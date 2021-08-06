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Источник: Маркевич не возглавит сборную
Остаётся не так много вариантов
Фото: football24 / Автор: неизвестен
Игорь Бурбас в своём твиттере заявил, что встреча Маркевича с президентом УАФ не увенчалась успехом – его не будет в сборной.
Ранее сообщалось, что Андрей Павелко, президент Украинской футбольной ассоциации, должен был сегодня провести встречу с Мироном Маркевичем, чтобы обсудить возможное сотрудничество на посту главного тренера сборной.
Также была информация, что если контракт с Маркевичем и будет подписан, то только по схеме 1+1 (на год с возможностью продления ещё на год). Обычно автоматическое продление в таких случаях зависит от результатов команды.
Мирон Маркевич был вторым главным кандидатом на пост тренера сборной после Сергея Реброва.
Зустріч нічим не увінчалась. Маркевича у збірній не буде.— Igor Burbas (@iburbas) August 6, 2021
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