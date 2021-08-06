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Павелко назвал дату назначения нового наставника сборной Украины
Скорее всего, это будет украинский специалист
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с назначением нового главного тренера сборной Украины.
– Давайте потерпим до понедельника. В понедельник будет исполком УАФ, и там все увидите. Могу сказать, что в понедельник будет представлен тренерский штаб сборной Украины.
– Круг кандидатов.
– В прессе все крутится. Плюс-минус так оно и есть. Шевченко планирует работать в клубе – это запланированное решение. Надеюсь, оно будет полезным для штаба Шевченко и через некоторое время мы с удовольствием увидим его во главе нашей сборной.
Финансовых вопросов не было с ним вообще. Это бред. У нас нет финансовых проблем ни с кем из кандидатов (на пост главного тренера сборной – прим.)
– Вы думали об иностранном тренере?
– Уверен, что в Украине очень много специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную", – сказал Павелко.
Ранее СМИ информировали о том, что президент УАФ лично предложил Маркевичу возглавить главную команду страны.
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