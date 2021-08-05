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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник: У Реброва нет пункта, позволяющего уйти из клуба по приглашению из сборной

Национальная сборная Украины
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(10 голосов)

Страсти по тренеру «Аль-Айна» продолжаются

Источник: У Реброва нет пункта, позволяющего уйти из клуба по приглашению из сборной

Фото: FootBoom / Автор: неизвестен

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас в своём твиттере поделился новыми деталями касаемо Сергея Реброва в сборной Украины.

Сообщается, что у тренера отсутствует пункт, позволяющий покинуть клуб без выплаты компенсации, по приглашению из сборной Украины.

В то же время, лазейкой в контракте является "испытательный срок", в течении которого стороны присматриваются друг ко другу. Якобы этот пункт и будет активирован на сегодняшней встрече с руководством клуба.

Ранее, когда Ребров подписывал контракт с "Аль-Айном", была информация что соответствующий пункт в контракте есть и тренер сможет беспрепятственно возглавить сборную Украины, в случае ухода Шевченко.

Напомним, что сегодня должна состоятся встреча Сергея Реброва с руководством клуба, по итогам которой и решиться судьба тренерского кресла сборной Украины. Второй главный претендент – Мирон Маркевич.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (10)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.08.2021 в 20:25
Можливо Ребров не хоче запрягатись в ярмо гопніка Павелко.
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0
0
chicago (chicago)
05.08.2021 в 20:02
Шева кинув Реброва.
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0
-1
avatar
Степан Срака
05.08.2021 в 19:46
Ребров це ж наше все!
Ответить
0
-3
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 19:35
Было бы удивительно, если бы такой пункт был.
Ответить
+2
0
nivroku (Odessa)
05.08.2021 в 19:04
Ребров, п"""дуй лісом! Що ти, що Шева - вам обидвом до збірної зась! Збірну України має тренувати українець, а не малорос-заробітчанин!
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+7
-7
Камонплей
05.08.2021 в 19:28
чому лише українець? і навіщо так кричати?
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+1
-1
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
05.08.2021 в 19:43
nivroku (Odessa) Збірну України має тренувати українець, а не малорос-заробітчанин!
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+4
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.08.2021 в 18:49
Хай Шеві подякує, що не попередив.Друг називається. За себе тільки думає, давно на Італію лижі точив...Міг би сказати тихенько без шуму...
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+3
-6
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2.dc (Николаев)
05.08.2021 в 20:06
Уверен, Шева, здесь не при чем. Ситуация гнилая, патовая - но это 100% "заслуга" Федерации. Все все знали (кроме нас, болельщиков), но Павелково "авось" не сработало ...
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 18:46
Ой, недогледіли ... таку дрібничку .... сиди вже там у саудів арабів Ребров - не треба суватися і однією дупою на два стільці сідати - шпагат не вийде...
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+8
-5


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