Источник: У Реброва нет пункта, позволяющего уйти из клуба по приглашению из сборной

Журналист Игорь Бурбас в своём твиттере поделился новыми деталями касаемо Сергея Реброва в сборной Украины.

Сообщается, что у тренера отсутствует пункт, позволяющий покинуть клуб без выплаты компенсации, по приглашению из сборной Украины.

В то же время, лазейкой в контракте является "испытательный срок", в течении которого стороны присматриваются друг ко другу. Якобы этот пункт и будет активирован на сегодняшней встрече с руководством клуба.

Ранее, когда Ребров подписывал контракт с "Аль-Айном", была информация что соответствующий пункт в контракте есть и тренер сможет беспрепятственно возглавить сборную Украины, в случае ухода Шевченко.

Напомним, что сегодня должна состоятся встреча Сергея Реброва с руководством клуба, по итогам которой и решиться судьба тренерского кресла сборной Украины. Второй главный претендент – Мирон Маркевич.