Павелко назвал дату назначения нового наставника сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с назначением нового главного тренера сборной Украины.

– Давайте потерпим до понедельника. В понедельник будет исполком УАФ, и там все увидите. Могу сказать, что в понедельник будет представлен тренерский штаб сборной Украины.

– Круг кандидатов.

– В прессе все крутится. Плюс-минус так оно и есть. Шевченко планирует работать в клубе – это запланированное решение. Надеюсь, оно будет полезным для штаба Шевченко и через некоторое время мы с удовольствием увидим его во главе нашей сборной.

Финансовых вопросов не было с ним вообще. Это бред. У нас нет финансовых проблем ни с кем из кандидатов (на пост главного тренера сборной – прим.)

– Вы думали об иностранном тренере?

– Уверен, что в Украине очень много специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную", – сказал Павелко.

Ранее СМИ информировали о том, что президент УАФ лично предложил Маркевичу возглавить главную команду страны.