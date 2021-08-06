Источник: Маркевич не возглавит сборную

Игорь Бурбас в своём твиттере заявил, что встреча Маркевича с президентом УАФ не увенчалась успехом – его не будет в сборной.

Ранее сообщалось, что Андрей Павелко, президент Украинской футбольной ассоциации, должен был сегодня провести встречу с Мироном Маркевичем, чтобы обсудить возможное сотрудничество на посту главного тренера сборной.

Также была информация, что если контракт с Маркевичем и будет подписан, то только по схеме 1+1 (на год с возможностью продления ещё на год). Обычно автоматическое продление в таких случаях зависит от результатов команды.

Мирон Маркевич был вторым главным кандидатом на пост тренера сборной после Сергея Реброва.