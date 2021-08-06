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Источник: сегодня президент УАФ встретится с Маркевичем
До возобновления европейской квалификации осталось меньше месяца
Фото: dynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен
Игорь Бурбас в своём твиттере сообщил, что президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко сегодня проведет встречу с Мироном Маркевичем – вторым кандидатом на пост главного менеджера в сборную Украины.
Ранее сообщалось, что судьба тренерского кресла должна была решиться в четверг вечером, когда Ребров встречался с президентом "Аль-Айна", но новостей не последовало.
Сегодня утром Андрей Павелко заявил, что стоит подождать понедельника, когда пройдет исполком УАФ, тогда, возможно, и будет объявлен новый главный тренер сборной.
Напомним, что четвертый тур европейской квалификации к ЧМ-2022 стартует первого сентября с матча Казахстан-Украина. Сборная набрала три очка в трёх матчах, трижды сыграв вничью.
Поки ситуація із Ребровим підвисла на кілька днів, у Павелка сьогодні перша очна зустріч із Маркевичем. Сторони обговорять усі можливі гіпотетичні варіанти роботи коуча у збірній. Робочий варіант контракту розглядатиметься за схемою 1+1.— Igor Burbas (@iburbas) August 6, 2021
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