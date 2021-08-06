Румынские СМИ: Мирча Луческу - претендент на пост тренера сборной Украины

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу является кандидатом на пост главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает румынское издание Sport.ro со ссылкой на источники в Киеве.

Отмечается, что 76-летнему специалисту будет легко адаптироваться в команде, ведь основной костяк состоит из футболистов "Динамо". Конкретные детали назначения не сообщаются.

В то же время, источник пишет, что на посту тренера "бело-синих" заменить Луческу может экс-игрок румынской сборной Георге Хаджи. На эту кандидатуру якобы обратил внимание лично президент киевлян Игорь Суркис.

Напомним, что главным претендентом на замену Андрею Шевченко является Мирон Маркевич, а запасной вариант - Алексей Михайличенко. Также ранее СМИ утверждали, что Сергей Ребров ради работы в сборной готов уйти из "Аль-Айна".