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Источник: У Реброва нет пункта, позволяющего уйти из клуба по приглашению из сборной
Страсти по тренеру «Аль-Айна» продолжаются
Фото: FootBoom / Автор: неизвестен
Журналист Игорь Бурбас в своём твиттере поделился новыми деталями касаемо Сергея Реброва в сборной Украины.
Сообщается, что у тренера отсутствует пункт, позволяющий покинуть клуб без выплаты компенсации, по приглашению из сборной Украины.
В то же время, лазейкой в контракте является "испытательный срок", в течении которого стороны присматриваются друг ко другу. Якобы этот пункт и будет активирован на сегодняшней встрече с руководством клуба.
Ранее, когда Ребров подписывал контракт с "Аль-Айном", была информация что соответствующий пункт в контракте есть и тренер сможет беспрепятственно возглавить сборную Украины, в случае ухода Шевченко.
Напомним, что сегодня должна состоятся встреча Сергея Реброва с руководством клуба, по итогам которой и решиться судьба тренерского кресла сборной Украины. Второй главный претендент – Мирон Маркевич.
У контракті Реброва немає пункта, що дозволяє піти при запрошенні зі збірної. Зате є нюанс, що передбачає свого роду випробувальний термін, протягом якого сторони приглядаються одна до одної і залишають за собою право припинити співпрацю. Цей пункт і мають активувати при зустрічі— Igor Burbas (@iburbas) August 5, 2021
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