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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Маркевич не возглавит сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Остаётся не так много вариантов

Источник: Маркевич не возглавит сборную

Фото: football24 / Автор: неизвестен

Новина українською

Игорь Бурбас в своём твиттере заявил, что встреча Маркевича с президентом УАФ не увенчалась успехом – его не будет в сборной.

Ранее сообщалось, что Андрей Павелко, президент Украинской футбольной ассоциации, должен был сегодня провести встречу с Мироном Маркевичем, чтобы обсудить возможное сотрудничество на посту главного тренера сборной.

Также была информация, что если контракт с Маркевичем и будет подписан, то только по схеме 1+1 (на год с возможностью продления ещё на год). Обычно автоматическое продление в таких случаях зависит от результатов команды.

Мирон Маркевич был вторым главным кандидатом на пост тренера сборной после Сергея Реброва.

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В статье: Мирон Маркевич Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (7)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.08.2021 в 21:50
Шева жив у Лондоні,значить зарплата була не мала.на ту зарплату міг би робити і інозем.тренер.він би навів порядок в зб.але Павелко такий варіант навіть не розглядає бо на іноземця він не буде впливати.
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0
-1
download1 (huyersk)
06.08.2021 в 21:50
певелко м*дак
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0
0
aleks68
06.08.2021 в 21:48
летят утки-ребров???в понедельник объявят
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0
0
football_soccer (Украина)
06.08.2021 в 21:47
отлично. с таким простоем, как у Маркевича, нельзя брать сборную. Если бы Маркевич хотел бы тренировать, а не сидеть в кабинете, он нашел бы уже давно кого тренировать.
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.08.2021 в 21:44
Чудова новина!
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+1
0
MaximSK (Киев)
06.08.2021 в 21:43
Если он поставит Михайличенко, это будет полный провал. Я думаю Павелко уже знает кто будет тренером судя по интервью
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+2
0
Ol-g (Одесса)
06.08.2021 в 21:39
1 + 1 для Маркевича? дичь
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+1
-1


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