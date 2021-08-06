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Румынские СМИ: Мирча Луческу - претендент на пост тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Источник также сообщает, кто может его заменить в "Динамо"

Румынские СМИ: Мирча Луческу - претендент на пост тренера сборной Украины

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу является кандидатом на пост главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает румынское издание Sport.ro со ссылкой на источники в Киеве.

Отмечается, что 76-летнему специалисту будет легко адаптироваться в команде, ведь основной костяк состоит из футболистов "Динамо". Конкретные детали назначения не сообщаются.

В то же время, источник пишет, что на посту тренера "бело-синих" заменить Луческу может экс-игрок румынской сборной Георге Хаджи. На эту кандидатуру якобы обратил внимание лично президент киевлян Игорь Суркис.

Напомним, что главным претендентом на замену Андрею Шевченко является Мирон Маркевич, а запасной вариант - Алексей Михайличенко. Также ранее СМИ утверждали, что Сергей Ребров ради работы в сборной готов уйти из "Аль-Айна".

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В статье: Мирча Луческу Украина Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ro

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Комментарии (12)
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Alex-696 (Немирів)
06.08.2021 в 15:34
Хаджі - непотріб, як тренер.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
06.08.2021 в 15:17
брехня
Ответить
+1
0
alexfc (Киев)
06.08.2021 в 15:12
Я думаю, це румунські смі)
Ответить
+3
0
avatar
ascent (Луксор)
06.08.2021 в 15:20
Что тут думвть, если в заголовке так и написано, что румынские...
Ответить
0
-1
balamyt (Boston)
06.08.2021 в 15:08
Ребров видно не может..Так что Луческу будит совмещать ! Не многовато ли нагрузки для старика..Тогда Маркевич был бы лучше..Но то таке.
Ответить
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
06.08.2021 в 15:06
Что же вы с фанатами великого клуба делаете?
Ответить
+1
-2
avatar
palmotron (Бровари)
06.08.2021 в 15:01
Жований крот, щука брат!)) Цікавий той факт, що Мірчі не було на останніх матчах ДК..) Тому, все реально!)
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0
-4
avatar
ascent (Луксор)
06.08.2021 в 15:08
Про операцию слышал?
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+2
-2
avatar
palmotron (Бровари)
06.08.2021 в 15:12
Слыш ты поц))
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
06.08.2021 в 15:16
Сказать то что хотел? Буквы знаешь, теперь попробуй мысль донести...
+2
0
Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 14:54
Это вообще супер!
Ответить
+1
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.08.2021 в 15:17
Джин Толик с трусов не выпади от радости...
Ответить
+2
-1


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