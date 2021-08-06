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Национальная сборная Украины

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Павелко назвал дату назначения нового наставника сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Скорее всего, это будет украинский специалист

Павелко назвал дату назначения нового наставника сборной Украины

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с назначением нового главного тренера сборной Украины.

– Давайте потерпим до понедельника. В понедельник будет исполком УАФ, и там все увидите. Могу сказать, что в понедельник будет представлен тренерский штаб сборной Украины.

– Круг кандидатов.

– В прессе все крутится. Плюс-минус так оно и есть. Шевченко планирует работать в клубе – это запланированное решение. Надеюсь, оно будет полезным для штаба Шевченко и через некоторое время мы с удовольствием увидим его во главе нашей сборной.

Финансовых вопросов не было с ним вообще. Это бред. У нас нет финансовых проблем ни с кем из кандидатов (на пост главного тренера сборной – прим.)

– Вы думали об иностранном тренере?

– Уверен, что в Украине очень много специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную", – сказал Павелко.

Ранее СМИ информировали о том, что президент УАФ лично предложил Маркевичу возглавить главную команду страны.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (5)
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Микко82 (Херсон)
06.08.2021 в 14:20
Тільки Лесик зможе "врятувати" збірну... Тобто остаточно добити...
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+1
0
Caballero (Fale town Fale state)
06.08.2021 в 14:02
Думаю, що тільки ватник Блоха може погодитись взяти на себе вщент провалений Шевченкою кваліфай ЧС К2022.
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.08.2021 в 13:40
Назовите дату развала этой коррупционной гоп-компании.
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+4
-1
download1 (huyersk)
06.08.2021 в 13:36
Що Блоха, що Шева - кидають збірну посеред відбору після невдалих стартів.. Ну що ж, зірки вони такі, їм усьо можно
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+5
-1
Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 13:22
запланированное решение))))когда уже их разгонят???
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+3
-1


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