівських сердець з щоденниками сабо-лобановського з однією і тією ж НУДНОЮ грою АБСОЛЮТно без тренерського малюнку гри - і як наслідок завжди ганебні провали - НІХТО НЕ ЗВЕРТАЄ ЖОДНОЇ УВАГИ на КЛАСНИХ ЗАКОРДОННИХ ТРЕНЕРІВ
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+6
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 17:01
Я пам'ятаю років з 3-4 тому (це було якраз вже після хвилі обурення від "шедевральних" результатів ЗБУ фоменка-шевченка на ЧЄ-2016 () ... Піднімалася ця тема (але так, якось неохоче! () і називалася прізвище тоді ще чи не НАЙМОЛОДШОГО (поправте мене, хто знає, але здається так, в Німеччині точно) німецького тренера - того хто вивів Хоффенхайм нарешті у ЛЧ - Юліана Нагельсманна! Панове, СКАЖІТЬ, вас б влаштувала ця кандидатура, ваші роздуми взагалі з цього приводу...?
Ответить
+6
0
nivroku (Odessa)
05.08.2021 в 15:50
Павелка на смітник! Такого тренера, як Маркевич, використовувати як прокладку? Яка ж ти скотина, Павелку! Мироне Богдановичу, не згоджуйтесь на такі умови! Маркевичу - безстроковий контракт! Коли сам захоче - тоді піде!
Ответить
+12
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
05.08.2021 в 16:32
Бессрочный - это немного перебор, но провести полноценный отборочный цикл - заслужил. А доводить до конца дело, слегка подпоротое папередниками - кому оно надо
Ответить
+5
0
Dimoncho (Kharkiv)
05.08.2021 в 15:49
Господи, только не Михайличенко!!
Ответить
+17
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 16:17
Dimoncho (Kharkiv)
Ответить
+7
0
avatar
2.dc (Николаев)
05.08.2021 в 15:47
Ни малейших сомнений, что так оно и должно было быть. Хотите что-то менять - ставьте Петракова ... как по мне другого варианта нет ...
Ответить
+7
-7
ДимаSv (Одесса)
05.08.2021 в 15:50
200% согласен!!! Надо ставить тех кто достигал результата!! Все остальные - покажите себя на клубном уровне, чтобы за страну стыдно не было потом.
Ответить
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 15:41
ну давай, Мирон. удиви нас всех. Как по мне оптимальный выбор на сегодня.
Ответить
+12
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.08.2021 в 15:41
Мирон оно тебе надо --тебе же нельзя нервничать здоровье дороже --пусть идут физруки типа Ротаня -Михайличенко --там не с кем играть -Шева не зря свалил не хочет позорить своё имя
Ответить
+4
-6
krakow (Херсон)
05.08.2021 в 15:41
Курс, на "купеческий" футбол,для сборной. Продолжения сериала "Друзья". Опять , лото забава.Опять,всплески удачи.Стабильность.
Ответить
+3
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 15:35
вот как можно одновременно рассматривать на тренера сборной Богданыча и физрука Лесика?
Ответить
+13
-4
ДимаSv (Одесса)
05.08.2021 в 15:41
Потому что Лесик имеет "динамовское сердце", а Богданыч нет!!! Как тебе такой аргумент? Нивозразишь!
Ответить
+16
-4
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
05.08.2021 в 15:50
Воно-то так, але ж у Павелка теж динамівського серця немає і з Сурками він на ножах...
+2
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
05.08.2021 в 16:03
Не все кто играл (работал) в Динамо и имеет соответствующую запись в трудовой книжке имеют динамовское сердце (Леоненко, Мыхалык…). Михайличенко из их числа. Так, что не надо упоминать «Динамовское сердце» без надобности.
+1
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 16:46
так у павелки ж вроде кротовское сердце
+1
-1
download1 (huyersk)
05.08.2021 в 15:30
Маркевич гідний того, щоб очолити на довгий термін, а не бути тренером-затичкою на півроку. Шкода!Мірону воно не треба ті півроку, який сенс?Зневага якась .. Павелко олень
Ответить
+13
-4
Acsakal (Kharkov)
05.08.2021 в 17:20
Та які там півроку?! У грудні збірна не грає. Фактично це пропозиція побути тренером 4 місяці - справжня ганьба.
Ответить
0
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
05.08.2021 в 15:29
Мирон Богданович Маркевич - це Людина, висококласний тренер і патріот!!! Успіхів, Богдановичу!!!
Ответить
+11
-5
chakvoron (Хоростків)
05.08.2021 в 15:20
Павелко розуміє, що відбір на ЧС ми скоріш за все провалюємо тому і пропонує контракт до кінця року....
Ответить
+8
-2
Lion Killer (Львів)
05.08.2021 в 15:18
про Луческу теж казали - шо дід вже не в формі. А дід виграв золото. Хотілося б, шо Маркевич отримав шанс.
Ответить
+8
-6
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.08.2021 в 15:17
Маркевич??? Там же договорняки не дадут играть :)
Ответить
+7
-13
Джин Тоник (R)
05.08.2021 в 15:16
Муркевич это конец сборной будет.Он тренировал 5 назад.Сейчас футбол поменялся,мы будем как Молдова с ним.
Ответить
+7
-17
avatar
Serega1111 (Киев)
05.08.2021 в 16:27
Ка.цап, вас кто ни возглавит - будете как Точикистон...
Ответить
+3
0
Джин Тоник (R)
05.08.2021 в 17:18
Я патриот Украины.А кто ты провокатор?На Рашку мне пофиг
0
0
ДимаSv (Одесса)
05.08.2021 в 15:15
Маркевич - это верное решение УАФ.
Ответить
+16
-9
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.08.2021 в 15:17
Обоснуй
Ответить
+3
-9
ДимаSv (Одесса)
05.08.2021 в 15:48
Достаточно посмотреть клубы, которые он тренировал - клубы достигали результат. А результат - самое важное!
+6
-3


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