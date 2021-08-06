Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Румынские СМИ: Мирча Луческу - претендент на пост тренера сборной Украины
Источник также сообщает, кто может его заменить в "Динамо"
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу является кандидатом на пост главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает румынское издание Sport.ro со ссылкой на источники в Киеве.
Отмечается, что 76-летнему специалисту будет легко адаптироваться в команде, ведь основной костяк состоит из футболистов "Динамо". Конкретные детали назначения не сообщаются.
В то же время, источник пишет, что на посту тренера "бело-синих" заменить Луческу может экс-игрок румынской сборной Георге Хаджи. На эту кандидатуру якобы обратил внимание лично президент киевлян Игорь Суркис.
Напомним, что главным претендентом на замену Андрею Шевченко является Мирон Маркевич, а запасной вариант - Алексей Михайличенко. Также ранее СМИ утверждали, что Сергей Ребров ради работы в сборной готов уйти из "Аль-Айна".
Популярное сейчас
- Костышин о матче Лиги Конференций: Ничья - плохой результат
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Украина в четвертом десятке
- Месси ушел из Барселоны, Колос не смог обыграть казахский Шахтер. Главные новости за 5 августа
- Шевченко уходит, завалив отбор ЧМ-2022. Его еще и благодарят за это. А с кого теперь спрашивать?!
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО