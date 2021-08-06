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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник: сегодня президент УАФ встретится с Маркевичем

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

До возобновления европейской квалификации осталось меньше месяца

Источник: сегодня президент УАФ встретится с Маркевичем

Фото: dynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Игорь Бурбас в своём твиттере сообщил, что президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко сегодня проведет встречу с Мироном Маркевичем – вторым кандидатом на пост главного менеджера в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что судьба тренерского кресла должна была решиться в четверг вечером, когда Ребров встречался с президентом "Аль-Айна", но новостей не последовало.

Сегодня утром Андрей Павелко заявил, что стоит подождать понедельника, когда пройдет исполком УАФ, тогда, возможно, и будет объявлен новый главный тренер сборной.

Напомним, что четвертый тур европейской квалификации к ЧМ-2022 стартует первого сентября с матча Казахстан-Украина. Сборная набрала три очка в трёх матчах, трижды сыграв вничью.

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В статье: Мирон Маркевич Сергей Ребров Национальная сборная Украины Андрей Павелко
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Комментарии (5)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
06.08.2021 в 19:33
Кто тренирует сб. Нидерландов? А Маркевич-это объективный подход к выбору футболистов.
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0
0
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Slava UA
06.08.2021 в 19:10
Головне, аби не Михайличенко.
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0
0
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 19:04
Ребров - это будующее сборной! А Мирон - прошлое!
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+1
0
DimON1976 (Днепр)
06.08.2021 в 19:03
Не думаю, что это нормальный вариант для сборной! Прошлое - должно оставаться в прошлом! Пусть Мирон идёт тренировать мегаглист!
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+2
0
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2.dc (Николаев)
06.08.2021 в 19:35
+1 ... по большому счету, это Фоменко-2. "Пока мы не пропустили, мы не проиграли" - у одного, против "Главное не пропустить, забить всегда будет шанс" - у другого. Впрочем, это же - исконные скрепы Укр.футбола ...
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+1
0


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