Источник: сегодня президент УАФ встретится с Маркевичем

Игорь Бурбас в своём твиттере сообщил, что президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко сегодня проведет встречу с Мироном Маркевичем – вторым кандидатом на пост главного менеджера в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что судьба тренерского кресла должна была решиться в четверг вечером, когда Ребров встречался с президентом "Аль-Айна", но новостей не последовало.

Сегодня утром Андрей Павелко заявил, что стоит подождать понедельника, когда пройдет исполком УАФ, тогда, возможно, и будет объявлен новый главный тренер сборной.

Напомним, что четвертый тур европейской квалификации к ЧМ-2022 стартует первого сентября с матча Казахстан-Украина. Сборная набрала три очка в трёх матчах, трижды сыграв вничью.